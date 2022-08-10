"Непонятно, где проходит продвижение": Рожин о ситуация в Марьинке - 10.08.2022 Украина.ру
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"Непонятно, где проходит продвижение": Рожин о ситуация в Марьинке
"Непонятно, где проходит продвижение": Рожин о ситуация в Марьинке - 10.08.2022 Украина.ру
"Непонятно, где проходит продвижение": Рожин о ситуация в Марьинке
Поступают сообщения о том, что в Марьинке войска РФ продвигаются, но доказательств нет, оборона противника там не рухнула и Украина продолжает перебрасывать туда подкрепление, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
2022-08-10T05:15
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Он рассказал, что поступают сообщения о продвижении в Марьинке, но пока мало фото и видео, которые бы подтвердили это.По его мнению, оборона противника в Марьинке не рухнула, Украина продолжает перебрасывать туда подкрепление, чтобы сдерживать наступление российских войск.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220808/1037390843.html
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марьинка, новости, вс рф, всу
Марьинка, Новости, ВС РФ, ВСУ

"Непонятно, где проходит продвижение": Рожин о ситуация в Марьинке

05:15 10.08.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкОбмен пленными в Донецкой области
Обмен пленными в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Поступают сообщения о том, что в Марьинке войска РФ продвигаются, но доказательств нет, оборона противника там не рухнула и Украина продолжает перебрасывать туда подкрепление, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
Он рассказал, что поступают сообщения о продвижении в Марьинке, но пока мало фото и видео, которые бы подтвердили это.
Непонятно, где именно проходит это продвижение. Потому что фото и видео за терриконом с нашей стороны не представлено, а до террикона мы доходили еще весной.
Борис Рожин интервью
Борис Рожин
эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad
По его мнению, оборона противника в Марьинке не рухнула, Украина продолжает перебрасывать туда подкрепление, чтобы сдерживать наступление российских войск.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
8 августа, 08:49
Против тех, кто хочет в Россию. Режим Зеленского готовит провокации и не будет сдаваться
 
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