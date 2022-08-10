Земля на экспорт, Ташкент против. Итоги 10 августа - 10.08.2022 Украина.ру
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Земля на экспорт, Ташкент против. Итоги 10 августа
Земля на экспорт, Ташкент против. Итоги 10 августа - 10.08.2022 Украина.ру
Земля на экспорт, Ташкент против. Итоги 10 августа
Пушилин заявил об освобождении большой части ДНР, в Закарпатье испугались за украинские земли, посольство Узбекистана выступило против участия своих граждан в... Украина.ру, 10.08.2022
2022-08-10T19:00
2022-08-10T19:00
хроники
земля
днр
узбекистан
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Пушилин заявил об освобождении большой части ДНР, в Закарпатье испугались за украинские земли, посольство Узбекистана выступило против участия своих граждан в СВООсвобождена почти половина Донецкой Народной республикиВ среду 10 августа глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, на сегодняшний день освобождено около половины территории республики. Он отметил, что Народная милиция ДНР освобождает свои земли при поддержке Вооруженных сил России и Народной милиции ЛНР.По словам Пушилина, в настоящий момент союзные войска продвигаются в направлении Песок, Артёмовска, Соледара, Марьинки и Красногоровки. Таким образом, успехи наблюдаются на трех основных направлениях.Также в среду назначенный Киевом "глава Донецкой областной военной администрации" Павел Кириленко сообщил в своем Telegram-канале, что киевские власти решили ввести особый режим для перемещения на транспорте на тех территориях республики, которые все еще находятся под контролем Украины.По его информации, режим может начать действовать уже завтра, 11 августа, и предусматривает на несогласованный вывоз спецтехники, которая может быть использована для обороны, а также запрет на выезд и перемещение транспорта с алкогольными напитками.Кроме того, инструктор Международного противоминного центра вооруженных сил России с позывным "Умный" рассказал журналистам, что саперные подразделения ДНР получат из России робототехнический комплекс разминирования "Уран-6".Накануне глава Луганской Народной республики Леонид Пасечник заверил журналистов, что референдум о вхождении ЛНР в состав России станет возможен только после полного освобождения Донецкой народной республики.Чиновник из Закарпатья разоблачил крупную незаконную сделку по землеПредседатель Общества венгерской культуры Закарпатья Ласло Брензович заявил о том, что крупные компании неназванных владельцев арендовали земли на Украине и с 2024 года будут иметь приоритетное право для их покупки после отмены Верховной Радой моратория на продажу земли, действовавшего в стране 18 лет. По его информации, сделки на аренду были заключены еще до отмены моратория на продажу.СМИ стало известно, что за год со времени земельной реформы три международных консорциума с участием американского капитала — Cargill, Dupont и Monsanto — стали крупнейшими пользователями украинской земли и контролируют в общей сложности 17 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель, что составляет 28 процентов территории Украины.Оборот одной Cargill (134 млрд) сравним с ВВП Украины в 2019 году ($ 137 млрд). А ведь за этими компаниями стоит руководство глобальных инвестиционных фондов Vanguard, BlackRock и Blackstone с общей капитализацией $ 17 трлн (годовой бюджет США в 2022 году — менее $ 6 трлн).Народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру заявил, что украинский чернозем был одной из глубинных причин Майдана.Посол Узбекистана высказался против участия узбеков в СВОПосольство Узбекистана в России предупредило об уголовной ответственности за "неправомерное" участие в вооружённых конфликтах своих граждан после появления информации о формировании узбекского добровольческого батальона, участники которого намерены отправиться на Украину для участия в спецоперации.Ранее лидер узбекской диаспоры Пермского края Джахонгир Джалолов предложил проживающим в России узбекам создать добровольческий батальон для участия в российской военной операции на Украине.В СМИ также появилась информация, что возглавляемая Джалоловым организация насчитывает около трех тысяч человек, многие из которых являются гражданами России.
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, земля, днр, узбекистан
Хроники, земля, ДНР, Узбекистан

