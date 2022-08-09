Референдум в ЛНР пройдет только после освобождения ДНР - 09.08.2022 Украина.ру
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Референдум в ЛНР пройдет только после освобождения ДНР
Референдум в ЛНР пройдет только после освобождения ДНР - 09.08.2022 Украина.ру
Референдум в ЛНР пройдет только после освобождения ДНР
Проведение референдума о вхождении Луганской Народной Республики в состав России станет возможным только после того, как будет полностью освобождена территория ДНР, заявил Глава ЛНР Леонид Пасечник 9 августа в ходе беседы с журналистами
2022-08-09T19:43
2022-08-09T19:43
леонид пасечник
лнр
днр
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россия
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новости
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По его словам, пока противник не отодвинут на безопасное расстояние, референдум проводить не стоит.Напомним, ранее Леонид Пасечник заявлял, что в республике может пройти референдум, на котором ее жители выразят мнение по поводу вхождения в состав РФ.Ранее, 15 июля, в ЛНР было принято решение о создании общественного штаба референдума
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леонид пасечник, лнр, днр, сво, россия, референдум, референдум, новости
Леонид Пасечник, ЛНР, ДНР, СВО, Россия, референдум, референдум, Новости

Референдум в ЛНР пройдет только после освобождения ДНР

19:43 09.08.2022
 
© пресс-служба ЛНРЛеонид Пасечник
Леонид Пасечник
© пресс-служба ЛНР
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Проведение референдума о вхождении Луганской Народной Республики в состав России станет возможным только после того, как будет полностью освобождена территория ДНР, заявил Глава ЛНР Леонид Пасечник 9 августа в ходе беседы с журналистами
По его словам, пока противник не отодвинут на безопасное расстояние, референдум проводить не стоит.

Наша основная, конечная цель - это отодвинуть противника на безопасное для нас расстояние, помочь нашим братьям освободить ДНР, и только после этого мы будем думать о возможном проведении референдума. Хотя в общем и целом свое мнение мы выразили еще в 2014 году

Леонид Пасечник
Глава Луганской Народной Республики
Напомним, ранее Леонид Пасечник заявлял, что в республике может пройти референдум, на котором ее жители выразят мнение по поводу вхождения в состав РФ.
Ранее, 15 июля, в ЛНР было принято решение о создании общественного штаба референдума
Народный совет ЛНР принял отставку И. Плотницкого - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
28 марта, 10:05
Пасечник пояснил свое заявление о референдуме по присоединению ЛНР к РоссииГлава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник 27 марта сообщил, что на данный момент никакой подготовки к референдуму по вопросу о вхождении в состав России не ведется, передают «Известия»
 
Леонид ПасечникЛНРДНРСВОРоссияреферендумреферендумНовости
 
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