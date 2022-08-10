https://ukraina.ru/20220810/1037444292.html

"Непонятно, где проходит продвижение": Рожин о ситуация в Марьинке

"Непонятно, где проходит продвижение": Рожин о ситуация в Марьинке - 10.08.2022 Украина.ру

"Непонятно, где проходит продвижение": Рожин о ситуация в Марьинке

Поступают сообщения о том, что в Марьинке войска РФ продвигаются, но доказательств нет, оборона противника там не рухнула и Украина продолжает перебрасывать туда подкрепление, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру

2022-08-10T05:15

2022-08-10T05:15

2022-08-10T05:15

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Он рассказал, что поступают сообщения о продвижении в Марьинке, но пока мало фото и видео, которые бы подтвердили это.По его мнению, оборона противника в Марьинке не рухнула, Украина продолжает перебрасывать туда подкрепление, чтобы сдерживать наступление российских войск.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220808/1037390843.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

марьинка, новости, вс рф, всу