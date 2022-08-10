https://ukraina.ru/20220810/1037509887.html

Германия отчиталась о военных поставках Украине на 686 млн евро

Германия отчиталась о военных поставках Украине на 686 млн евро - 10.08.2022 Украина.ру

Германия отчиталась о военных поставках Украине на 686 млн евро

Федеральное правительство Германии опубликовало список вооружений, отправленных на Украину с 1 января по 8 августа 2022 года. Всего немецкие власти потратили 686,4 млн евро, сообщили в пресс-службе немецкого правительства

2022-08-10T17:11

2022-08-10T17:11

2022-08-10T17:11

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Из последних поставок - 10 американских броневиков HMMWV ("Хамви"), 12 зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, 49 тыс. снарядов для зенитных установок, 8 мобильных наземных радиолокационных станций.В планах - поставки 3 тыс. 155-мм боеприпасов, 4 тыс. боеприпасов для зенитных установок, 18 ЗСУ Gepard, 63 холодильника для медикаментов и другие. Полный список опубликован на сайте правительства ФРГ.

https://ukraina.ru/20220809/1037448947.html

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2022

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новости, германия, поставки, украина, бронетехника