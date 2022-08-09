Российские узбеки хотят сформировать батальон для участия в СВО - 09.08.2022 Украина.ру
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Российские узбеки хотят сформировать батальон для участия в СВО
Российские узбеки хотят сформировать батальон для участия в СВО - 09.08.2022 Украина.ру
Российские узбеки хотят сформировать батальон для участия в СВО
Узбекская диаспора должна создать добровольческий батальон для участия в специальной военной операции на территории Украины, заявил лидер "Общества Центральной Азии узбеков Пермского края" Джахонгир Джалолов.
2022-08-09T19:21
2022-08-09T19:21
узбекистан
сво
россия
новости
добровольцы
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По словам общественника, узбеки "обязаны оправдать тот хлеб, который мы кушаем".Стоит отметить, что собравшиеся в зале члены землячества отреагировали на его речь продолжительными аплодисментами.
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узбекистан, сво, россия, новости, добровольцы
Узбекистан, СВО, Россия, Новости, добровольцы

Российские узбеки хотят сформировать батальон для участия в СВО

19:21 09.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Узбекская диаспора должна создать добровольческий батальон для участия в специальной военной операции на территории Украины, заявил лидер "Общества Центральной Азии узбеков Пермского края" Джахонгир Джалолов.
По словам общественника, узбеки "обязаны оправдать тот хлеб, который мы кушаем".
Наши дети посещают детские садики, учатся в школах и университетах. Мы живем и работаем в России. Мы не только должны, мы обязаны оправдать тот хлеб, который мы кушаем. Предлагаю сформировать добровольческий батальон и назвать его великим именем Амир Тимур (Тамерлан - прим.). И поддержать специальную военную операцию России по демилитаризации и денацификации Украины. Я горд тем, что я узбек, что я гражданин РФ, и что мой президент – Владимир Владимирович Путин. За Россию, за Родину, служу Российской Федерации!
Джахонгир Джалолов
Лидер "Общества Центральной Азии узбеков Пермского края"
Стоит отметить, что собравшиеся в зале члены землячества отреагировали на его речь продолжительными аплодисментами.
Работа расчетов РСЗО Град в ходе специальной военной операции на Украине
4 августа, 10:03Спецоперация
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19:21Российские узбеки хотят сформировать батальон для участия в СВО
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