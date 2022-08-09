Дружбы не вышло: сбежавший из России Невзоров* пригрозил Зеленскому

Невзоров* и Зеленский История с (не)получением украинского гражданства российским оппозиционером Александром Невзоровым приобрела широкую известность и на Украине, и в России. Не так из-за личности самого Незворова, как из-за того, что история эта получила публичность (равно как и история с Марией Овсянниковой). Но исход был немного предсказуем