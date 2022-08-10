https://ukraina.ru/20220810/1037442469.html

Рожин рассказал, что будут делать дальше войска РФ после освобождения поселка Пески

Рожин рассказал, что будут делать дальше войска РФ после освобождения поселка Пески - 10.08.2022 Украина.ру

Рожин рассказал, что будут делать дальше войска РФ после освобождения поселка Пески

Освобождение Первомайска даст РФ возможность наступать на запад Донбасса, а наступление на Водяное обеспечит возможность огневого контроля над трассой Орловка — Авдеевка, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру

2022-08-10T06:15

2022-08-10T06:15

2022-08-10T06:15

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По его мнению, РФ будет концентрировать удары после окончательной победы в Песках в районах Первомайское и Водяное.По его словам, нужно сначала дозачистить Пески, а потом развивать наступление на Водяное, чтобы эффективно обстреливать из артиллерии средства, снабжающие авдеевскую группировку.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220808/1037404855.html

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новости, пески, вс рф, всу