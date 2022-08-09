https://ukraina.ru/20220809/1037469374.html

Референдум в ЛНР пройдет только после освобождения ДНР

Референдум в ЛНР пройдет только после освобождения ДНР - 09.08.2022 Украина.ру

Референдум в ЛНР пройдет только после освобождения ДНР

Проведение референдума о вхождении Луганской Народной Республики в состав России станет возможным только после того, как будет полностью освобождена территория ДНР, заявил Глава ЛНР Леонид Пасечник 9 августа в ходе беседы с журналистами

2022-08-09T19:43

2022-08-09T19:43

2022-08-09T19:43

леонид пасечник

лнр

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референдум

новости

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По его словам, пока противник не отодвинут на безопасное расстояние, референдум проводить не стоит.Напомним, ранее Леонид Пасечник заявлял, что в республике может пройти референдум, на котором ее жители выразят мнение по поводу вхождения в состав РФ.Ранее, 15 июля, в ЛНР было принято решение о создании общественного штаба референдума

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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леонид пасечник, лнр, днр, сво, россия, референдум, референдум, новости