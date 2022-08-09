https://ukraina.ru/20220809/1037465057.html

Военный эксперт объяснил, почему на самом деле Россия не может уничтожить HIMARS для ВСУ

Военный эксперт объяснил, почему на самом деле Россия не может уничтожить HIMARS для ВСУ - 09.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему на самом деле Россия не может уничтожить HIMARS для ВСУ

Российским войска очень трудно уничтожить поставляемые на Украину американские реактивные установки HIMARS, потому что вокруг них построена целая система. Об этом рассказал военный историк и журналист Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-09T17:31

2022-08-09T17:31

2022-08-09T17:31

новости

всу

himars

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1036994773_218:173:847:527_1920x0_80_0_0_613bcb44f3e74b045ee24d628515d60d.jpg.webp

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска высокоточным оружием морского базирования большой дальности нанесли удар по крупному складу боеприпасов возле Умани в Черкасской области. Уничтожено более 300 трёхсот реактивных снарядов к системам залпового огня HIMARS, а также большое количество боеприпасов к американским гаубицам М777.Есть расчеты ПВО, которые их прикрывают, есть люди, занимающиеся вопросами целеуказания и разведки. То есть воюют не пушки. Воюют батареи, сведенные в дивизионы, которые встроены в структуру вооруженных сил, пояснил эксперт.Поэтому США решили, что у ВСУ нет проблем с количеством установок HIMARS. Они решили сосредоточиться на том, что есть, заключил собеседник издания.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, himars, россия