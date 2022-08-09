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ИГИЛ* призвало использовать нестабильность для терактов в Европе
ИГИЛ* призвало использовать нестабильность для терактов в Европе - 09.08.2022 Украина.ру
ИГИЛ* призвало использовать нестабильность для терактов в Европе
Экстремистская организация "ИГ"* призвала сочувствующих ее идеологии активизироваться, воспользовавшись нестабильной ситуацией в мире, заявил 9 августа заместитель генсека ООН, глава Контртеррористического управления Владимир Воронков в ходе заседания Совбеза ООН
2022-08-09T21:31
2022-08-09T21:31
2022-08-09T21:31
игил
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новости
украина
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Дипломат предупредил, что "Исламское государство"* активизировалось на фоне обостренной обстановки в мире.Вместе с тем Постпред России при ООН Василий Небензя поднял вопрос об опасности попадания современного оружия в руки террористов.Текущая обстановка угроза террористических атак значительно возросла, подчернул Небензя.*запрещенная в России террористическая организация
https://ukraina.ru/20220426/1033852608.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
игил, экстремизм, оон, новости, украина
ИГИЛ, экстремизм, ООН, Новости, Украина
ИГИЛ* призвало использовать нестабильность для терактов в Европе
Экстремистская организация "ИГ"* призвала сочувствующих ее идеологии активизироваться, воспользовавшись нестабильной ситуацией в мире, заявил 9 августа заместитель генсека ООН, глава Контртеррористического управления Владимир Воронков в ходе заседания Совбеза ООН
Дипломат предупредил, что "Исламское государство"* активизировалось на фоне обостренной обстановки в мире.
В Европе ДАИШ (ИГИЛ)* призывал сочувствующих к нападениям, используя ослабление ограничений, связанных с пандемий, и конфликт на Украине.
Владимир Воронков
Заместитель генсека ООН
Вместе с тем Постпред России при ООН Василий Небензя поднял вопрос об опасности попадания современного оружия в руки террористов.
Хотели бы обратить внимание, что в докладе содержится обновленная информация на этот счет. В частности, сообщается, что некоторые террористические и радикальные группировки призвали своих сторонников воспользоваться событиями на Украине и заполучить легкодоступное оружие, которое бесконтрольно поступает Киеву из западных государств
Василий Небензя
Постпред России при ООН
Текущая обстановка угроза террористических атак значительно возросла, подчернул Небензя.
*запрещенная в России террористическая организация