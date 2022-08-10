Украинская певица хотела "пристыдить" россиян, и сама попала в скандал - 10.08.2022 Украина.ру
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Украинская певица хотела "пристыдить" россиян, и сама попала в скандал
Украинская певица хотела "пристыдить" россиян, и сама попала в скандал - 10.08.2022 Украина.ру
Украинская певица хотела "пристыдить" россиян, и сама попала в скандал
Украинская певица Алина Паш угодила под шквал критика на родине за участие в фестивале, который также посетят артисты из России, сообщает 10 августа УНИАН
2022-08-10T15:37
2022-08-10T15:37
новости
певица
алина паш
венгрия
фестиваль
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Музыкальный фестиваль Sziget проходит в эти дни в Хайодяри. Паш примет в нем участие, хотя ее решение раскритиковали на Украине.Певица решила оправдаться тем, что просила организаторов "исключить из программы участие российских артистов" и тем, что она собирается устроить для специальное "шоу".Паш добавила, что организаторы фестиваля отказались прервать сотрудничество с артистами из России.Ранее певица попала в скандал из-за своей поездки в Крым. Она стала победительницей национального отбора "Евровидения-2022", но была вынуждена отказаться от участия в конкурсе.
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новости, певица, алина паш, венгрия, фестиваль
Новости, певица, Алина Паш, Венгрия, Фестиваль

Украинская певица хотела "пристыдить" россиян, и сама попала в скандал

15:37 10.08.2022
 
© Алина Паш/InstagramАлина Паш
Алина Паш
© Алина Паш/Instagram
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Украинская певица Алина Паш угодила под шквал критика на родине за участие в фестивале, который также посетят артисты из России, сообщает 10 августа УНИАН
Музыкальный фестиваль Sziget проходит в эти дни в Хайодяри. Паш примет в нем участие, хотя ее решение раскритиковали на Украине.
Певица решила оправдаться тем, что просила организаторов "исключить из программы участие российских артистов" и тем, что она собирается устроить для специальное "шоу".
На Sziget я готовлю особое шоу. Сделаю все возможное, чтобы эти артисты могли почувствовать стыд за то, что они являются частью общества, которое ведет войну против Украины и против свободного мира", - объяснила она.
Паш добавила, что организаторы фестиваля отказались прервать сотрудничество с артистами из России.
Ранее певица попала в скандал из-за своей поездки в Крым. Она стала победительницей национального отбора "Евровидения-2022", но была вынуждена отказаться от участия в конкурсе.
Евровидение-22 - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 15:22
Украинские победители "Евровидения" попытались "отменить" русскую артистку в ЧерногорииУкраинский коллектив Kalush Orchestra потребовали от организаторов фестиваля Sea Dance Festival в Черногории убрать из программы выступление российского диджея Нины Кравиц, об этом они сообщили в своем аккаунте в Instagram*
 
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