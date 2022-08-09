Дружбы не вышло: сбежавший из России Невзоров* пригрозил Зеленскому
Журналист Александр Невзоров находящийся в России под следствием пригрозил конфликтом Владимиру Зеленскому, об этом он написал 9 августа в своем Telegram-канале
Ранее Зеленский призвал страны коллективного Запада полностью закрыть границы для всех россиян. По его словам, все граждане РФ "должны нести ответственность за действия [Владимира] Путина".
"Долго искал объяснения и оправдания этой странной реплике. Пока не нашёл", - написал Невзоров.
"Долго искал объяснения и оправдания этой странной реплике. Пока не нашёл", - написал Невзоров.
По его мнению, заявление Зеленского способно вызвать "серьезный конфликт" между киевскими властями и эмигрировавшими российскими журналистами.
В конце марта сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело против журналиста Александра Невзорова о публичном распространении фейков о действиях ВС России (ч. 2 ст. 207.3 УК).
*Лицо признанное в РФ иностранным агентом
*Лицо признанное в РФ иностранным агентом
9 июня, 12:14Невзоров* и ЗеленскийИстория с (не)получением украинского гражданства российским оппозиционером Александром Невзоровым приобрела широкую известность и на Украине, и в России. Не так из-за личности самого Незворова, как из-за того, что история эта получила публичность (равно как и история с Марией Овсянниковой). Но исход был немного предсказуем