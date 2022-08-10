Рожин рассказал, что будут делать дальше войска РФ после освобождения поселка Пески - 10.08.2022 Украина.ру
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Рожин рассказал, что будут делать дальше войска РФ после освобождения поселка Пески
Рожин рассказал, что будут делать дальше войска РФ после освобождения поселка Пески - 10.08.2022 Украина.ру
Рожин рассказал, что будут делать дальше войска РФ после освобождения поселка Пески
Освобождение Первомайска даст РФ возможность наступать на запад Донбасса, а наступление на Водяное обеспечит возможность огневого контроля над трассой Орловка — Авдеевка, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
2022-08-10T06:15
2022-08-10T06:15
новости
пески
вс рф
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По его мнению, РФ будет концентрировать удары после окончательной победы в Песках в районах Первомайское и Водяное.По его словам, нужно сначала дозачистить Пески, а потом развивать наступление на Водяное, чтобы эффективно обстреливать из артиллерии средства, снабжающие авдеевскую группировку.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220808/1037404855.html
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новости, пески, вс рф, всу
Новости, Пески, ВС РФ, ВСУ

Рожин рассказал, что будут делать дальше войска РФ после освобождения поселка Пески

06:15 10.08.2022
 
© РИА Новости . Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости . Геннадий Дубовой
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Освобождение Первомайска даст РФ возможность наступать на запад Донбасса, а наступление на Водяное обеспечит возможность огневого контроля над трассой Орловка — Авдеевка, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
По его мнению, РФ будет концентрировать удары после окончательной победы в Песках в районах Первомайское и Водяное.
Первомайск даст нам возможность наступать на запад Донбасса. Наступление на Водяное обеспечит возможность огневого контроля над трассой Орловка — Авдеевка, по которой идет снабжение группировки, удерживающей Авдеевку и прилегающие укрепрайоны.
Борис Рожин интервью
Борис Рожин
эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad
По его словам, нужно сначала дозачистить Пески, а потом развивать наступление на Водяное, чтобы эффективно обстреливать из артиллерии средства, снабжающие авдеевскую группировку.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Цхинвали после разрушений - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 12:49
Пятидневная война 08.08.08. История возникновения и итоги для России, Грузии и Украины
 
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Заголовок открываемого материала
06:15Рожин рассказал, что будут делать дальше войска РФ после освобождения поселка Пески
06:00Военный эксперт рассказал, сколько сейчас военнослужащих Украины находятся на фронте
05:45Мария Бутина рассказала чего ждут сербы от России
05:30Трапезников: Донбасс станет профицитным регионом в составе России
05:15"Непонятно, где проходит продвижение": Рожин о ситуация в Марьинке
05:00Чиновникам из Донбасса предложат работу на освобожденных территориях Украины - Трапезников
04:45"Все движется к концу": Евсеев рассказал, почему ВСУ не могут вести контрбатарейную борьбу
04:30Военный эксперт Рожин рассказал, что сейчас происходит на линии фронта в поселке Пески
04:15Трапезников рассказал, когда строители из Калмыкии приедут в Донецк
04:00Военный эксперт Евсеев рассказал, какую цель преследуют ВСУ при наступлении на Донбасс
21:31ИГИЛ* призвало использовать нестабильность для терактов в Европе
20:31"Матч смерти". Что на самом деле случилось в Киеве в августе 1942 года
20:04Стивен Сигал посетил Еленовку и хочет снять фильм о Донбассе
19:43Референдум в ЛНР пройдет только после освобождения ДНР
19:21Российские узбеки хотят сформировать батальон для участия в СВО
19:15Военный эксперт Норин рассказал об основных проблемах российской армии
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