https://ukraina.ru/20220809/1037463346.html

Главное, в чём ошибся Запад и как ЕС попросит Зеленского быстрее сдаться - Колташов. Видео

Главное, в чём ошибся Запад и как ЕС попросит Зеленского быстрее сдаться - Колташов. Видео - 09.08.2022 Украина.ру

Главное, в чём ошибся Запад и как ЕС попросит Зеленского быстрее сдаться - Колташов. Видео

Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью Украина.ру рассказал, как разваливается... Украина.ру, 09.08.2022

2022-08-09T17:07

2022-08-09T17:07

2022-08-09T17:07

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Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью Украина.ру рассказал, как разваливается Евросоюз, почему планы Запада по СВО пошли не плану, как коррупция на Украине поглощает западные вливания и о многом другом:01:00 – Возможно ли полное эмбарго на нефть из России и в чем ошибся Запад;04:30 – Почему планы НАТО пошли не по плану?08:05 – К чему приведет сокращение использования энергоресурсов в Европе;11:20 – Сколько Запад готов тянуть Украину?18:40 – Остановка транзита нефти через Украину;26:30 – Кому достанется украинское зерно?Напомним, "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку российской нефти по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в сторону Венгрии, Чехии и Словакии.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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