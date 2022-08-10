https://ukraina.ru/20220810/1037442469.html
Рожин рассказал, что будут делать дальше войска РФ после освобождения поселка Пески
Рожин рассказал, что будут делать дальше войска РФ после освобождения поселка Пески - 10.08.2022 Украина.ру
Рожин рассказал, что будут делать дальше войска РФ после освобождения поселка Пески
Освобождение Первомайска даст РФ возможность наступать на запад Донбасса, а наступление на Водяное обеспечит возможность огневого контроля над трассой Орловка — Авдеевка, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
2022-08-10T06:15
2022-08-10T06:15
2022-08-10T06:15
новости
пески
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всу
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По его мнению, РФ будет концентрировать удары после окончательной победы в Песках в районах Первомайское и Водяное.По его словам, нужно сначала дозачистить Пески, а потом развивать наступление на Водяное, чтобы эффективно обстреливать из артиллерии средства, снабжающие авдеевскую группировку.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220808/1037404855.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, пески, вс рф, всу
Рожин рассказал, что будут делать дальше войска РФ после освобождения поселка Пески
Освобождение Первомайска даст РФ возможность наступать на запад Донбасса, а наступление на Водяное обеспечит возможность огневого контроля над трассой Орловка — Авдеевка, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру