https://ukraina.ru/20220809/1037466167.html

Кого нужно русифицировать в первую очередь: Скориков дал расклад по освобождению Украины

Кого нужно русифицировать в первую очередь: Скориков дал расклад по освобождению Украины - 09.08.2022 Украина.ру

Кого нужно русифицировать в первую очередь: Скориков дал расклад по освобождению Украины

Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков, который недавно вернулся из освобождённой части Запорожской области, рассказал о настроениях людей и пропаганде на освобождённых территориях

2022-08-09T17:53

2022-08-09T17:53

2022-08-09T17:56

видео

мелитополь

иван скориков

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Также он рассказал о возможных сложностях с референдумом о присоединении к России и особенностях информационной войны в РФ:0:38 - Настроения людей на освобождённых территориях; 8:07 - Активность пропаганды на освобождённых территориях; 11:28 - Референдум в Запорожье и будущее Донбасса; 17:20 - На каких платформах вести информационную войну?; Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.ТГ-канал Ивана Скорикова: https://t.me/skorikovivan

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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