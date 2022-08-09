https://ukraina.ru/20220809/1037465057.html
Военный эксперт объяснил, почему на самом деле Россия не может уничтожить HIMARS для ВСУ
Военный эксперт объяснил, почему на самом деле Россия не может уничтожить HIMARS для ВСУ - 09.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему на самом деле Россия не может уничтожить HIMARS для ВСУ
Российским войска очень трудно уничтожить поставляемые на Украину американские реактивные установки HIMARS, потому что вокруг них построена целая система. Об этом рассказал военный историк и журналист Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-09T17:31
2022-08-09T17:31
2022-08-09T17:31
новости
всу
himars
россия
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Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска высокоточным оружием морского базирования большой дальности нанесли удар по крупному складу боеприпасов возле Умани в Черкасской области. Уничтожено более 300 трёхсот реактивных снарядов к системам залпового огня HIMARS, а также большое количество боеприпасов к американским гаубицам М777.Есть расчеты ПВО, которые их прикрывают, есть люди, занимающиеся вопросами целеуказания и разведки. То есть воюют не пушки. Воюют батареи, сведенные в дивизионы, которые встроены в структуру вооруженных сил, пояснил эксперт.Поэтому США решили, что у ВСУ нет проблем с количеством установок HIMARS. Они решили сосредоточиться на том, что есть, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, himars, россия
Военный эксперт объяснил, почему на самом деле Россия не может уничтожить HIMARS для ВСУ
Российским войска очень трудно уничтожить поставляемые на Украину американские реактивные установки HIMARS, потому что вокруг них построена целая система. Об этом рассказал военный историк и журналист Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска высокоточным оружием морского базирования большой дальности нанесли удар по крупному складу боеприпасов возле Умани в Черкасской области. Уничтожено более 300 трёхсот реактивных снарядов к системам залпового огня HIMARS, а также большое количество боеприпасов к американским гаубицам М777.
Есть расчеты ПВО, которые их прикрывают, есть люди, занимающиеся вопросами целеуказания и разведки. То есть воюют не пушки. Воюют батареи, сведенные в дивизионы, которые встроены в структуру вооруженных сил, пояснил эксперт.
"Допустим, с "тремя топорами" (американские гаубицы M-777) история попроще, потому что само орудие попроще. Но у тебя все равно другие боеприпасы, другие запчасти, которых на месте нет. У тебя необходимость переучитывать расчеты и встроить их в бригады", - указал Норин.
Поэтому США решили, что у ВСУ нет проблем с количеством установок HIMARS. Они решили сосредоточиться на том, что есть, заключил собеседник издания.