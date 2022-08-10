"Бесконечные люди и снаряды". Военный историк Норин о силе ВСУ и тяни-толкае на фронте - 10.08.2022 Украина.ру
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"Бесконечные люди и снаряды". Военный историк Норин о силе ВСУ и тяни-толкае на фронте
"Бесконечные люди и снаряды". Военный историк Норин о силе ВСУ и тяни-толкае на фронте - 10.08.2022 Украина.ру
"Бесконечные люди и снаряды". Военный историк Норин о силе ВСУ и тяни-толкае на фронте
У ВСУ есть небольшое количество качественных видов вооружений (те же HIMARS). Причем расчеты установок не украинские и руководит ими не Киев. Но основная масса сил противника – плохо обученная и плохо оснащенная тяжелым оружием пехота. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-10T19:06
2022-08-10T19:06
новости
всу
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Украина может наносить по нам очень болезненные удары с помощью западных партнеров. Ее силы тоже не надо недооценивать. У нее еще есть обученная пехота и очень хорошо обученные артиллеристы. Но им не достает мощи и пехота у нее слишком дешевая, уточнил Норин.Таким образом, на фронте сложился тяни-толкай. Вопрос в том, кто будет решать эти проблемы быстрее и кто хрустнет раньше. Россия занята тем, что наносит и наносит противнику людские потери, а Украина пытается наращивать силы для возможного контрудара, заключил собеседник издания.
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Новости, ВСУ

"Бесконечные люди и снаряды". Военный историк Норин о силе ВСУ и тяни-толкае на фронте

19:06 10.08.2022
 
© vk.com / WARCATS.RUЕвгений Норин
Евгений Норин - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© vk.com / WARCATS.RU
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У ВСУ есть небольшое количество качественных видов вооружений (те же HIMARS). Причем расчеты установок не украинские и руководит ими не Киев. Но основная масса сил противника – плохо обученная и плохо оснащенная тяжелым оружием пехота. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
"Эту пехоту толпами укладывают, а взамен присылают новых. Мой друг артиллерист ДНР сформулировал это так, что у них "бесконечные люди, у нас бесконечные снаряды"", - отметил эксперт.
Украина может наносить по нам очень болезненные удары с помощью западных партнеров. Ее силы тоже не надо недооценивать. У нее еще есть обученная пехота и очень хорошо обученные артиллеристы. Но им не достает мощи и пехота у нее слишком дешевая, уточнил Норин.
Таким образом, на фронте сложился тяни-толкай. Вопрос в том, кто будет решать эти проблемы быстрее и кто хрустнет раньше. Россия занята тем, что наносит и наносит противнику людские потери, а Украина пытается наращивать силы для возможного контрудара, заключил собеседник издания.
 
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