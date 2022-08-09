https://ukraina.ru/20220809/1037463253.html

Военный эксперт рассказал, как Россия "незаметно" везде уничтожает личный состав ВСУ

Военный эксперт рассказал, как Россия "незаметно" везде уничтожает личный состав ВСУ - 09.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как Россия "незаметно" везде уничтожает личный состав ВСУ

К серьезным успехам России в Донбассе следует добавить очень важную вещь, которую мало кто помнит из аналитиков и военных экспертов. Это сводки Минобороны РФ, в которых говорится об уничтоженных солдатах противника. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру

2022-08-09T17:07

2022-08-09T17:07

2022-08-09T17:07

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россия

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Эксперт уточнил, что российские войска в день на разных участках фронта уничтожают от 700 до 900 представителей ВСУ, это очень серьезные потери.Именно поэтому Зеленский вынужден был сказать, что на "востоке ад". Потому что у него есть реальная картина, а не та, которую рисует украинская и западная пропаганда для обывателей. И этот ад для ВСУ будет только усиливаться, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу