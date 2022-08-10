Германия отчиталась о военных поставках Украине на 686 млн евро
Федеральное правительство Германии опубликовало список вооружений, отправленных на Украину с 1 января по 8 августа 2022 года. Всего немецкие власти потратили 686,4 млн евро, сообщили в пресс-службе немецкого правительства
"По соображениям безопасности федеральное правительство воздерживается от предоставления дополнительной информации, в частности, о способах и датах поставок, до тех пор, пока передача не состоится", - говорится в сообщении правительства ФРГ.
Из последних поставок - 10 американских броневиков HMMWV ("Хамви"), 12 зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, 49 тыс. снарядов для зенитных установок, 8 мобильных наземных радиолокационных станций.
В планах - поставки 3 тыс. 155-мм боеприпасов, 4 тыс. боеприпасов для зенитных установок, 18 ЗСУ Gepard, 63 холодильника для медикаментов и другие. Полный список опубликован на сайте правительства ФРГ.
Вчера, 13:41Der Spiegel: Германия потеряет 260 млрд евро из-за УкраиныФРГ потеряет 260 млрд евро добавленной стоимости к 2030 году и 150 тыс. рабочих мест. Об этом пишут журналисты немецкого издания Der Spiegel, ссылаясь на исследование Института исследований занятости Федерального агентства занятости ФРГ (IAB)