https://ukraina.ru/20220810/1037515369.html

Земля на экспорт, Ташкент против. Итоги 10 августа

Земля на экспорт, Ташкент против. Итоги 10 августа - 10.08.2022 Украина.ру

Земля на экспорт, Ташкент против. Итоги 10 августа

Пушилин заявил об освобождении большой части ДНР, в Закарпатье испугались за украинские земли, посольство Узбекистана выступило против участия своих граждан в... Украина.ру, 10.08.2022

2022-08-10T19:00

2022-08-10T19:00

2022-08-10T19:00

хроники

земля

днр

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102581/54/1025815430_0:97:1858:1142_1920x0_80_0_0_e97446ea184cc8e3fbec70dbf8dc0e47.jpg

Пушилин заявил об освобождении большой части ДНР, в Закарпатье испугались за украинские земли, посольство Узбекистана выступило против участия своих граждан в СВООсвобождена почти половина Донецкой Народной республикиВ среду 10 августа глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, на сегодняшний день освобождено около половины территории республики. Он отметил, что Народная милиция ДНР освобождает свои земли при поддержке Вооруженных сил России и Народной милиции ЛНР.По словам Пушилина, в настоящий момент союзные войска продвигаются в направлении Песок, Артёмовска, Соледара, Марьинки и Красногоровки. Таким образом, успехи наблюдаются на трех основных направлениях.Также в среду назначенный Киевом "глава Донецкой областной военной администрации" Павел Кириленко сообщил в своем Telegram-канале, что киевские власти решили ввести особый режим для перемещения на транспорте на тех территориях республики, которые все еще находятся под контролем Украины.По его информации, режим может начать действовать уже завтра, 11 августа, и предусматривает на несогласованный вывоз спецтехники, которая может быть использована для обороны, а также запрет на выезд и перемещение транспорта с алкогольными напитками.Кроме того, инструктор Международного противоминного центра вооруженных сил России с позывным "Умный" рассказал журналистам, что саперные подразделения ДНР получат из России робототехнический комплекс разминирования "Уран-6".Накануне глава Луганской Народной республики Леонид Пасечник заверил журналистов, что референдум о вхождении ЛНР в состав России станет возможен только после полного освобождения Донецкой народной республики.Чиновник из Закарпатья разоблачил крупную незаконную сделку по землеПредседатель Общества венгерской культуры Закарпатья Ласло Брензович заявил о том, что крупные компании неназванных владельцев арендовали земли на Украине и с 2024 года будут иметь приоритетное право для их покупки после отмены Верховной Радой моратория на продажу земли, действовавшего в стране 18 лет. По его информации, сделки на аренду были заключены еще до отмены моратория на продажу.СМИ стало известно, что за год со времени земельной реформы три международных консорциума с участием американского капитала — Cargill, Dupont и Monsanto — стали крупнейшими пользователями украинской земли и контролируют в общей сложности 17 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель, что составляет 28 процентов территории Украины.Оборот одной Cargill (134 млрд) сравним с ВВП Украины в 2019 году ($ 137 млрд). А ведь за этими компаниями стоит руководство глобальных инвестиционных фондов Vanguard, BlackRock и Blackstone с общей капитализацией $ 17 трлн (годовой бюджет США в 2022 году — менее $ 6 трлн).Народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру заявил, что украинский чернозем был одной из глубинных причин Майдана.Посол Узбекистана высказался против участия узбеков в СВОПосольство Узбекистана в России предупредило об уголовной ответственности за "неправомерное" участие в вооружённых конфликтах своих граждан после появления информации о формировании узбекского добровольческого батальона, участники которого намерены отправиться на Украину для участия в спецоперации.Ранее лидер узбекской диаспоры Пермского края Джахонгир Джалолов предложил проживающим в России узбекам создать добровольческий батальон для участия в российской военной операции на Украине.В СМИ также появилась информация, что возглавляемая Джалоловым организация насчитывает около трех тысяч человек, многие из которых являются гражданами России.

https://ukraina.ru/20220810/1037487249.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, земля, днр, узбекистан