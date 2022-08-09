https://ukraina.ru/20220809/1037463253.html
Военный эксперт рассказал, как Россия "незаметно" везде уничтожает личный состав ВСУ
Военный эксперт рассказал, как Россия "незаметно" везде уничтожает личный состав ВСУ - 09.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как Россия "незаметно" везде уничтожает личный состав ВСУ
К серьезным успехам России в Донбассе следует добавить очень важную вещь, которую мало кто помнит из аналитиков и военных экспертов. Это сводки Минобороны РФ, в которых говорится об уничтоженных солдатах противника. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-08-09T17:07
2022-08-09T17:07
2022-08-09T17:07
новости
россия
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036921325_0:0:3204:1803_1920x0_80_0_0_614f6e9edc6f05e2271833efe8866943.jpg
Эксперт уточнил, что российские войска в день на разных участках фронта уничтожают от 700 до 900 представителей ВСУ, это очень серьезные потери.Именно поэтому Зеленский вынужден был сказать, что на "востоке ад". Потому что у него есть реальная картина, а не та, которую рисует украинская и западная пропаганда для обывателей. И этот ад для ВСУ будет только усиливаться, заключил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036921325_438:0:3167:2047_1920x0_80_0_0_f95dc3604dda0ddd897b5330c18ec3c6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу
Военный эксперт рассказал, как Россия "незаметно" везде уничтожает личный состав ВСУ
К серьезным успехам России в Донбассе следует добавить очень важную вещь, которую мало кто помнит из аналитиков и военных экспертов. Это сводки Минобороны РФ, в которых говорится об уничтоженных солдатах противника. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Эксперт уточнил, что российские войска в день на разных участках фронта уничтожают от 700 до 900 представителей ВСУ, это очень серьезные потери.
"Бои идут позиционные, войска продвигаются медленно, но в день уничтожается около тысячи солдат противника. Это катастрофические потери с точки зрения любой страны", - указал Кнутов.
Именно поэтому Зеленский вынужден был сказать, что на "востоке ад". Потому что у него есть реальная картина, а не та, которую рисует украинская и западная пропаганда для обывателей. И этот ад для ВСУ будет только усиливаться, заключил собеседник издания.