Одиозный украинский повар-русофоб отличился новым высказыванием
Украинский кулинар Евгений Клопотенко, известный своими националистическими и русофобскими высказываниями, заявил на днях в эфире телеканала СТБ, что после "победы Украины" приготовит в своем ресторане "либо борщ, либо блюдо под названием "русня под изюмом"
"Думаю, все мои рестораны в первый день после победы будут бесплатные. Будем праздновать все вместе. Обливаться", - сказал он.
Клопотенко уточнил, что речь идет о его киевских заведениях.
Ранее он не раз заявлял, что развиваться Украине мешает Россия, которую он считает страной-агрессором, а россияне, по его словам, "на два уровня ниже ментально, чем украинцы".
В середине лета он также снял видео, в котором приготовил пародию на русские щи (набросав в кастрюлю сырых овощей и залив сырой водой из-под крана) и "вымыл" в кастрюле ноги.
13 января, 12:31До обеда не дожить: на Украине раскритиковали новое детское питание, предложенное Зеленской и КлопотенкоС начала наступившего 2022 года школы и детские сады Украины перешли на новое меню, которое разрабатывали при участии первой леди страны Елены Зеленской и повара-русофоба Евгения Клопотенко. Они обещали, что детей больше не будут кормить вредным, но ожидания народа не оправдали. Об этом 12 января написал портал nrp.news