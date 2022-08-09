https://ukraina.ru/20220809/1037462880.html

Минобороны РФ прокомментировало взрывы на аэродроме в Крыму

Минобороны РФ прокомментировало взрывы на аэродроме в Крыму - 09.08.2022 Украина.ру

Минобороны РФ прокомментировало взрывы на аэродроме в Крыму

В Минобороны России объяснили причины взрывов в районе Новофедоровки в Крыму детонацией авиационных боеприпасов. Об этом говорится в распространенном пресс-службой МО сообщении

2022-08-09T17:03

2022-08-09T17:03

2022-08-09T17:03

крым

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россия

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Во вторник, 9 августа около 15:20 на территории аэродрома в районе Новофедоровки в Сакском районе Крыма взорвались авиационные боеприпасы. Никто не пострадал, авиатехника не повреждена.Ранее очевидцы сообщили о нескольких взрывах в районе курортного поселка Новофедоровка в Крыму. В соцсетях опубликовали видео и фотографии, на которых видны разрывы и клубы дыма. На место происшествия выехал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

https://ukraina.ru/20220809/1037460655.html

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2022

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крым, минобороны, россия, взрывы, новости