https://ukraina.ru/20220810/1037465618.html

Военный эксперт объяснил, могут ли ВСУ из "Гепардов" показательно сбить русские вертолеты

Военный эксперт объяснил, могут ли ВСУ из "Гепардов" показательно сбить русские вертолеты - 10.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, могут ли ВСУ из "Гепардов" показательно сбить русские вертолеты

Украине будет недостаточно трех самоходных зенитных установок "Гепард", чтобы сбить российский вертолет и объявить об этом как о великой победе. Другое дело, что сбить вертолет и раздуть из этого победу можно из ПЗРК или из автоматической пушки. Об этом рассказал военный историк и журналист Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-10T06:47

2022-08-10T06:47

2022-08-10T06:47

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Ранее на Украину прибыли первые три немецкие самоходные зенитки "Гепард". Их планируют использовать для прикрытия важных объектов инфраструктуры от атак вертолетов и самолетов, идущих на малых и сверхмалых высотах.Эти три единицы нужны противнику, чтобы люди освоили на месте, и чтобы понять их практические возможности. Потому что испытать в борьбе с российскими войсками все, что угодно, у украинской армии не было. Сейчас такая возможность появилась, пояснил эксперт.Вообще не надо зацикливаться на качестве российского или западного оружия, вопрос в том, какая система эффективнее. Как это оружие встроено в систему логистики, связи, командования, контроля и принятия решений, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу