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Не контрнаступление ВСУ. Военный эксперт о серьезной проблеме для русской армии

Не контрнаступление ВСУ. Военный эксперт о серьезной проблеме для русской армии - 10.08.2022 Украина.ру

Не контрнаступление ВСУ. Военный эксперт о серьезной проблеме для русской армии

Украина попытается нанести контрудар на каком-то из направлений. Даже если она не сможет этого сделать реально, она будет серьезно работать в жанре анонса, потому что это все равно заставляет держать нас настороже и раздергивать силы из резервов на случай внезапных угроз. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-10T18:50

2022-08-10T18:50

2022-08-10T18:50

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Есть еще одна проблема, что большая часть участков, где может быть наступление России, известно. Поскольку противнику предоставляют разведданные страны НАТО, то русским войскам устраивать внезапные прорывы тоже достаточно сложно, отметил эксперт.Ситуация может привести к тому, что в наших штабах все же возобладает идея наносить удары по тыловой инфраструктуре Украины. К этой теме вернутся после битвы за Донбасс, которая как минимум будет продолжаться до взятия Славянска и Краматорска, полагает специалист.Возможно, все же последует какая-то смена стратегии. Потому что воевать так, как мы воюем сейчас, можно долго и не очень результативно, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, россия