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Военный эксперт о проблеме времен ВОВ, с которой столкнулась Россия в боях с ВСУ

Военный эксперт о проблеме времен ВОВ, с которой столкнулась Россия в боях с ВСУ - 10.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт о проблеме времен ВОВ, с которой столкнулась Россия в боях с ВСУ

ВС РФ на Украине испытывают острый недостаток пехоты. Регулярно возникают ситуации, когда артиллерия выбивает противника, а пехоты либо физически мало, либо она недостаточно хорошо вымуштрована, чтобы идти за огневым валом и занимать позицию. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-10T18:06

2022-08-10T18:06

2022-08-10T18:06

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Как ни парадоксально, эта проблема схоже с проблемой времен Великой Отечественной войны 1942 года, когда артиллерия выбивала противника, а пехота не поднималась, уточнил эксперт.Украина может наносить по нам очень болезненные удары с помощью западных партнеров. Ее силы тоже не надо недооценивать. У нее еще есть обученная пехота и очень хорошо обученные артиллеристы. Но им не достает мощи и пехота у нее слишком дешевая, добавил специалист.Таким образом на фронте сложился некий тяни-толкай, победу одержит тот, кто будет решать эти проблемы быстрее, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, россия, великая отечественная война