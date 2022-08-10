https://ukraina.ru/20220810/1037465618.html
Военный эксперт объяснил, могут ли ВСУ из "Гепардов" показательно сбить русские вертолеты
Военный эксперт объяснил, могут ли ВСУ из "Гепардов" показательно сбить русские вертолеты - 10.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, могут ли ВСУ из "Гепардов" показательно сбить русские вертолеты
Украине будет недостаточно трех самоходных зенитных установок "Гепард", чтобы сбить российский вертолет и объявить об этом как о великой победе. Другое дело, что сбить вертолет и раздуть из этого победу можно из ПЗРК или из автоматической пушки. Об этом рассказал военный историк и журналист Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-10T06:47
2022-08-10T06:47
2022-08-10T06:47
новости
россия
всу
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Ранее на Украину прибыли первые три немецкие самоходные зенитки "Гепард". Их планируют использовать для прикрытия важных объектов инфраструктуры от атак вертолетов и самолетов, идущих на малых и сверхмалых высотах.Эти три единицы нужны противнику, чтобы люди освоили на месте, и чтобы понять их практические возможности. Потому что испытать в борьбе с российскими войсками все, что угодно, у украинской армии не было. Сейчас такая возможность появилась, пояснил эксперт.Вообще не надо зацикливаться на качестве российского или западного оружия, вопрос в том, какая система эффективнее. Как это оружие встроено в систему логистики, связи, командования, контроля и принятия решений, заключил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/103385/79/1033857924_139:0:2358:1664_1920x0_80_0_0_4faeae37922714269afb87b47718ca33.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу
Военный эксперт объяснил, могут ли ВСУ из "Гепардов" показательно сбить русские вертолеты
Украине будет недостаточно трех самоходных зенитных установок "Гепард", чтобы сбить российский вертолет и объявить об этом как о великой победе. Другое дело, что сбить вертолет и раздуть из этого победу можно из ПЗРК или из автоматической пушки. Об этом рассказал военный историк и журналист Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
Ранее на Украину прибыли первые три немецкие самоходные зенитки "Гепард". Их планируют использовать для прикрытия важных объектов инфраструктуры от атак вертолетов и самолетов, идущих на малых и сверхмалых высотах.
Эти три единицы нужны противнику, чтобы люди освоили на месте, и чтобы понять их практические возможности. Потому что испытать в борьбе с российскими войсками все, что угодно, у украинской армии не было. Сейчас такая возможность появилась, пояснил эксперт.
"Так что это просто пробная партия, чтобы посмотреть, как это вид вооружения будет вести себя в реальной боевой обстановке", - указал Норин.
Вообще не надо зацикливаться на качестве российского или западного оружия, вопрос в том, какая система эффективнее. Как это оружие встроено в систему логистики, связи, командования, контроля и принятия решений, заключил собеседник издания.