Военный эксперт рассказал, как блеф Зеленского помог России побить ВСУ в Донбассе - 09.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, как блеф Зеленского помог России побить ВСУ в Донбассе
Военный эксперт рассказал, как блеф Зеленского помог России побить ВСУ в Донбассе - 09.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как блеф Зеленского помог России побить ВСУ в Донбассе
Киевский режим считал, что русские войска будут обходить Артемовск и Марьинку с флангов, потому что эти укрепления в лоб взять нельзя было. Поэтому он перебросил свои силы на другое направление, что оказалось большим блефом. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-08-09T18:43
2022-08-09T18:43
новости
всу
россия
владимир зеленский
донбасс
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Зеленский дал команду снять с этого направления самые боеспособные части, чтобы подготовить анонсированное месяц назад наступление на Херсон, которое якобы должно было привести к окружению нескольких тысяч российских солдат и привести к победе киевского режима на юге Украины. Но все это оказалось большим блефом, пояснил эксперт.Это решение Украины снять войска привело к тому, что у союзных войск появилась возможность начать наступление по нескольким направлениям. Это наступление будет идти стабильными темпами, продвижение тоже будет устойчивым и достаточно серьезным, заключил собеседник издания.
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новости, всу, россия, владимир зеленский, донбасс
Новости, ВСУ, Россия, Владимир Зеленский, Донбасс

Военный эксперт рассказал, как блеф Зеленского помог России побить ВСУ в Донбассе

18:43 09.08.2022
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Киевский режим считал, что русские войска будут обходить Артемовск и Марьинку с флангов, потому что эти укрепления в лоб взять нельзя было. Поэтому он перебросил свои силы на другое направление, что оказалось большим блефом. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Зеленский дал команду снять с этого направления самые боеспособные части, чтобы подготовить анонсированное месяц назад наступление на Херсон, которое якобы должно было привести к окружению нескольких тысяч российских солдат и привести к победе киевского режима на юге Украины. Но все это оказалось большим блефом, пояснил эксперт.
"ВСУ ждали наступление на Северск. Они перебросили туда одну-две БТГ (батальонно-тактических группы. — Ред), мощно укрепили там позиции. Они даже считали, что смогли стабилизировать ситуацию и остановить продвижение союзных войск. На самом же деле мы накапливали силы в других местах. И эти силы оказались значительными и боеспособными для контрнаступления по всему фронту", - указал Кнутов
Это решение Украины снять войска привело к тому, что у союзных войск появилась возможность начать наступление по нескольким направлениям. Это наступление будет идти стабильными темпами, продвижение тоже будет устойчивым и достаточно серьезным, заключил собеседник издания.
 
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