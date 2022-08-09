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Военный эксперт рассказал, как блеф Зеленского помог России побить ВСУ в Донбассе

Военный эксперт рассказал, как блеф Зеленского помог России побить ВСУ в Донбассе - 09.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как блеф Зеленского помог России побить ВСУ в Донбассе

Киевский режим считал, что русские войска будут обходить Артемовск и Марьинку с флангов, потому что эти укрепления в лоб взять нельзя было. Поэтому он перебросил свои силы на другое направление, что оказалось большим блефом. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру

2022-08-09T18:43

2022-08-09T18:43

2022-08-09T18:43

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Зеленский дал команду снять с этого направления самые боеспособные части, чтобы подготовить анонсированное месяц назад наступление на Херсон, которое якобы должно было привести к окружению нескольких тысяч российских солдат и привести к победе киевского режима на юге Украины. Но все это оказалось большим блефом, пояснил эксперт.Это решение Украины снять войска привело к тому, что у союзных войск появилась возможность начать наступление по нескольким направлениям. Это наступление будет идти стабильными темпами, продвижение тоже будет устойчивым и достаточно серьезным, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, россия, владимир зеленский, донбасс