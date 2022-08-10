Кириенко рассказал о войне России с НАТО на территории Украины - 10.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220810/1037500992.html
Кириенко рассказал о войне России с НАТО на территории Украины
Кириенко рассказал о войне России с НАТО на территории Украины - 10.08.2022 Украина.ру
Кириенко рассказал о войне России с НАТО на территории Украины
Россия не воюет с Украиной или украинцами, на территории Украины руками украинцев против РФ воюет весь блок НАТО. Об этом заявил 10 августа первый зампред администрации президента Сергей Кириенко во время открытия форума молодых политологов России "Дигория"
2022-08-10T15:05
2022-08-10T15:05
новости
нато
киевский режим
политологи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103412/18/1034121898_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_eccfa7bcc056cb9435a17ea92246f1c5.jpg
Кириенко добавил, что НАТО "с удовольствием будет воевать до последнего украинца", отметив, что сами представители военного блока открыто об этом говорят.Ранее депутат Верховной Рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в интервью Украина.ру заявил, что киевские власти не интересует защита украинского народа.
https://ukraina.ru/20220422/1033837452.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103412/18/1034121898_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_d0809ab2532a49a2e4db4c0c12838458.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, нато, киевский режим, политологи
Новости, НАТО, киевский режим, политологи

Кириенко рассказал о войне России с НАТО на территории Украины

15:05 10.08.2022
 
© РИА Новости
© РИА Новости
Читать в
Россия не воюет с Украиной или украинцами, на территории Украины руками украинцев против РФ воюет весь блок НАТО. Об этом заявил 10 августа первый зампред администрации президента Сергей Кириенко во время открытия форума молодых политологов России "Дигория"

"В этом … драматизм того, что совершило сегодняшнее руководство Украины: они отдали свою страну, свою территорию и, самое ужасное - отдали людей в использование … для того, чтобы на этой территории, их руками пытаться выстроить фундаментальное противостояние западного сообщества против России", - сказал он.

Кириенко добавил, что НАТО "с удовольствием будет воевать до последнего украинца", отметив, что сами представители военного блока открыто об этом говорят.
Вероника Крашенинникова - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 19:30
Крашенинникова: США выгодны поставки вооружений до последнего украинцаЛюбые поставки вооружений выгодны американскому ВПК, поскольку деньги эти не тратятся, а поступают в бюджет Пентагона. Поэтому такая «помощь» Украине будет вестись максимально долго. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявила политолог-американист, автор и создатель канала «Прогнозы Крашенинниковой» Вероника Крашенинникова
Ранее депутат Верховной Рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в интервью Украина.ру заявил, что киевские власти не интересует защита украинского народа.
 
НовостиНАТОкиевский режимполитологи
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:00"Пусть их всех побьют. Это не люди". Как жил Луганск при нацистской оккупации
16:00Освобождение ДНР, бои за Зайцево, обстрелы Донецка и Макеевки. Главное на 16:00 10 августа
15:57Ядерная угроза и дипломатия: главное о конфликте вокруг Запорожской АЭС
15:39Соседов рассказал, почему считает рок-музыку "непрогрессивной"
15:37Украинская певица хотела "пристыдить" россиян, и сама попала в скандал
15:25Воевать так, как мы воюем сейчас, можно долго и не очень результативно – Норин
15:16Лизан: "Полезли в берлогу медведя - он вышел. Что будет, когда выйдет дракон". Видео
15:16Мэр Мадрида одобрил идею о нападении голого украинского посла на делегатов НАТО
15:14Конрад Рэнкас: Оборонная политика нынешних властей Польши – это государственная измена
15:11Мэр Мадрида в разговоре с фейковым Кличко объяснил свое странное прозвище
15:08Посольство Узбекистана в РФ выступило против участия своих граждан в СВО
15:06Присоединение новых территорий и ожидание референдума. Что происходит в Херсоне
15:05Кириенко рассказал о войне России с НАТО на территории Украины
14:19Мэр Мадрида пообещал депортировать украинских беженцев на поле боя
14:10Черногорский фестиваль не предал дружбу с русской артисткой ради украинского коллектива
14:03Мэр Мадрида пообещал фальшивому Кличко "наказывать русских ублюдков" в Испании
13:40Соседов объяснил, почему Сергею Лазареву никогда не покорить западную сцену
13:38В Минобороны сообщили об уничтожении зенитного комплекса немецкого производства
13:33Юрий Кнутов: Россия берет ВСУ в котел и готовит наступление от Харькова до Херсона
13:27Украинский генерал пожаловался на недостаточную военную помощь Запада
Лента новостейМолния