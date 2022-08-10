Присоединение новых территорий и ожидание референдума. Что происходит в Херсоне - 10.08.2022 Украина.ру
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Присоединение новых территорий и ожидание референдума. Что происходит в Херсоне
Присоединение новых территорий и ожидание референдума. Что происходит в Херсоне - 10.08.2022 Украина.ру
Присоединение новых территорий и ожидание референдума. Что происходит в Херсоне
Украина.ру, 10.08.2022
2022-08-10T15:06
2022-08-10T15:06
херсон
херсонская область
эксклюзив
референдум
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В Херсонской области власти готовятся к референдуму о присоединении к России, хотя официальной даты его проведения пока не называют. Тем временем регион прирастает территориями – благодаря российской армииВо вторник, 9 августа, замглавы Херсонской области Екатерина Губарева сделала заявление о присоединении освобожденных территорий Николаевской области к Херсонской."Сейчас по списку городов, которые уже освобождены, готовим указы на присоединение к Херсонской области, чтобы мы могли платить там пенсии, соцвыплаты, работать над тем, чтобы там появилась связь", – заявила Губарева.Озвучивать список перешедших под контроль России населенных пунктов Губарева не стала, сообщив только об одном из них – Снегиревке, которая перешла под контроль РФ еще в апреле.Однако из сообщений российского Минобороны известно о взятии в августе еще четырех населенных пунктов в Николаевской области – в частности села Благодатное, после чего продолжилось наступление в направлении села Партизанское.Судя по всему, эти населённые пункты также будут присоединяться к Херсонской области – к уже освобожденному региону, где с каждым днем налаживается мирная жизнь.Первое, что бросается в глаза в Херсоне после двухнедельного отсутствия, – у горожан изменились выражения лиц. Прежде были заметны настороженность и напряжение, теперь же видны улыбки. Многие излучают спокойную уверенность.Пенсионер Дмитрий Иванович, можно сказать, работает в сфере услуг: он сидит на скамейке с весами и предлагает людям измерить свой вес. Мужчина очень доволен: начал получать российскую пенсию в 10 тысяч рублей – в полтора раза больше того, что платила ему Украина.Дмитрий Иванович никогда не был активным сторонником киевского режима, негативно воспринял распад Советского Союза и уверен, что скоро снова будет жить в единой большой стране."Но даже и те из моих знакомых, которые рьяно поддерживали украинскую власть, сейчас начинают понимать: Киев никогда не делал и половины того, что делает новая власть", – говорит он.Согласно данным херсонской администрации, с июля местные пенсионеры стали получать по 10 тысяч рублей пенсионных выплат. Такие же суммы выделяются местной администрацией инвалидам и одиноким матерям. На ребенка ежемесячно можно получить по 4 тысячи рублей.При этом на Украине средняя пенсия составляет 4 тысяч гривен – по нынешнему херсонскому курсу это около 6 тысяч рублей.В регионе запускаются градообразующие предприятия. Возобновил работу херсонский порт на Днепре. Каждое утро к его проходной идет вереница сотрудников. Лица серьезные, много говорить не хотят, но понятно – зарплату они получают, что оживляет экономику региона.Однако еще сильнее, чем действия российской администрации, на настроения людей влияют сами украинские власти.Все больше граждан, которые считали себя патриотами Украины, разочаровываются в ней. В этом им помогли удары американских "Хаймарсов" по Антоновскому мосту через Днепр.Бизнесмен Алексей возил по нему лекарства из Крыма для своей мамы. После того, как мост закрыли на ремонт после украинских ракетных ударов, поездки значительно усложнились. Да и бизнес его – два небольших кафе – настиг кризис, так как доставка продуктов стала заметно дороже."Они нас там за людей не считают. Смотрел недавно видео: украинская так называемая активистка предлагала ударить по понтонной переправе. Она знает, что там мирные жители переправляются, но считает их гибель оправданной – ведь погибнут и несколько русских солдат. Разве это не терроризм?" – задается риторическим вопросом мужчина.Сотрудник украинского национального института стратегических исследований Александр Максименко, который еще месяц назад составлял рекомендации для администрации Зеленского о том, как противодействовать укреплению новой власти в регионе, теперь подает документы на получение российского гражданства.Он окончательно разочаровался в государстве Украина и считает, что с его пропагандой надо бороться активнее."Люди вводятся в незнание – это, кстати, к вам претензия большая... Надо людей информировать, ведь незнание ведет к растерянности, а этим пользуются активно украинские СМИ", – заявил Максименко 9 августа на встрече с журналистами.Украинские телеканалы остаются доступны в регионе, в том числе через приложение "Дия", которое режим Зеленского разработал в рамках нашумевшей программы "государство в смартфоне".Программу много критиковали, но, тем не менее, миллионы украинцев загружали "Дию" в свои смартфоны, вводили паспортные данные, пользовались ее сервисами.Теперь приложение транслирует украинское телевидение в цифровом качестве – так называемые "Единi новини" ("Единые новости" – укр.).Однако эти новости чем дальше, тем меньше соответствуют херсонским реалиям – и херсончане все меньше им доверяют.Ощущается, что вскоре процесс интеграции региона с Россией выйдет на финальную стадию. Хотя дату референдума пока не называют, в обладминистрации говорят, что принципиальное решение по его проведению уже принято и меняться не будет.И это вселяет уверенность в людей: они понимают, что Россия их не бросит.
https://ukraina.ru/20220809/1037430990.html
https://ukraina.ru/20220809/1037431953.html
https://ukraina.ru/20220805/1037309606.html
https://ukraina.ru/20220810/1037493603.html
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Василий Ткач
Василий Ткач
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
херсон, херсонская область, эксклюзив, референдум
Херсон, Херсонская область, Эксклюзив, референдум

