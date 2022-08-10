https://ukraina.ru/20220810/1037479914.html

Венгр из Закарпатья рассказал о риске продажи украинской земли неизвестным юрлицам

Венгр из Закарпатья рассказал о риске продажи украинской земли неизвестным юрлицам - 10.08.2022 Украина.ру

Венгр из Закарпатья рассказал о риске продажи украинской земли неизвестным юрлицам

На Украине крупные компании концентрировали у себя, с помощью аренды, сотни тысяч гектаров ещё до отмены моратория на продажу земли, а с 2024 года они будут иметь преимущество при её покупке. Об этом заявил председатель Общества венгерской культуры Закарпатья Ласло Брензович в опубликованном 9 августа интервью венгерскому новостному агентству V4

2022-08-10T10:29

2022-08-10T10:29

2022-08-10T10:29

земля

новости

венгры закарпатья

верховная рада

земельная реформа

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В этой связи СМИ отмечает, что за год со времени земельной реформы три международных консорциума с участием американского капитала — Cargill, Dupont и Monsanto — стали крупнейшими пользователями украинской земли и контролируют в общей сложности 17 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель, что составляет 28 процентов территории Украины.Ранее Верховная Рада Украины приняла закон, отменивший с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, действовавший в стране 18 лет. Согласно документу, первые два года землю смогут покупать только физические лица — граждане Украины. С 2024 года рынок откроется для украинских юридических лиц. Принятие этого закона являлось одним из ключевых требований МВФ для предоставления новой кредитной программы Украине.

https://ukraina.ru/20210819/1032090610.html

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2022

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земля, новости, венгры закарпатья, верховная рада, земельная реформа