Российские узбеки хотят сформировать батальон для участия в СВО
Узбекская диаспора должна создать добровольческий батальон для участия в специальной военной операции на территории Украины, заявил лидер "Общества Центральной Азии узбеков Пермского края" Джахонгир Джалолов.
По словам общественника, узбеки "обязаны оправдать тот хлеб, который мы кушаем".
Наши дети посещают детские садики, учатся в школах и университетах. Мы живем и работаем в России. Мы не только должны, мы обязаны оправдать тот хлеб, который мы кушаем. Предлагаю сформировать добровольческий батальон и назвать его великим именем Амир Тимур (Тамерлан - прим.). И поддержать специальную военную операцию России по демилитаризации и денацификации Украины. Я горд тем, что я узбек, что я гражданин РФ, и что мой президент – Владимир Владимирович Путин. За Россию, за Родину, служу Российской Федерации!
Стоит отметить, что собравшиеся в зале члены землячества отреагировали на его речь продолжительными аплодисментами.
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