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Стивен Сигал посетил Еленовку и хочет снять фильм о Донбассе

Стивен Сигал посетил Еленовку и хочет снять фильм о Донбассе - 09.08.2022 Украина.ру

Стивен Сигал посетил Еленовку и хочет снять фильм о Донбассе

Известный американский актер и спортсмен Стивен Сигал посетил обстрелянный ВСУ следственный изолятор в Еленовке, в котором погибли в результате обстрела ВСУ украинские военнопленные, сообщил 9 августа российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

2022-08-09T20:04

2022-08-09T20:04

2022-08-09T20:21

соловьев

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По информации Соловьева, актер побывал на развалинах изолятора в Еленовке, где содержались пленные из Мариуполя, в том числе, члены неонацистского батальона "Азов"*.Чуть позже актер встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным.Глава ДНР Денис Пушилин рассказал в своем Telegram-канале, что американский актер и кинорежиссер Стивен Сигал, посетивший СИЗО в Еленовке, собирается снять фильм в ДНР о событиях в Донбассе.* Организация признана террористической и запрещена на территории России

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соловьев, денис пушилин, стивен сигал, донбасс, днр, новости