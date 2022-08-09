Нацистские призывы Зеленского и взрывы в Крыму. Итоги 9 августа - 09.08.2022 Украина.ру
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Нацистские призывы Зеленского и взрывы в Крыму. Итоги 9 августа
Нацистские призывы Зеленского и взрывы в Крыму. Итоги 9 августа - 09.08.2022 Украина.ру
Нацистские призывы Зеленского и взрывы в Крыму. Итоги 9 августа
Президент Украины Владимир Зеленский призвал не пускать россиян на Запад – Медведев сравнил его слова с Гитлером. В Саках, в Крыму прогремели взрывы –... Украина.ру, 09.08.2022
2022-08-09T19:00
2022-08-09T19:00
хроники
крым
взрывы
владимир зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал не пускать россиян на Запад – Медведев сравнил его слова с Гитлером. В Саках, в Крыму прогремели взрывы – комментарии Минобороны."Природа украинской власти"В интервью The Washington Post Зеленский призвал закрыть для россиян все границы западного мира, так как все граждане России, по его мнению, "несут ответственность за действия Путина".По его мнению, такие "санкции" могут повлиять на решения российского президента Владимира Путина.На слова Зеленского сразу же отозвалась премьер-министр Эстонии Кая Каллас, по словам которой посещение Европы – "привилегия", которой нужно лишить россиян.Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев резко ответил на слова украинского президента в своем Telegram-канале. Медведев сравнил Зеленского с главой нацистского Рейха Адольфом Гитлером, а позицию Зеленского с "еврейским вопросом".Позднее он ответил и на слова Каллас, поддержавшей Зеленского.Получил Зеленский негативную реакцию и от сбежавшего из России и находящегося под следствием журналиста Александра Невзорова*. Поскольку в своем ответе The Washington Post он отметил, что "предлагаемая им мера должна касаться даже тех россиян, которые покинули страну в знак протеста против начала спецоперации", Невзоров* пригрозил ему конфликтом и напомнил, что "оппозиционным журналистам" "не впервой скрещивать клинки с президентами".Неделей ранее со схожей инициативой выступил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, который предложил включить запрет на выдачу россиянам въездных виз в Евросоюз в следующий пакет санкций. Финляндия также поддержала ограничение транзитного туризма из России в ЕС.В поселке Новофёдоровка Сакского района Крыма прогремела череда взрывовМестные жители и отдыхающие города Саки и поселка Новофёдровка Сакского района Крыма сообщили 9 августа о череде взрывов.Из официального комментария Минобороны следует, что на военном аэродроме в районе поселка взорались боеприпасы, "на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов."Украинский блогер Анатолий Шарий сообщает, что на выезде из поселка собрались большие пробки, к месту происшествия приехали скорые и пожарные.Глава Республики Крым Сергей Аксёнов прибыл в Новофёдоровку и заверил, что общей эвакуации в районе нет.Он также добавил, что были приняты все меры безопасности, в 5-километровой зоне выставлен периметр оцепления, на месте дежурят экипажи ГИБДД, пешие патрули и МЧС Крыма.По последней информации от Минздрава Крыма в результате взрыва есть пострадавшие.*Лицо признано в РФ иностранным агентом
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Сергей Зуев
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Украина.ру
1
5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, крым, взрывы, владимир зеленский
Хроники, Крым, взрывы, Владимир Зеленский

Нацистские призывы Зеленского и взрывы в Крыму. Итоги 9 августа

19:00 09.08.2022
 
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Сергей Зуев
автор Украина.ру
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал не пускать россиян на Запад – Медведев сравнил его слова с Гитлером. В Саках, в Крыму прогремели взрывы – комментарии Минобороны.
"Природа украинской власти"
В интервью The Washington Post Зеленский призвал закрыть для россиян все границы западного мира, так как все граждане России, по его мнению, "несут ответственность за действия Путина".
Самые важные санкции – это закрытие границ. пусть живут в своем собственном мире, пока не изменят свою философию.
По его мнению, такие "санкции" могут повлиять на решения российского президента Владимира Путина.
На слова Зеленского сразу же отозвалась премьер-министр Эстонии Кая Каллас, по словам которой посещение Европы – "привилегия", которой нужно лишить россиян.
Пора прекращать туризм из России уже сейчас.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев резко ответил на слова украинского президента в своем Telegram-канале. Медведев сравнил Зеленского с главой нацистского Рейха Адольфом Гитлером, а позицию Зеленского с "еврейским вопросом".
Главный украинский клоун предложил "призвать к ответственности всё население России". Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Есть ещё вопросы о природе украинской власти?
Позднее он ответил и на слова Каллас, поддержавшей Зеленского.
Так и хочется ей напомнить другие слова: "То, что вы на свободе, не ваша заслуга, а наша недоработка.
Получил Зеленский негативную реакцию и от сбежавшего из России и находящегося под следствием журналиста Александра Невзорова*. Поскольку в своем ответе The Washington Post он отметил, что "предлагаемая им мера должна касаться даже тех россиян, которые покинули страну в знак протеста против начала спецоперации", Невзоров* пригрозил ему конфликтом и напомнил, что "оппозиционным журналистам" "не впервой скрещивать клинки с президентами".
Неделей ранее со схожей инициативой выступил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, который предложил включить запрет на выдачу россиянам въездных виз в Евросоюз в следующий пакет санкций. Финляндия также поддержала ограничение транзитного туризма из России в ЕС.
В поселке Новофёдоровка Сакского района Крыма прогремела череда взрывов
Местные жители и отдыхающие города Саки и поселка Новофёдровка Сакского района Крыма сообщили 9 августа о череде взрывов.
Из официального комментария Минобороны следует, что на военном аэродроме в районе поселка взорались боеприпасы, "на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов."
По докладу с места, никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было. При взрыве авиационная техника на аэродроме повреждений не получила.
Украинский блогер Анатолий Шарий сообщает, что на выезде из поселка собрались большие пробки, к месту происшествия приехали скорые и пожарные.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов прибыл в Новофёдоровку и заверил, что общей эвакуации в районе нет.
Обращаю особое внимание, что общей эвакуации в районе нет. Принято решение о вывозе людей из домов, находящихся рядом с воинской частью. Все вопросы размещения и питания будут решены за счет республики. Будем информировать о том, что происходит.
Он также добавил, что были приняты все меры безопасности, в 5-километровой зоне выставлен периметр оцепления, на месте дежурят экипажи ГИБДД, пешие патрули и МЧС Крыма.
По последней информации от Минздрава Крыма в результате взрыва есть пострадавшие.

Пять пострадавших, включая ребенка, доставлены в больницу после взрывов в Новофедоровке, угрозы их жизни нет.

*Лицо признано в РФ иностранным агентом
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