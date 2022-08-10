Военный эксперт о проблеме времен ВОВ, с которой столкнулась Россия в боях с ВСУ - 10.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт о проблеме времен ВОВ, с которой столкнулась Россия в боях с ВСУ
Военный эксперт о проблеме времен ВОВ, с которой столкнулась Россия в боях с ВСУ - 10.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт о проблеме времен ВОВ, с которой столкнулась Россия в боях с ВСУ
ВС РФ на Украине испытывают острый недостаток пехоты. Регулярно возникают ситуации, когда артиллерия выбивает противника, а пехоты либо физически мало, либо она недостаточно хорошо вымуштрована, чтобы идти за огневым валом и занимать позицию. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-10T18:06
2022-08-10T18:06
новости
всу
россия
великая отечественная война
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Как ни парадоксально, эта проблема схоже с проблемой времен Великой Отечественной войны 1942 года, когда артиллерия выбивала противника, а пехота не поднималась, уточнил эксперт.Украина может наносить по нам очень болезненные удары с помощью западных партнеров. Ее силы тоже не надо недооценивать. У нее еще есть обученная пехота и очень хорошо обученные артиллеристы. Но им не достает мощи и пехота у нее слишком дешевая, добавил специалист.Таким образом на фронте сложился некий тяни-толкай, победу одержит тот, кто будет решать эти проблемы быстрее, заключил собеседник издания.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, россия, великая отечественная война
Новости, ВСУ, Россия, Великая Отечественная война

Военный эксперт о проблеме времен ВОВ, с которой столкнулась Россия в боях с ВСУ

18:06 10.08.2022
 
© vk.com / WARCATS.RUЕвгений Норин
Евгений Норин - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© vk.com / WARCATS.RU
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ВС РФ на Украине испытывают острый недостаток пехоты. Регулярно возникают ситуации, когда артиллерия выбивает противника, а пехоты либо физически мало, либо она недостаточно хорошо вымуштрована, чтобы идти за огневым валом и занимать позицию. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
Как ни парадоксально, эта проблема схоже с проблемой времен Великой Отечественной войны 1942 года, когда артиллерия выбивала противника, а пехота не поднималась, уточнил эксперт.
"Дело не в том, что у нас пехоты плохая. А в том, что ее мало и многие задачи решаются "на тоненького", включая удержание линии фронта и штурмовые действия. Как решить эту проблему я вообще не представляю. Только массовым призывом добровольцев. Но добровольчество тоже имеет конечный запас", - сетует Норин.
Украина может наносить по нам очень болезненные удары с помощью западных партнеров. Ее силы тоже не надо недооценивать. У нее еще есть обученная пехота и очень хорошо обученные артиллеристы. Но им не достает мощи и пехота у нее слишком дешевая, добавил специалист.
Таким образом на фронте сложился некий тяни-толкай, победу одержит тот, кто будет решать эти проблемы быстрее, заключил собеседник издания.
 
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