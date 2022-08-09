Главное, в чём ошибся Запад и как ЕС попросит Зеленского быстрее сдаться - Колташов. Видео - 09.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220809/1037463346.html
Главное, в чём ошибся Запад и как ЕС попросит Зеленского быстрее сдаться - Колташов. Видео
Главное, в чём ошибся Запад и как ЕС попросит Зеленского быстрее сдаться - Колташов. Видео - 09.08.2022 Украина.ру
Главное, в чём ошибся Запад и как ЕС попросит Зеленского быстрее сдаться - Колташов. Видео
Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью Украина.ру рассказал, как разваливается... Украина.ру, 09.08.2022
2022-08-09T17:07
2022-08-09T17:07
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/09/1037460311_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bf453b6078b7c3b7872eff9dd9267210.jpg.webp
Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью Украина.ру рассказал, как разваливается Евросоюз, почему планы Запада по СВО пошли не плану, как коррупция на Украине поглощает западные вливания и о многом другом:01:00 – Возможно ли полное эмбарго на нефть из России и в чем ошибся Запад;04:30 – Почему планы НАТО пошли не по плану?08:05 – К чему приведет сокращение использования энергоресурсов в Европе;11:20 – Сколько Запад готов тянуть Украину?18:40 – Остановка транзита нефти через Украину;26:30 – Кому достанется украинское зерно?Напомним, "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку российской нефти по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в сторону Венгрии, Чехии и Словакии.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/09/1037460311_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cd7237d9978d10960f3d47e749d8ce2c.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, видео
Видео

Главное, в чём ошибся Запад и как ЕС попросит Зеленского быстрее сдаться - Колташов. Видео

17:07 09.08.2022
 
Читать в
Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью Украина.ру рассказал, как разваливается Евросоюз, почему планы Запада по СВО пошли не плану, как коррупция на Украине поглощает западные вливания и о многом другом:
01:00 – Возможно ли полное эмбарго на нефть из России и в чем ошибся Запад;
04:30 – Почему планы НАТО пошли не по плану?
08:05 – К чему приведет сокращение использования энергоресурсов в Европе;
11:20 – Сколько Запад готов тянуть Украину?
18:40 – Остановка транзита нефти через Украину;
26:30 – Кому достанется украинское зерно?
Напомним, "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку российской нефти по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в сторону Венгрии, Чехии и Словакии.
 
Видео
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:31Военный эксперт объяснил, почему на самом деле Россия не может уничтожить HIMARS для ВСУ
17:31У властей Украины нет шансов, Зеленский против россиян. О чём говорили эксперты 9 августа
17:24В Крыму оцепили военный аэродром после детонации боеприпасов, работает санавиация
17:07Главное, в чём ошибся Запад и как ЕС попросит Зеленского быстрее сдаться - Колташов. Видео
17:07Военный эксперт рассказал, как Россия "незаметно" везде уничтожает личный состав ВСУ
17:03Минобороны РФ прокомментировало взрывы на аэродроме в Крыму
17:01Дружбы не вышло: сбежавший из России Невзоров* пригрозил Зеленскому
16:58Немецкий журналист в Еленовке: что можно сказать о стране, которая стреляет по своим?
16:40Украинизация США идёт полным ходом. В главной роли — Дональд Трамп
16:40Снарядов нет? Военный эксперт о том, почему США вдруг отказались отдать ВСУ новые HIMARS
16:24В Крыму сообщили о взрывах в Новофедоровке
16:23Хроника событий на Украине на 16:00 9 августа
16:10Военный эксперт о том, как РФ наносит сокрушительные удары по центрам принятия решений
16:08Трапезников рассказал, когда вернется из Элисты в Донецк
16:06"Дрожал, как осиновый лист": Галкин удивил публику своим трусливым поведением
15:54Турция поставила Украине партию бронетранспортеров Kirpi
15:52"Зима нищеты" и жестокая экономика войны. Что ждет Украину
15:40Стул скоро рухнет. Военный эксперт о том, что будет, когда ВСУ выбьют из Донбасса
15:31Что стоит за слухами о перемирии. США хотят мира на Украине ради будущей войны?
15:15Бутина рассказала, зачем Байдену нужна чернокожая баскетболистка-наркоманка
Лента новостейМолния