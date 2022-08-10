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Мэр Мадрида пообещал фальшивому Кличко "наказывать русских ублюдков" в Испании

Мэр Мадрида пообещал фальшивому Кличко "наказывать русских ублюдков" в Испании - 10.08.2022 Украина.ру

Мэр Мадрида пообещал фальшивому Кличко "наказывать русских ублюдков" в Испании

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) поговорили с мэром Мадрида Хосе-Луисом Мартинесом-Альмейдой от имени мэра Киева Виталия Кличко. Видеозапись опубликовали на Rutube-канале пранкеров 10 августа

2022-08-10T14:03

2022-08-10T14:03

2022-08-10T14:03

мэр

мадрид

русские

санкции

пранкеры

новости

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Местные власти задействовали все ресурсы для выполнения резолюций Евросоюза по отношению к гражданам России в Испании, сказал мэр. Однако "больше недвижимости в собственности русских" чиновники не нашли.21 июля руководство Евросоюза ввело седьмой пакет санкций по отношению к российским физическим и юридическим лицам. В частности, лиц из стоп-листа обязали задекларировать все европейские активы. В противном случае это сочтут за обход санкций и конфискуют имущество.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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мэр, мадрид, русские, санкции, пранкеры, новости