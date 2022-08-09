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Референдум в ЛНР пройдет только после освобождения ДНР
Референдум в ЛНР пройдет только после освобождения ДНР - 09.08.2022 Украина.ру
Референдум в ЛНР пройдет только после освобождения ДНР
Проведение референдума о вхождении Луганской Народной Республики в состав России станет возможным только после того, как будет полностью освобождена территория ДНР, заявил Глава ЛНР Леонид Пасечник 9 августа в ходе беседы с журналистами
2022-08-09T19:43
2022-08-09T19:43
2022-08-09T19:43
леонид пасечник
лнр
днр
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россия
референдум
референдум
новости
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По его словам, пока противник не отодвинут на безопасное расстояние, референдум проводить не стоит.Напомним, ранее Леонид Пасечник заявлял, что в республике может пройти референдум, на котором ее жители выразят мнение по поводу вхождения в состав РФ.Ранее, 15 июля, в ЛНР было принято решение о создании общественного штаба референдума
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Леонид Пасечник, ЛНР, ДНР, СВО, Россия, референдум, референдум, Новости
Референдум в ЛНР пройдет только после освобождения ДНР
Проведение референдума о вхождении Луганской Народной Республики в состав России станет возможным только после того, как будет полностью освобождена территория ДНР, заявил Глава ЛНР Леонид Пасечник 9 августа в ходе беседы с журналистами