https://ukraina.ru/20220810/1037515077.html

Хроленко назвал условие, при котором спецоперация может завершиться в считанные дни. Видео

Хроленко назвал условие, при котором спецоперация может завершиться в считанные дни. Видео - 10.08.2022 Украина.ру

Хроленко назвал условие, при котором спецоперация может завершиться в считанные дни. Видео

Военный обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру рассказал о темпах продвижения российских и союзных... Украина.ру, 10.08.2022

2022-08-10T18:06

2022-08-10T18:06

2022-08-10T18:06

видео

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Военный обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру рассказал о темпах продвижения российских и союзных войск, а также о возможных сроках окончания локальных операций и о завершении СВО:00:40 – Бои в посёлке Зайцево: темпы продвижения на данном направлении. Сколько времени займёт операция?03:20 – Какие действия необходимы для полного освобождения Соледара?04:37 – Как решить проблему протягивания новых резервов противника на взломанной линии обороны?06:18 – Количество времени, необходимое для моральной устойчивости на фронте;07:45 – Пентагон: у Украины достаточно установок HImars: удастся ли США бесперебойно поставлять боеприпасы?11:20 – Предоставят ли Украине мощные системы ПВО?12:40 - Будут ли ВСУ применять попытки контрнаступлений после полного ухода из Донбасса?14:50 - Как будут вести себя партнёры НАТО после победы над киевским режимом?16:47 – Смогли бы ВС РФ закончить спецоперацию в считанные дни без поддержки Украины Западом?Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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