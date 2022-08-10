https://ukraina.ru/20220810/1037444292.html
"Непонятно, где проходит продвижение": Рожин о ситуация в Марьинке
"Непонятно, где проходит продвижение": Рожин о ситуация в Марьинке - 10.08.2022 Украина.ру
"Непонятно, где проходит продвижение": Рожин о ситуация в Марьинке
Поступают сообщения о том, что в Марьинке войска РФ продвигаются, но доказательств нет, оборона противника там не рухнула и Украина продолжает перебрасывать туда подкрепление, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
2022-08-10T05:15
2022-08-10T05:15
2022-08-10T05:15
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Он рассказал, что поступают сообщения о продвижении в Марьинке, но пока мало фото и видео, которые бы подтвердили это.По его мнению, оборона противника в Марьинке не рухнула, Украина продолжает перебрасывать туда подкрепление, чтобы сдерживать наступление российских войск.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220808/1037390843.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
марьинка, новости, вс рф, всу
"Непонятно, где проходит продвижение": Рожин о ситуация в Марьинке
Поступают сообщения о том, что в Марьинке войска РФ продвигаются, но доказательств нет, оборона противника там не рухнула и Украина продолжает перебрасывать туда подкрепление, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру