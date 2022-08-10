Мэр Мадрида пообещал фальшивому Кличко "наказывать русских ублюдков" в Испании - 10.08.2022 Украина.ру
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Мэр Мадрида пообещал фальшивому Кличко "наказывать русских ублюдков" в Испании
Мэр Мадрида пообещал фальшивому Кличко "наказывать русских ублюдков" в Испании - 10.08.2022 Украина.ру
Мэр Мадрида пообещал фальшивому Кличко "наказывать русских ублюдков" в Испании
Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) поговорили с мэром Мадрида Хосе-Луисом Мартинесом-Альмейдой от имени мэра Киева Виталия Кличко. Видеозапись опубликовали на Rutube-канале пранкеров 10 августа
2022-08-10T14:03
2022-08-10T14:03
мэр
мадрид
русские
санкции
пранкеры
новости
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Местные власти задействовали все ресурсы для выполнения резолюций Евросоюза по отношению к гражданам России в Испании, сказал мэр. Однако "больше недвижимости в собственности русских" чиновники не нашли.21 июля руководство Евросоюза ввело седьмой пакет санкций по отношению к российским физическим и юридическим лицам. В частности, лиц из стоп-листа обязали задекларировать все европейские активы. В противном случае это сочтут за обход санкций и конфискуют имущество.
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мэр, мадрид, русские, санкции, пранкеры, новости
мэр, Мадрид, русские, Санкции, пранкеры, Новости

Мэр Мадрида пообещал фальшивому Кличко "наказывать русских ублюдков" в Испании

14:03 10.08.2022
 
© скриншотМэр Мадрида
Мэр Мадрида
© скриншот
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Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) поговорили с мэром Мадрида Хосе-Луисом Мартинесом-Альмейдой от имени мэра Киева Виталия Кличко. Видеозапись опубликовали на Rutube-канале пранкеров 10 августа
Я считаю, что необходимо наказать русских ублюдков здесь — и в Испании, и в Мадриде. И конечно, мы делаем для этого всё возможное
Хосе-Луис Мартинес-Альмейда
мэр Мадрида
Местные власти задействовали все ресурсы для выполнения резолюций Евросоюза по отношению к гражданам России в Испании, сказал мэр. Однако "больше недвижимости в собственности русских" чиновники не нашли.
21 июля руководство Евросоюза ввело седьмой пакет санкций по отношению к российским физическим и юридическим лицам. В частности, лиц из стоп-листа обязали задекларировать все европейские активы. В противном случае это сочтут за обход санкций и конфискуют имущество.
 
мэрМадридрусскиеСанкциипранкерыНовости
 
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