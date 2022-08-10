https://ukraina.ru/20220810/1037496008.html
Мэр Мадрида пообещал фальшивому Кличко "наказывать русских ублюдков" в Испании
Мэр Мадрида пообещал фальшивому Кличко "наказывать русских ублюдков" в Испании - 10.08.2022 Украина.ру
Мэр Мадрида пообещал фальшивому Кличко "наказывать русских ублюдков" в Испании
Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) поговорили с мэром Мадрида Хосе-Луисом Мартинесом-Альмейдой от имени мэра Киева Виталия Кличко. Видеозапись опубликовали на Rutube-канале пранкеров 10 августа
2022-08-10T14:03
2022-08-10T14:03
2022-08-10T14:03
мэр
мадрид
русские
санкции
пранкеры
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0a/1037495889_0:2:715:404_1920x0_80_0_0_2a3060b5d7df26d532d9a3f9685780f7.png
Местные власти задействовали все ресурсы для выполнения резолюций Евросоюза по отношению к гражданам России в Испании, сказал мэр. Однако "больше недвижимости в собственности русских" чиновники не нашли.21 июля руководство Евросоюза ввело седьмой пакет санкций по отношению к российским физическим и юридическим лицам. В частности, лиц из стоп-листа обязали задекларировать все европейские активы. В противном случае это сочтут за обход санкций и конфискуют имущество.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0a/1037495889_44:0:583:404_1920x0_80_0_0_187807ffe12c5f4f46fb1aa75fa47bb3.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
мэр, мадрид, русские, санкции, пранкеры, новости
мэр, Мадрид, русские, Санкции, пранкеры, Новости
Мэр Мадрида пообещал фальшивому Кличко "наказывать русских ублюдков" в Испании
Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) поговорили с мэром Мадрида Хосе-Луисом Мартинесом-Альмейдой от имени мэра Киева Виталия Кличко. Видеозапись опубликовали на Rutube-канале пранкеров 10 августа
Я считаю, что необходимо наказать русских ублюдков здесь — и в Испании, и в Мадриде. И конечно, мы делаем для этого всё возможное
Хосе-Луис Мартинес-Альмейда
мэр Мадрида
Местные власти задействовали все ресурсы для выполнения резолюций Евросоюза по отношению к гражданам России в Испании, сказал мэр. Однако "больше недвижимости в собственности русских" чиновники не нашли.
21 июля руководство Евросоюза ввело седьмой пакет санкций по отношению к российским физическим и юридическим лицам. В частности, лиц из стоп-листа обязали задекларировать все европейские активы. В противном случае это сочтут за обход санкций и конфискуют имущество.