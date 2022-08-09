Российские узбеки хотят сформировать батальон для участия в СВО

Наши дети посещают детские садики, учатся в школах и университетах. Мы живем и работаем в России. Мы не только должны, мы обязаны оправдать тот хлеб, который мы кушаем. Предлагаю сформировать добровольческий батальон и назвать его великим именем Амир Тимур (Тамерлан - прим.). И поддержать специальную военную операцию России по демилитаризации и денацификации Украины. Я горд тем, что я узбек, что я гражданин РФ, и что мой президент – Владимир Владимирович Путин. За Россию, за Родину, служу Российской Федерации!

Джахонгир Джалолов Лидер "Общества Центральной Азии узбеков Пермского края" Лидер "Общества Центральной Азии узбеков Пермского края"