Кого нужно русифицировать в первую очередь: Скориков дал расклад по освобождению Украины - 09.08.2022 Украина.ру
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Кого нужно русифицировать в первую очередь: Скориков дал расклад по освобождению Украины
Кого нужно русифицировать в первую очередь: Скориков дал расклад по освобождению Украины - 09.08.2022 Украина.ру
Кого нужно русифицировать в первую очередь: Скориков дал расклад по освобождению Украины
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков, который недавно вернулся из освобождённой части Запорожской области, рассказал о настроениях людей и пропаганде на освобождённых территориях
2022-08-09T17:53
2022-08-09T17:56
видео
мелитополь
иван скориков
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Также он рассказал о возможных сложностях с референдумом о присоединении к России и особенностях информационной войны в РФ:0:38 - Настроения людей на освобождённых территориях; 8:07 - Активность пропаганды на освобождённых территориях; 11:28 - Референдум в Запорожье и будущее Донбасса;  17:20 - На каких платформах вести информационную войну?; Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.ТГ-канал Ивана Скорикова: https://t.me/skorikovivan
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видео, мелитополь, иван скориков, видео
Видео, Мелитополь, Иван Скориков

Кого нужно русифицировать в первую очередь: Скориков дал расклад по освобождению Украины

17:53 09.08.2022 (обновлено: 17:56 09.08.2022)
 
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Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков, который недавно вернулся из освобождённой части Запорожской области, рассказал о настроениях людей и пропаганде на освобождённых территориях
Также он рассказал о возможных сложностях с референдумом о присоединении к России и особенностях информационной войны в РФ:
0:38 - Настроения людей на освобождённых территориях;
8:07 - Активность пропаганды на освобождённых территориях;
11:28 - Референдум в Запорожье и будущее Донбасса; 
17:20 - На каких платформах вести информационную войну?;
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

ТГ-канал Ивана Скорикова: https://t.me/skorikovivan
 
ВидеоМелитопольИван Скориков
 
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