https://ukraina.ru/20220809/1037463871.html

У властей Украины нет шансов, Зеленский против россиян. О чём говорили эксперты 9 августа

У властей Украины нет шансов, Зеленский против россиян. О чём говорили эксперты 9 августа - 09.08.2022 Украина.ру

У властей Украины нет шансов, Зеленский против россиян. О чём говорили эксперты 9 августа

Украина.ру, 09.08.2022

2022-08-09T17:31

2022-08-09T17:31

2022-08-09T17:31

украина

россияне

владимир зеленский

донбасс

всу

норин

спиридон килинкаров

марат баширов

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Россия наносит и наносит противнику людские потери, а Украина пытается наращивать силы для возможного контрудара, который может начаться ближе ко Дню независимости – к 24 августаОб этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 9 августа.Россия и Украина: разные проблемы на поле бояВоенный историк и журналист Евгений Норин ответил на вопрос,чье оружие показало себя лучше во время спецоперации РФ на Украине: западное или российское?Норин рекомендует не зацикливаться на качестве оружия, поскольку "в умелых руках даже антикварная гаубица Д-20 – это страшная штука". Вопрос в том, какая система эффективнее, как это оружие встроено в систему логистики, связи, командования, контроля и принятия решений."Сейчас российская армия напоминает боксера с очень большими кулаками, но полуслепого и с замедленной реакцией. Мы испытываем проблемы со связью, с принятием решений, с инициативой и разведкой. При этом у нас здоровенные кулаки, которыми мы месим украинскую пехоту.Российская армия сейчас мощнее украинской. Но у нас есть куча проблем, которые решаются, но частично", – рассказал эксперт.Кроме того, продолжил он, у нас есть еще одна проблема – острый недостаток пехоты. Регулярно возникают ситуации, когда артиллерия выбивает противника, а пехоты либо физически мало, либо она недостаточно хорошо вымуштрована, чтобы идти за огневым валом и занимать позицию."Как решить эту проблему я вообще не представляю. Только массовым призывом добровольцев. Но добровольчество тоже имеет конечный запас", – заявил военный эксперт.У Украины же есть другая проблема, подчеркнул Норин: там весьма небольшое количество очень качественного оружия – те же HIMARS."Украина может наносить по нам очень болезненные удары с помощью западных партнеров. Ее силы тоже не надо недооценивать. У нее еще есть обученная пехота и очень хорошо обученные артиллеристы. Но им не достает мощи и пехота у нее слишком дешевая.Сложился тяни-толкай. Вопрос в том, кто будет решать эти проблемы быстрее и кто хрустнет раньше. Россия занята тем, что наносит и наносит противнику людские потери, а Украина пытается наращивать силы для возможного контрудара", – рассказал историк.Он прогнозирует, что ситуация может привести к тому, что в наших штабах все же возобладает идея наносить удары по тыловой инфраструктуре Украины. К этой теме вернутся после битвы за Донбасс, которая как минимум будет продолжаться до взятия Славянска и Краматорска."Возможно, все же последует какая-то смена стратегии. Потому что воевать так, как мы воюем сейчас, можно долго и не очень результативно", – заявил Норин.Украина готовит контрнаступление ко Дню независимостиНародный депутат Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров не видит шансов, чтобы украинская власть вышла из нынешнего конфликта победителем.Политик уверен: Украина проиграла ровно в тот момент, когда согласилась на реализацию проекта "Украина – Анти-Россия"."Это произошло не сегодня, а в тот момент, когда мы согласились на то, что Украину будут превращать в антироссийский проект. Я имею в виду – украинский народ, украинская власть.Кто-то не высказался по этому поводу, решил смолчать, а те, кто говорили – к ним не прислушались. На самом деле, уже из этой ситуации простых выходов нет, абсолютно никаких. Хороших решений нет", – заявил Килинкаров.Он считает, что к 24 августа – ко Дню независимости Украины – ВСУ попытаются пойти в контрнаступление."Это будет, может быть, в двадцатых числах, чтобы контрнаступление не завершилось до празднования Дня независимости, чтобы Зеленский мог выступить с пламенной речью и всем сказать, как наши хлопцы и девчата отстаивают интересы незалежной (независимой – Ред.) Украины. Они актеры, продюсеры, я думаю, они этот шанс, возможности такой – не упустят.Сколько там человек поляжет, их на самом деле особо не волнует, потому что этими процессами управляют далеко не они – там плотно сидят британцы, американцы. И я думаю, им совсем не жалко украинский народ, а тем более русских людей", – сказал политик.Не важно, указал он, хотят этого украинцы или нет, хочет ли Зеленский – его заставят это сделать, потому что это нужно будет сделать с точки зрения политической целесообразности."С военной точки зрения это, конечно, дело бесперспективное, а вот с политической точки зрения на этом попытаются сыграть", – отметил Килинкаров.Зеленский хочет не пускать россиян в страны ЗападаСтраны Запада должны на год закрыть для россиян свои границы, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post. По его словам, ответственность за начало спецоперации лежит на всех гражданах России, поэтому их следует изолировать от всего мира до тех пор, пока они "не сменят свою философию".В первую очередь Зеленскому надо озаботиться тем, чтобы создать условия, чтобы украинцы начали возвращаться на родину, говорит политолог Марат Баширов. По данным ООН, 10 миллионов человек выехали из страны за последние 5 месяцев. Сколько еще до этого выехало – неизвестно, никто не считал."А вообще, мы видим, что интерес к Украине, Владимиру Зеленскому резко падает в мире. Появляется много критических статей в прессе, поэтому Зеленский хочет поддерживать такую русофобскую политику, ищет всё время какие-то варианты.Я бы ему посоветовал почитать международное право, оно достаточно четко регулирует передвижение по миру всех, кто живет на этой планете. Там нет запретов", – сказал Баширов.Есть визовые режимы, продолжил он, которые регулируют перемещение граждан между определенными государствами. Но это не режим запретов, никто не может запретить иранцу, например, подать на визу в Израиль, получить эту визу, если Израиль согласен, и туда приехать."Поэтому это глупость очередная, которую мы каждый раз обсуждаем", – отметил политолог, добавив, что никто в мире не будет всерьёз обсуждать это заявление, а России следует его просто не заметить – не тратить времени.

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https://ukraina.ru/20220809/1037451829.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

украина, россияне, владимир зеленский, донбасс, всу, норин, спиридон килинкаров, марат баширов