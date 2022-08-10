Военный эксперт объяснил, могут ли ВСУ из "Гепардов" показательно сбить русские вертолеты - 10.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, могут ли ВСУ из "Гепардов" показательно сбить русские вертолеты
Военный эксперт объяснил, могут ли ВСУ из "Гепардов" показательно сбить русские вертолеты - 10.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, могут ли ВСУ из "Гепардов" показательно сбить русские вертолеты
Украине будет недостаточно трех самоходных зенитных установок "Гепард", чтобы сбить российский вертолет и объявить об этом как о великой победе. Другое дело, что сбить вертолет и раздуть из этого победу можно из ПЗРК или из автоматической пушки. Об этом рассказал военный историк и журналист Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-10T06:47
2022-08-10T06:47
новости
россия
всу
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Ранее на Украину прибыли первые три немецкие самоходные зенитки "Гепард". Их планируют использовать для прикрытия важных объектов инфраструктуры от атак вертолетов и самолетов, идущих на малых и сверхмалых высотах.Эти три единицы нужны противнику, чтобы люди освоили на месте, и чтобы понять их практические возможности. Потому что испытать в борьбе с российскими войсками все, что угодно, у украинской армии не было. Сейчас такая возможность появилась, пояснил эксперт.Вообще не надо зацикливаться на качестве российского или западного оружия, вопрос в том, какая система эффективнее. Как это оружие встроено в систему логистики, связи, командования, контроля и принятия решений, заключил собеседник издания.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, россия, всу
Новости, Россия, ВСУ

Военный эксперт объяснил, могут ли ВСУ из "Гепардов" показательно сбить русские вертолеты

06:47 10.08.2022
 
© commons.wikimedia.org / Hans-Hermann Bühling, CC BY-SA 3.0ЗСУ Gepard
ЗСУ Gepard - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© commons.wikimedia.org / Hans-Hermann Bühling, CC BY-SA 3.0
Читать в
Украине будет недостаточно трех самоходных зенитных установок "Гепард", чтобы сбить российский вертолет и объявить об этом как о великой победе. Другое дело, что сбить вертолет и раздуть из этого победу можно из ПЗРК или из автоматической пушки. Об этом рассказал военный историк и журналист Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
Ранее на Украину прибыли первые три немецкие самоходные зенитки "Гепард". Их планируют использовать для прикрытия важных объектов инфраструктуры от атак вертолетов и самолетов, идущих на малых и сверхмалых высотах.
Эти три единицы нужны противнику, чтобы люди освоили на месте, и чтобы понять их практические возможности. Потому что испытать в борьбе с российскими войсками все, что угодно, у украинской армии не было. Сейчас такая возможность появилась, пояснил эксперт.
"Так что это просто пробная партия, чтобы посмотреть, как это вид вооружения будет вести себя в реальной боевой обстановке", - указал Норин.
Вообще не надо зацикливаться на качестве российского или западного оружия, вопрос в том, какая система эффективнее. Как это оружие встроено в систему логистики, связи, командования, контроля и принятия решений, заключил собеседник издания.
 
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