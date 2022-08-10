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Украинская певица хотела "пристыдить" россиян, и сама попала в скандал

Украинская певица хотела "пристыдить" россиян, и сама попала в скандал - 10.08.2022 Украина.ру

Украинская певица хотела "пристыдить" россиян, и сама попала в скандал

Украинская певица Алина Паш угодила под шквал критика на родине за участие в фестивале, который также посетят артисты из России, сообщает 10 августа УНИАН

2022-08-10T15:37

2022-08-10T15:37

2022-08-10T15:37

новости

певица

алина паш

венгрия

фестиваль

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Музыкальный фестиваль Sziget проходит в эти дни в Хайодяри. Паш примет в нем участие, хотя ее решение раскритиковали на Украине.Певица решила оправдаться тем, что просила организаторов "исключить из программы участие российских артистов" и тем, что она собирается устроить для специальное "шоу".Паш добавила, что организаторы фестиваля отказались прервать сотрудничество с артистами из России.Ранее певица попала в скандал из-за своей поездки в Крым. Она стала победительницей национального отбора "Евровидения-2022", но была вынуждена отказаться от участия в конкурсе.

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новости, певица, алина паш, венгрия, фестиваль