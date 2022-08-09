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Военный эксперт рассказал, как блеф Зеленского помог России побить ВСУ в Донбассе
Военный эксперт рассказал, как блеф Зеленского помог России побить ВСУ в Донбассе - 09.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как блеф Зеленского помог России побить ВСУ в Донбассе
Киевский режим считал, что русские войска будут обходить Артемовск и Марьинку с флангов, потому что эти укрепления в лоб взять нельзя было. Поэтому он перебросил свои силы на другое направление, что оказалось большим блефом. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-08-09T18:43
2022-08-09T18:43
2022-08-09T18:43
новости
всу
россия
владимир зеленский
донбасс
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Зеленский дал команду снять с этого направления самые боеспособные части, чтобы подготовить анонсированное месяц назад наступление на Херсон, которое якобы должно было привести к окружению нескольких тысяч российских солдат и привести к победе киевского режима на юге Украины. Но все это оказалось большим блефом, пояснил эксперт.Это решение Украины снять войска привело к тому, что у союзных войск появилась возможность начать наступление по нескольким направлениям. Это наступление будет идти стабильными темпами, продвижение тоже будет устойчивым и достаточно серьезным, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, россия, владимир зеленский, донбасс
Новости, ВСУ, Россия, Владимир Зеленский, Донбасс
Военный эксперт рассказал, как блеф Зеленского помог России побить ВСУ в Донбассе
Киевский режим считал, что русские войска будут обходить Артемовск и Марьинку с флангов, потому что эти укрепления в лоб взять нельзя было. Поэтому он перебросил свои силы на другое направление, что оказалось большим блефом. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Зеленский дал команду снять с этого направления самые боеспособные части, чтобы подготовить анонсированное месяц назад наступление на Херсон, которое якобы должно было привести к окружению нескольких тысяч российских солдат и привести к победе киевского режима на юге Украины. Но все это оказалось большим блефом, пояснил эксперт.
"ВСУ ждали наступление на Северск. Они перебросили туда одну-две БТГ (батальонно-тактических группы. — Ред), мощно укрепили там позиции. Они даже считали, что смогли стабилизировать ситуацию и остановить продвижение союзных войск. На самом же деле мы накапливали силы в других местах. И эти силы оказались значительными и боеспособными для контрнаступления по всему фронту", - указал Кнутов
Это решение Украины снять войска привело к тому, что у союзных войск появилась возможность начать наступление по нескольким направлениям. Это наступление будет идти стабильными темпами, продвижение тоже будет устойчивым и достаточно серьезным, заключил собеседник издания.