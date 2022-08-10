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Одиозный украинский повар-русофоб отличился новым высказыванием

Одиозный украинский повар-русофоб отличился новым высказыванием - 10.08.2022 Украина.ру

Одиозный украинский повар-русофоб отличился новым высказыванием

Украинский кулинар Евгений Клопотенко, известный своими националистическими и русофобскими высказываниями, заявил на днях в эфире телеканала СТБ, что после "победы Украины" приготовит в своем ресторане "либо борщ, либо блюдо под названием "русня под изюмом"

2022-08-10T12:44

2022-08-10T12:44

2022-08-10T12:44

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клопотенко

повар

русофобия

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"Думаю, все мои рестораны в первый день после победы будут бесплатные. Будем праздновать все вместе. Обливаться", - сказал он.Клопотенко уточнил, что речь идет о его киевских заведениях.Ранее он не раз заявлял, что развиваться Украине мешает Россия, которую он считает страной-агрессором, а россияне, по его словам, "на два уровня ниже ментально, чем украинцы".В середине лета он также снял видео, в котором приготовил пародию на русские щи (набросав в кастрюлю сырых овощей и залив сырой водой из-под крана) и "вымыл" в кастрюле ноги.

https://ukraina.ru/20220113/1033065100.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, клопотенко, повар, русофобия