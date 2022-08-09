ИГИЛ* призвало использовать нестабильность для терактов в Европе

Военный эксперт откровенно высказался о присутствии террористов ИГИЛ* на Украине На Украине нет двух тысяч боевиков ИГИЛ*, но есть западные инструкторы и наемники, сказал военный историк, специалист по вооруженным конфликтам на постсоветском пространстве Евгений Норин в интервью Украина.ру