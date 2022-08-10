Украинская певица хотела "пристыдить" россиян, и сама попала в скандал
Украинская певица Алина Паш угодила под шквал критика на родине за участие в фестивале, который также посетят артисты из России, сообщает 10 августа УНИАН
Музыкальный фестиваль Sziget проходит в эти дни в Хайодяри. Паш примет в нем участие, хотя ее решение раскритиковали на Украине.
Певица решила оправдаться тем, что просила организаторов "исключить из программы участие российских артистов" и тем, что она собирается устроить для специальное "шоу".
На Sziget я готовлю особое шоу. Сделаю все возможное, чтобы эти артисты могли почувствовать стыд за то, что они являются частью общества, которое ведет войну против Украины и против свободного мира", - объяснила она.
Паш добавила, что организаторы фестиваля отказались прервать сотрудничество с артистами из России.
Ранее певица попала в скандал из-за своей поездки в Крым. Она стала победительницей национального отбора "Евровидения-2022", но была вынуждена отказаться от участия в конкурсе.
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