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Мэр Мадрида поговорил с фальшивым Кличко о гей-фестивале имени Бандеры
Мэр Мадрида поговорил с фальшивым Кличко о гей-фестивале имени Бандеры - 10.08.2022 Украина.ру
Мэр Мадрида поговорил с фальшивым Кличко о гей-фестивале имени Бандеры
Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили мэру Мадрида Хосе-Луису Мартинесу Альмейде от имени мэра Киева Виталия Кличко. Они предложили испанскому чиновнику провести в Мадриде гей-фестиваль имени Степана Бандеры. Видеозапись разговора была опубликована 10 августа в Rutube
2022-08-10T16:45
2022-08-10T16:45
2022-08-10T16:45
испания
мадрид
нато
новости
гей-парад
степан бандера
пранкеры
кличко
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В ходе общения, которое велось на английском языке, пранкеры заявили мэру, что хотели бы почтить память Бандеры, "нашего национального героя, который боролся против России и евреев во время Второй мировой войны", путём проведения в Мадриде гей-фестиваля его имени.После этого мэр поинтересовался, является ли Бандера "иконой" гей-сообщества на Украине.Получив утвердительный ответ, Мартинес спросил, приедет ли Бандера в Мадрид в течение двух недель. Услышав от собеседника, что он скончался, мэр выразил соболезнования по этому поводу.Ранее про разговор Мартинеса с фальшивым мэром Киева сообщила испанская он-лайн газета ElDiario.es, не приводя таких подробностей разговора.
https://ukraina.ru/20220705/1034291970.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
испания, мадрид, нато, новости, гей-парад, степан бандера, пранкеры, кличко
Испания, Мадрид, НАТО, Новости, гей-парад, Степан Бандера, пранкеры, Кличко
Мэр Мадрида поговорил с фальшивым Кличко о гей-фестивале имени Бандеры
Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили мэру Мадрида Хосе-Луису Мартинесу Альмейде от имени мэра Киева Виталия Кличко. Они предложили испанскому чиновнику провести в Мадриде гей-фестиваль имени Степана Бандеры. Видеозапись разговора была опубликована 10 августа в Rutube