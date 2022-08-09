Военный эксперт рассказал, как Россия "незаметно" везде уничтожает личный состав ВСУ - 09.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, как Россия "незаметно" везде уничтожает личный состав ВСУ
Военный эксперт рассказал, как Россия "незаметно" везде уничтожает личный состав ВСУ - 09.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как Россия "незаметно" везде уничтожает личный состав ВСУ
К серьезным успехам России в Донбассе следует добавить очень важную вещь, которую мало кто помнит из аналитиков и военных экспертов. Это сводки Минобороны РФ, в которых говорится об уничтоженных солдатах противника. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-08-09T17:07
2022-08-09T17:07
новости
россия
всу
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Эксперт уточнил, что российские войска в день на разных участках фронта уничтожают от 700 до 900 представителей ВСУ, это очень серьезные потери.Именно поэтому Зеленский вынужден был сказать, что на "востоке ад". Потому что у него есть реальная картина, а не та, которую рисует украинская и западная пропаганда для обывателей. И этот ад для ВСУ будет только усиливаться, заключил собеседник издания.
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новости, россия, всу
Новости, Россия, ВСУ

Военный эксперт рассказал, как Россия "незаметно" везде уничтожает личный состав ВСУ

17:07 09.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкС "Азовстали" вывозят раненых украинских военных
С Азовстали вывозят раненых украинских военных - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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К серьезным успехам России в Донбассе следует добавить очень важную вещь, которую мало кто помнит из аналитиков и военных экспертов. Это сводки Минобороны РФ, в которых говорится об уничтоженных солдатах противника. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Эксперт уточнил, что российские войска в день на разных участках фронта уничтожают от 700 до 900 представителей ВСУ, это очень серьезные потери.
"Бои идут позиционные, войска продвигаются медленно, но в день уничтожается около тысячи солдат противника. Это катастрофические потери с точки зрения любой страны", - указал Кнутов.
Именно поэтому Зеленский вынужден был сказать, что на "востоке ад". Потому что у него есть реальная картина, а не та, которую рисует украинская и западная пропаганда для обывателей. И этот ад для ВСУ будет только усиливаться, заключил собеседник издания.
 
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