Земля на экспорт, Ташкент против. Итоги 10 августа

19:00 10.08.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Сергей Зуев
автор Украина.ру
Все материалы
Пушилин заявил об освобождении большой части ДНР, в Закарпатье испугались за украинские земли, посольство Узбекистана выступило против участия своих граждан в СВО
Освобождена почти половина Донецкой Народной республики
В среду 10 августа глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, на сегодняшний день освобождено около половины территории республики. Он отметил, что Народная милиция ДНР освобождает свои земли при поддержке Вооруженных сил России и Народной милиции ЛНР.
266 населенных пунктов [освобождены] на сегодняшний день. В процентном соотношении это в районе половины. Но если брать по количеству проживающих на этих территориях, то уже за половину мы перевалили очень серьезно.
По словам Пушилина, в настоящий момент союзные войска продвигаются в направлении Песок, Артёмовска, Соледара, Марьинки и Красногоровки. Таким образом, успехи наблюдаются на трех основных направлениях.
Также в среду назначенный Киевом "глава Донецкой областной военной администрации" Павел Кириленко сообщил в своем Telegram-канале, что киевские власти решили ввести особый режим для перемещения на транспорте на тех территориях республики, которые все еще находятся под контролем Украины.
По его информации, режим может начать действовать уже завтра, 11 августа, и предусматривает на несогласованный вывоз спецтехники, которая может быть использована для обороны, а также запрет на выезд и перемещение транспорта с алкогольными напитками.
Кроме того, инструктор Международного противоминного центра вооруженных сил России с позывным "Умный" рассказал журналистам, что саперные подразделения ДНР получат из России робототехнический комплекс разминирования "Уран-6".
Сегодня потребность в этих роботах возникла здесь, на территории ДНР и ЛНР. Для того, чтобы выполнить задачу, сделать безопасной территорию, которая заминирована ранее в ходе ведения военных действий, соответственно, применяется и готовится личный состав ДНР для проведения сплошного разминирования от мин и взрывоопасных предметов.
Накануне глава Луганской Народной республики Леонид Пасечник заверил журналистов, что референдум о вхождении ЛНР в состав России станет возможен только после полного освобождения Донецкой народной республики.
Наша основная, конечная цель - это отодвинуть противника на безопасное для нас расстояние, помочь нашим братьям освободить ДНР, и только после этого мы будем думать о возможном проведении референдума.
Чиновник из Закарпатья разоблачил крупную незаконную сделку по земле
Председатель Общества венгерской культуры Закарпатья Ласло Брензович заявил о том, что крупные компании неназванных владельцев арендовали земли на Украине и с 2024 года будут иметь приоритетное право для их покупки после отмены Верховной Радой моратория на продажу земли, действовавшего в стране 18 лет. По его информации, сделки на аренду были заключены еще до отмены моратория на продажу.
Вообще в договорах прописано преимущественное право покупки, и с 2024 года по закону преимущественное право покупки земель будет у арендаторов. Однако это такие огромные компании, что невозможно узнать, какова их история владения.
СМИ стало известно, что за год со времени земельной реформы три международных консорциума с участием американского капитала — Cargill, Dupont и Monsanto — стали крупнейшими пользователями украинской земли и контролируют в общей сложности 17 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель, что составляет 28 процентов территории Украины.
Оборот одной Cargill (134 млрд) сравним с ВВП Украины в 2019 году ($ 137 млрд). А ведь за этими компаниями стоит руководство глобальных инвестиционных фондов Vanguard, BlackRock и Blackstone с общей капитализацией $ 17 трлн (годовой бюджет США в 2022 году — менее $ 6 трлн).
Народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру заявил, что украинский чернозем был одной из глубинных причин Майдана.
Украинская земля должна была продаваться, и продалась по ценам, раз в двадцать меньшим, чем среднеевропейские цены. Причем украинские черноземы — аналогичных им в Европе нет. Поэтому сделка по прибыльности зашкаливала. Эти компании выкупили украинскую землю. Причем они выкупили землю, они собирают урожай с трети украинской земли, но и с двух третей они покупают урожай.
Посол Узбекистана высказался против участия узбеков в СВО
Посольство Узбекистана в России предупредило об уголовной ответственности за "неправомерное" участие в вооружённых конфликтах своих граждан после появления информации о формировании узбекского добровольческого батальона, участники которого намерены отправиться на Украину для участия в спецоперации.
Посольство Республики Узбекистан в Российской Федерации предостерегает соотечественников от создания добровольческих батальонов и / или участия в боевых действиях на территории иностранных государств, за которые установлена уголовная ответственность. Дипмиссия информирует, что согласно ст. 154 "наёмничество" Уголовного кодекса Республики Узбекистан преступлением является неправомерное участие в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государств",
Ранее лидер узбекской диаспоры Пермского края Джахонгир Джалолов предложил проживающим в России узбекам создать добровольческий батальон для участия в российской военной операции на Украине.
Наши дети посещают детские садики, учатся в школах и университетах. Мы живем и работаем в России. Мы не только должны, мы обязаны оправдать тот хлеб, который мы кушаем. Предлагаю сформировать добровольческий батальон и назвать его великим именем Амир Тимур (Тамерлан - прим.). И поддержать специальную военную операцию России по демилитаризации и денацификации Украины. Я горд тем, что я узбек, что я гражданин РФ, и что мой президент – Владимир Владимирович Путин. За Россию, за Родину, служу Российской Федерации!
В СМИ также появилась информация, что возглавляемая Джалоловым организация насчитывает около трех тысяч человек, многие из которых являются гражданами России.
ВСУ украинский военнослужащий наемник оружие - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
12:00
Хроника событий на Украине на 12:00 10 августаЗеленский собрался вернуть Крым после взрывов на полуострове. Два жителя Донецка стали жертвами украинских военных. В Херсонской области задержали пособников ВСУ
 
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