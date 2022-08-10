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"Бесконечные люди и снаряды". Военный историк Норин о силе ВСУ и тяни-толкае на фронте

"Бесконечные люди и снаряды". Военный историк Норин о силе ВСУ и тяни-толкае на фронте - 10.08.2022 Украина.ру

"Бесконечные люди и снаряды". Военный историк Норин о силе ВСУ и тяни-толкае на фронте

У ВСУ есть небольшое количество качественных видов вооружений (те же HIMARS). Причем расчеты установок не украинские и руководит ими не Киев. Но основная масса сил противника – плохо обученная и плохо оснащенная тяжелым оружием пехота. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-10T19:06

2022-08-10T19:06

2022-08-10T19:06

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Украина может наносить по нам очень болезненные удары с помощью западных партнеров. Ее силы тоже не надо недооценивать. У нее еще есть обученная пехота и очень хорошо обученные артиллеристы. Но им не достает мощи и пехота у нее слишком дешевая, уточнил Норин.Таким образом, на фронте сложился тяни-толкай. Вопрос в том, кто будет решать эти проблемы быстрее и кто хрустнет раньше. Россия занята тем, что наносит и наносит противнику людские потери, а Украина пытается наращивать силы для возможного контрудара, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу