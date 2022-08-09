Минобороны РФ прокомментировало взрывы на аэродроме в Крыму - 09.08.2022 Украина.ру
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Минобороны РФ прокомментировало взрывы на аэродроме в Крыму
Минобороны РФ прокомментировало взрывы на аэродроме в Крыму - 09.08.2022 Украина.ру
Минобороны РФ прокомментировало взрывы на аэродроме в Крыму
В Минобороны России объяснили причины взрывов в районе Новофедоровки в Крыму детонацией авиационных боеприпасов. Об этом говорится в распространенном пресс-службой МО сообщении
2022-08-09T17:03
2022-08-09T17:03
крым
минобороны
россия
взрывы
новости
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Во вторник, 9 августа около 15:20 на территории аэродрома в районе Новофедоровки в Сакском районе Крыма взорвались авиационные боеприпасы. Никто не пострадал, авиатехника не повреждена.Ранее очевидцы сообщили о нескольких взрывах в районе курортного поселка Новофедоровка в Крыму. В соцсетях опубликовали видео и фотографии, на которых видны разрывы и клубы дыма. На место происшествия выехал глава Республики Крым Сергей Аксенов.
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крым, минобороны, россия, взрывы, новости
Крым, Минобороны, Россия, взрывы, Новости

Минобороны РФ прокомментировало взрывы на аэродроме в Крыму

17:03 09.08.2022
 
Новофедоровка взрывы Крым
Новофедоровка взрывы Крым
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В Минобороны России объяснили причины взрывов в районе Новофедоровки в Крыму детонацией авиационных боеприпасов. Об этом говорится в распространенном пресс-службой МО сообщении
Во вторник, 9 августа около 15:20 на территории аэродрома в районе Новофедоровки в Сакском районе Крыма взорвались авиационные боеприпасы. Никто не пострадал, авиатехника не повреждена.
"Принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению причин взрыва. По докладу с места никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было", - сообщили в Минобороны
Ранее очевидцы сообщили о нескольких взрывах в районе курортного поселка Новофедоровка в Крыму. В соцсетях опубликовали видео и фотографии, на которых видны разрывы и клубы дыма. На место происшествия выехал глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Новофедоровка взрывы
16:24
В Крыму сообщили о взрывах в НовофедоровкеОчевидцы сообщили 9 августа о взрывах в районе Новофедоровки в Сакском районе Крыма, крымские власти подтвердили информацию
 
КрымМинобороныРоссиявзрывыНовости
 
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