Присоединение новых территорий и ожидание референдума. Что происходит в Херсоне

15:06 10.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Василий Ткач
Обозреватель Ukraina.ru
Все материалы
В Херсонской области власти готовятся к референдуму о присоединении к России, хотя официальной даты его проведения пока не называют. Тем временем регион прирастает территориями – благодаря российской армии
Во вторник, 9 августа, замглавы Херсонской области Екатерина Губарева сделала заявление о присоединении освобожденных территорий Николаевской области к Херсонской.
Екатерина Губарева
Екатерина Губарева
Екатерина Губарева
"Сейчас по списку городов, которые уже освобождены, готовим указы на присоединение к Херсонской области, чтобы мы могли платить там пенсии, соцвыплаты, работать над тем, чтобы там появилась связь", – заявила Губарева.
Озвучивать список перешедших под контроль России населенных пунктов Губарева не стала, сообщив только об одном из них – Снегиревке, которая перешла под контроль РФ еще в апреле.
Однако из сообщений российского Минобороны известно о взятии в августе еще четырех населенных пунктов в Николаевской области – в частности села Благодатное, после чего продолжилось наступление в направлении села Партизанское.
Судя по всему, эти населённые пункты также будут присоединяться к Херсонской области – к уже освобожденному региону, где с каждым днем налаживается мирная жизнь.
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Первое, что бросается в глаза в Херсоне после двухнедельного отсутствия, – у горожан изменились выражения лиц. Прежде были заметны настороженность и напряжение, теперь же видны улыбки. Многие излучают спокойную уверенность.
Пенсионер Дмитрий Иванович, можно сказать, работает в сфере услуг: он сидит на скамейке с весами и предлагает людям измерить свой вес. Мужчина очень доволен: начал получать российскую пенсию в 10 тысяч рублей – в полтора раза больше того, что платила ему Украина.
Дмитрий Иванович никогда не был активным сторонником киевского режима, негативно воспринял распад Советского Союза и уверен, что скоро снова будет жить в единой большой стране.
"Но даже и те из моих знакомых, которые рьяно поддерживали украинскую власть, сейчас начинают понимать: Киев никогда не делал и половины того, что делает новая власть", – говорит он.
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Согласно данным херсонской администрации, с июля местные пенсионеры стали получать по 10 тысяч рублей пенсионных выплат. Такие же суммы выделяются местной администрацией инвалидам и одиноким матерям. На ребенка ежемесячно можно получить по 4 тысячи рублей.
При этом на Украине средняя пенсия составляет 4 тысяч гривен – по нынешнему херсонскому курсу это около 6 тысяч рублей.
В регионе запускаются градообразующие предприятия. Возобновил работу херсонский порт на Днепре. Каждое утро к его проходной идет вереница сотрудников. Лица серьезные, много говорить не хотят, но понятно – зарплату они получают, что оживляет экономику региона.
Однако еще сильнее, чем действия российской администрации, на настроения людей влияют сами украинские власти.
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Все больше граждан, которые считали себя патриотами Украины, разочаровываются в ней. В этом им помогли удары американских "Хаймарсов" по Антоновскому мосту через Днепр.
Бизнесмен Алексей возил по нему лекарства из Крыма для своей мамы. После того, как мост закрыли на ремонт после украинских ракетных ударов, поездки значительно усложнились. Да и бизнес его – два небольших кафе – настиг кризис, так как доставка продуктов стала заметно дороже.
"Они нас там за людей не считают. Смотрел недавно видео: украинская так называемая активистка предлагала ударить по понтонной переправе. Она знает, что там мирные жители переправляются, но считает их гибель оправданной ведь погибнут и несколько русских солдат. Разве это не терроризм?" – задается риторическим вопросом мужчина.
Александр Максименко
Александр Максименко
Александр Максименко
Сотрудник украинского национального института стратегических исследований Александр Максименко, который еще месяц назад составлял рекомендации для администрации Зеленского о том, как противодействовать укреплению новой власти в регионе, теперь подает документы на получение российского гражданства.
Он окончательно разочаровался в государстве Украина и считает, что с его пропагандой надо бороться активнее.
"Люди вводятся в незнание – это, кстати, к вам претензия большая... Надо людей информировать, ведь незнание ведет к растерянности, а этим пользуются активно украинские СМИ", – заявил Максименко 9 августа на встрече с журналистами.
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Украинские телеканалы остаются доступны в регионе, в том числе через приложение "Дия", которое режим Зеленского разработал в рамках нашумевшей программы "государство в смартфоне".
Программу много критиковали, но, тем не менее, миллионы украинцев загружали "Дию" в свои смартфоны, вводили паспортные данные, пользовались ее сервисами.
Теперь приложение транслирует украинское телевидение в цифровом качестве – так называемые "Единi новини" ("Единые новости" – укр.).
Однако эти новости чем дальше, тем меньше соответствуют херсонским реалиям – и херсончане все меньше им доверяют.
Ощущается, что вскоре процесс интеграции региона с Россией выйдет на финальную стадию. Хотя дату референдума пока не называют, в обладминистрации говорят, что принципиальное решение по его проведению уже принято и меняться не будет.
И это вселяет уверенность в людей: они понимают, что Россия их не бросит.
 
ХерсонХерсонская областьЭксклюзивреферендум
 
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