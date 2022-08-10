Венгр из Закарпатья рассказал о риске продажи украинской земли неизвестным юрлицам - 10.08.2022 Украина.ру
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Венгр из Закарпатья рассказал о риске продажи украинской земли неизвестным юрлицам
Венгр из Закарпатья рассказал о риске продажи украинской земли неизвестным юрлицам - 10.08.2022 Украина.ру
Венгр из Закарпатья рассказал о риске продажи украинской земли неизвестным юрлицам
На Украине крупные компании концентрировали у себя, с помощью аренды, сотни тысяч гектаров ещё до отмены моратория на продажу земли, а с 2024 года они будут иметь преимущество при её покупке. Об этом заявил председатель Общества венгерской культуры Закарпатья Ласло Брензович в опубликованном 9 августа интервью венгерскому новостному агентству V4
2022-08-10T10:29
2022-08-10T10:29
земля
новости
венгры закарпатья
верховная рада
земельная реформа
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В этой связи СМИ отмечает, что за год со времени земельной реформы три международных консорциума с участием американского капитала — Cargill, Dupont и Monsanto — стали крупнейшими пользователями украинской земли и контролируют в общей сложности 17 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель, что составляет 28 процентов территории Украины.Ранее Верховная Рада Украины приняла закон, отменивший с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, действовавший в стране 18 лет. Согласно документу, первые два года землю смогут покупать только физические лица — граждане Украины. С 2024 года рынок откроется для украинских юридических лиц. Принятие этого закона являлось одним из ключевых требований МВФ для предоставления новой кредитной программы Украине.
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земля, новости, венгры закарпатья, верховная рада, земельная реформа
земля, Новости, венгры Закарпатья, Верховная Рада, Земельная реформа

Венгр из Закарпатья рассказал о риске продажи украинской земли неизвестным юрлицам

10:29 10.08.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
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На Украине крупные компании концентрировали у себя, с помощью аренды, сотни тысяч гектаров ещё до отмены моратория на продажу земли, а с 2024 года они будут иметь преимущество при её покупке. Об этом заявил председатель Общества венгерской культуры Закарпатья Ласло Брензович в опубликованном 9 августа интервью венгерскому новостному агентству V4
В этой связи СМИ отмечает, что за год со времени земельной реформы три международных консорциума с участием американского капитала — Cargill, Dupont и Monsanto — стали крупнейшими пользователями украинской земли и контролируют в общей сложности 17 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель, что составляет 28 процентов территории Украины.

В договорах прописано преимущественное право покупки, и с 2024 года по закону преимущественное право покупки земель будет у арендаторов. Однако это такие огромные компании, что невозможно узнать, какова их история владения

Ласло Брензович
Председатель Общества венгерской культуры Закарпатья
Ранее Верховная Рада Украины приняла закон, отменивший с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, действовавший в стране 18 лет. Согласно документу, первые два года землю смогут покупать только физические лица — граждане Украины.
- РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа 2021, 16:30
После запуска рынка земли на Украине совершили около 8 тыс. земельных сделокМинистерство аграрной политики и продовольствия Украины подсчитало 7 897 земельных сделок с 1 июля, когда был запущен рынок земли. Об этом 19 августа ведомство сообщает на своем сайте
С 2024 года рынок откроется для украинских юридических лиц. Принятие этого закона являлось одним из ключевых требований МВФ для предоставления новой кредитной программы Украине.
 
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