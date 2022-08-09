Стивен Сигал посетил Еленовку и хочет снять фильм о Донбассе - 09.08.2022 Украина.ру
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Стивен Сигал посетил Еленовку и хочет снять фильм о Донбассе
Стивен Сигал посетил Еленовку и хочет снять фильм о Донбассе - 09.08.2022 Украина.ру
Стивен Сигал посетил Еленовку и хочет снять фильм о Донбассе
Известный американский актер и спортсмен Стивен Сигал посетил обстрелянный ВСУ следственный изолятор в Еленовке, в котором погибли в результате обстрела ВСУ украинские военнопленные, сообщил 9 августа российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
2022-08-09T20:04
2022-08-09T20:21
соловьев
денис пушилин
стивен сигал
донбасс
днр
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По информации Соловьева, актер побывал на развалинах изолятора в Еленовке, где содержались пленные из Мариуполя, в том числе, члены неонацистского батальона "Азов"*.Чуть позже актер встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным.Глава ДНР Денис Пушилин рассказал в своем Telegram-канале, что американский актер и кинорежиссер Стивен Сигал, посетивший СИЗО в Еленовке, собирается снять фильм в ДНР о событиях в Донбассе.* Организация признана террористической и запрещена на территории России
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соловьев, денис пушилин, стивен сигал, донбасс, днр, новости
Соловьев, Денис Пушилин, Стивен Сигал, Донбасс, ДНР, Новости

Стивен Сигал посетил Еленовку и хочет снять фильм о Донбассе

20:04 09.08.2022 (обновлено: 20:21 09.08.2022)
 
Стивен Сигал и Денис Пушилин
Стивен Сигал и Денис Пушилин
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Известный американский актер и спортсмен Стивен Сигал посетил обстрелянный ВСУ следственный изолятор в Еленовке, в котором погибли в результате обстрела ВСУ украинские военнопленные, сообщил 9 августа российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
По информации Соловьева, актер побывал на развалинах изолятора в Еленовке, где содержались пленные из Мариуполя, в том числе, члены неонацистского батальона "Азов"*.

Актер лично ознакомился с доказательствами, в том числе осколками американских ракет, которые подтверждают причастность Киева к массовому убийству собственных военных

Владимир Соловьев
Журналист
Чуть позже актер встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным.
Глава ДНР Денис Пушилин рассказал в своем Telegram-канале, что американский актер и кинорежиссер Стивен Сигал, посетивший СИЗО в Еленовке, собирается снять фильм в ДНР о событиях в Донбассе.
Стивен Сигал снимает документальный фильм о войне в Донбассе. При встрече Стивен отметил, что 98% тех, кто рассказывает в СМИ о конфликте, никогда здесь не были. Поэтому мир не знает правду. Он хочет изменить взгляд на эту войну.
Денис Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики
Концерт Эмира Кустурицы и Горана Бреговича - РИА Новости, 1920, 22.09.2017
22 сентября 2017, 19:15
СБУ прзнала Эмира Кустурицу и Стивена Сигала «угрозой нацбезопасности»Министерство культуры Украины по представлению Службы безопасности (СБУ) внесло в перечень лиц, которые «угрожают» национальной безопасности, еще 27 деятелей культуры и искусства, в том числе Надежду Бабкину, Евгения Гришковца, Эмира Кустурицу и Стивена Сигала
* Организация признана террористической и запрещена на территории России
 
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