https://ukraina.ru/20220809/1037469658.html
Стивен Сигал посетил Еленовку и хочет снять фильм о Донбассе
Стивен Сигал посетил Еленовку и хочет снять фильм о Донбассе - 09.08.2022 Украина.ру
Стивен Сигал посетил Еленовку и хочет снять фильм о Донбассе
Известный американский актер и спортсмен Стивен Сигал посетил обстрелянный ВСУ следственный изолятор в Еленовке, в котором погибли в результате обстрела ВСУ украинские военнопленные, сообщил 9 августа российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
2022-08-09T20:04
2022-08-09T20:04
2022-08-09T20:21
соловьев
денис пушилин
стивен сигал
донбасс
днр
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/09/1037469540_0:0:1138:641_1920x0_80_0_0_59fb3063a27bbd5da4c5575ce653b0ae.jpg
По информации Соловьева, актер побывал на развалинах изолятора в Еленовке, где содержались пленные из Мариуполя, в том числе, члены неонацистского батальона "Азов"*.Чуть позже актер встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным.Глава ДНР Денис Пушилин рассказал в своем Telegram-канале, что американский актер и кинорежиссер Стивен Сигал, посетивший СИЗО в Еленовке, собирается снять фильм в ДНР о событиях в Донбассе.* Организация признана террористической и запрещена на территории России
https://ukraina.ru/20170922/1019242339.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/09/1037469540_5:0:1138:850_1920x0_80_0_0_5ae8bb243500011e289829c936eeabc7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
соловьев, денис пушилин, стивен сигал, донбасс, днр, новости
Соловьев, Денис Пушилин, Стивен Сигал, Донбасс, ДНР, Новости
Стивен Сигал посетил Еленовку и хочет снять фильм о Донбассе
20:04 09.08.2022 (обновлено: 20:21 09.08.2022)
Известный американский актер и спортсмен Стивен Сигал посетил обстрелянный ВСУ следственный изолятор в Еленовке, в котором погибли в результате обстрела ВСУ украинские военнопленные, сообщил 9 августа российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
По информации Соловьева, актер побывал на развалинах изолятора в Еленовке, где содержались пленные из Мариуполя, в том числе, члены неонацистского батальона "Азов"*.
Актер лично ознакомился с доказательствами, в том числе осколками американских ракет, которые подтверждают причастность Киева к массовому убийству собственных военных
Владимир Соловьев
Журналист
Чуть позже актер встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным.
Глава ДНР Денис Пушилин рассказал в своем Telegram-канале, что американский актер и кинорежиссер Стивен Сигал, посетивший СИЗО в Еленовке, собирается снять фильм в ДНР о событиях в Донбассе.
Стивен Сигал снимает документальный фильм о войне в Донбассе. При встрече Стивен отметил, что 98% тех, кто рассказывает в СМИ о конфликте, никогда здесь не были. Поэтому мир не знает правду. Он хочет изменить взгляд на эту войну.
Денис Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики
* Организация признана террористической и запрещена на территории России