Кириенко рассказал о войне России с НАТО на территории Украины
© РИА Новости
© РИА Новости
Россия не воюет с Украиной или украинцами, на территории Украины руками украинцев против РФ воюет весь блок НАТО. Об этом заявил 10 августа первый зампред администрации президента Сергей Кириенко во время открытия форума молодых политологов России "Дигория"
"В этом … драматизм того, что совершило сегодняшнее руководство Украины: они отдали свою страну, свою территорию и, самое ужасное - отдали людей в использование … для того, чтобы на этой территории, их руками пытаться выстроить фундаментальное противостояние западного сообщества против России", - сказал он.
Кириенко добавил, что НАТО "с удовольствием будет воевать до последнего украинца", отметив, что сами представители военного блока открыто об этом говорят.
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