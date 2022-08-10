https://ukraina.ru/20220810/1037500992.html

Кириенко рассказал о войне России с НАТО на территории Украины

Кириенко рассказал о войне России с НАТО на территории Украины - 10.08.2022 Украина.ру

Кириенко рассказал о войне России с НАТО на территории Украины

Россия не воюет с Украиной или украинцами, на территории Украины руками украинцев против РФ воюет весь блок НАТО. Об этом заявил 10 августа первый зампред администрации президента Сергей Кириенко во время открытия форума молодых политологов России "Дигория"

2022-08-10T15:05

2022-08-10T15:05

2022-08-10T15:05

новости

нато

киевский режим

политологи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103412/18/1034121898_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_eccfa7bcc056cb9435a17ea92246f1c5.jpg

Кириенко добавил, что НАТО "с удовольствием будет воевать до последнего украинца", отметив, что сами представители военного блока открыто об этом говорят.Ранее депутат Верховной Рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в интервью Украина.ру заявил, что киевские власти не интересует защита украинского народа.

https://ukraina.ru/20220422/1033837452.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, нато, киевский режим, политологи