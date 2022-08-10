Одиозный украинский повар-русофоб отличился новым высказыванием - 10.08.2022 Украина.ру
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Одиозный украинский повар-русофоб отличился новым высказыванием
Одиозный украинский повар-русофоб отличился новым высказыванием - 10.08.2022 Украина.ру
Одиозный украинский повар-русофоб отличился новым высказыванием
Украинский кулинар Евгений Клопотенко, известный своими националистическими и русофобскими высказываниями, заявил на днях в эфире телеканала СТБ, что после "победы Украины" приготовит в своем ресторане "либо борщ, либо блюдо под названием "русня под изюмом"
2022-08-10T12:44
2022-08-10T12:44
новости
клопотенко
повар
русофобия
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"Думаю, все мои рестораны в первый день после победы будут бесплатные. Будем праздновать все вместе. Обливаться", - сказал он.Клопотенко уточнил, что речь идет о его киевских заведениях.Ранее он не раз заявлял, что развиваться Украине мешает Россия, которую он считает страной-агрессором, а россияне, по его словам, "на два уровня ниже ментально, чем украинцы".В середине лета он также снял видео, в котором приготовил пародию на русские щи (набросав в кастрюлю сырых овощей и залив сырой водой из-под крана) и "вымыл" в кастрюле ноги.
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новости, клопотенко, повар, русофобия
Новости, Клопотенко, повар, Русофобия

Одиозный украинский повар-русофоб отличился новым высказыванием

12:44 10.08.2022
 
© Евгений Клопотенко/ИнстаграмЕвгений Клопотенко
Евгений Клопотенко
© Евгений Клопотенко/Инстаграм
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Украинский кулинар Евгений Клопотенко, известный своими националистическими и русофобскими высказываниями, заявил на днях в эфире телеканала СТБ, что после "победы Украины" приготовит в своем ресторане "либо борщ, либо блюдо под названием "русня под изюмом"
"Думаю, все мои рестораны в первый день после победы будут бесплатные. Будем праздновать все вместе. Обливаться", - сказал он.
Клопотенко уточнил, что речь идет о его киевских заведениях.
Ранее он не раз заявлял, что развиваться Украине мешает Россия, которую он считает страной-агрессором, а россияне, по его словам, "на два уровня ниже ментально, чем украинцы".
В середине лета он также снял видео, в котором приготовил пародию на русские щи (набросав в кастрюлю сырых овощей и залив сырой водой из-под крана) и "вымыл" в кастрюле ноги.
Организация питания в школах - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
13 января, 12:31
До обеда не дожить: на Украине раскритиковали новое детское питание, предложенное Зеленской и КлопотенкоС начала наступившего 2022 года школы и детские сады Украины перешли на новое меню, которое разрабатывали при участии первой леди страны Елены Зеленской и повара-русофоба Евгения Клопотенко. Они обещали, что детей больше не будут кормить вредным, но ожидания народа не оправдали. Об этом 12 января написал портал nrp.news
 
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