ИГИЛ* призвало использовать нестабильность для терактов в Европе - 09.08.2022 Украина.ру
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ИГИЛ* призвало использовать нестабильность для терактов в Европе
ИГИЛ* призвало использовать нестабильность для терактов в Европе - 09.08.2022 Украина.ру
ИГИЛ* призвало использовать нестабильность для терактов в Европе
Экстремистская организация "ИГ"* призвала сочувствующих ее идеологии активизироваться, воспользовавшись нестабильной ситуацией в мире, заявил 9 августа заместитель генсека ООН, глава Контртеррористического управления Владимир Воронков в ходе заседания Совбеза ООН
2022-08-09T21:31
2022-08-09T21:31
игил
экстремизм
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новости
украина
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Дипломат предупредил, что "Исламское государство"* активизировалось на фоне обостренной обстановки в мире.Вместе с тем Постпред России при ООН Василий Небензя поднял вопрос об опасности попадания современного оружия в руки террористов.Текущая обстановка угроза террористических атак значительно возросла, подчернул Небензя.*запрещенная в России террористическая организация
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игил, экстремизм, оон, новости, украина
ИГИЛ, экстремизм, ООН, Новости, Украина

ИГИЛ* призвало использовать нестабильность для терактов в Европе

21:31 09.08.2022
 
© APИГИЛ флаг
ИГИЛ флаг - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© AP
Читать в
Экстремистская организация "ИГ"* призвала сочувствующих ее идеологии активизироваться, воспользовавшись нестабильной ситуацией в мире, заявил 9 августа заместитель генсека ООН, глава Контртеррористического управления Владимир Воронков в ходе заседания Совбеза ООН
Дипломат предупредил, что "Исламское государство"* активизировалось на фоне обостренной обстановки в мире.

В Европе ДАИШ (ИГИЛ)* призывал сочувствующих к нападениям, используя ослабление ограничений, связанных с пандемий, и конфликт на Украине.

Владимир Воронков
Заместитель генсека ООН
Вместе с тем Постпред России при ООН Василий Небензя поднял вопрос об опасности попадания современного оружия в руки террористов.
Хотели бы обратить внимание, что в докладе содержится обновленная информация на этот счет. В частности, сообщается, что некоторые террористические и радикальные группировки призвали своих сторонников воспользоваться событиями на Украине и заполучить легкодоступное оружие, которое бесконтрольно поступает Киеву из западных государств
Василий Небензя
Постпред России при ООН
Текущая обстановка угроза террористических атак значительно возросла, подчернул Небензя.
Украинские военнослужащие едут на бронетранспортере под Киевом, Украина всу бтр оружие - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 07:45
Военный эксперт откровенно высказался о присутствии террористов ИГИЛ* на УкраинеНа Украине нет двух тысяч боевиков ИГИЛ*, но есть западные инструкторы и наемники, сказал военный историк, специалист по вооруженным конфликтам на постсоветском пространстве Евгений Норин в интервью Украина.ру
*запрещенная в России террористическая организация
 
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Заголовок открываемого материала
21:31ИГИЛ* призвало использовать нестабильность для терактов в Европе
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