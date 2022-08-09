Дружбы не вышло: сбежавший из России Невзоров* пригрозил Зеленскому - 09.08.2022 Украина.ру
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Дружбы не вышло: сбежавший из России Невзоров* пригрозил Зеленскому
Дружбы не вышло: сбежавший из России Невзоров* пригрозил Зеленскому - 09.08.2022 Украина.ру
Дружбы не вышло: сбежавший из России Невзоров* пригрозил Зеленскому
Журналист Александр Невзоров находящийся в России под следствием пригрозил конфликтом Владимиру Зеленскому, об этом он написал 9 августа в своем Telegram-канале
2022-08-09T17:01
2022-08-09T17:01
новости
невзоров
владимир зеленский
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Ранее Зеленский призвал страны коллективного Запада полностью закрыть границы для всех россиян. По его словам, все граждане РФ "должны нести ответственность за действия [Владимира] Путина"."Долго искал объяснения и оправдания этой странной реплике. Пока не нашёл", - написал Невзоров.По его мнению, заявление Зеленского способно вызвать "серьезный конфликт" между киевскими властями и эмигрировавшими российскими журналистами.В конце марта сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело против журналиста Александра Невзорова о публичном распространении фейков о действиях ВС России (ч. 2 ст. 207.3 УК).*Лицо признанное в РФ иностранным агентом
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новости, невзоров, владимир зеленский
Новости, Невзоров, Владимир Зеленский

Дружбы не вышло: сбежавший из России Невзоров* пригрозил Зеленскому

17:01 09.08.2022
 
© скриншот видео "Nevzorov.tv"журналист Александр Невзоров
журналист Александр Невзоров
© скриншот видео "Nevzorov.tv"
Читать в
Журналист Александр Невзоров находящийся в России под следствием пригрозил конфликтом Владимиру Зеленскому, об этом он написал 9 августа в своем Telegram-канале
Ранее Зеленский призвал страны коллективного Запада полностью закрыть границы для всех россиян. По его словам, все граждане РФ "должны нести ответственность за действия [Владимира] Путина".

"Долго искал объяснения и оправдания этой странной реплике. Пока не нашёл", - написал Невзоров.
По его мнению, заявление Зеленского способно вызвать "серьезный конфликт" между киевскими властями и эмигрировавшими российскими журналистами.
В конце марта сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело против журналиста Александра Невзорова о публичном распространении фейков о действиях ВС России (ч. 2 ст. 207.3 УК).

*Лицо признанное в РФ иностранным агентом
Невзоров Зеленский
9 июня, 12:14
Невзоров* и ЗеленскийИстория с (не)получением украинского гражданства российским оппозиционером Александром Невзоровым приобрела широкую известность и на Украине, и в России. Не так из-за личности самого Незворова, как из-за того, что история эта получила публичность (равно как и история с Марией Овсянниковой). Но исход был немного предсказуем
 
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