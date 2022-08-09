Турция поставила Украине партию бронетранспортеров Kirpi - 09.08.2022 Украина.ру
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Турция поставила Украине партию бронетранспортеров Kirpi
Турция поставила Украине партию бронетранспортеров Kirpi - 09.08.2022 Украина.ру
Турция поставила Украине партию бронетранспортеров Kirpi
Вооруженные силы Украины получили партию турецких бронетранспортеров Kirpi 4x4. Об этом сообщили журналисты "РБК-Украина", ссылаясь на группировку украинских войск "Каховка"
2022-08-09T15:54
2022-08-09T15:54
украина
турция
бронетранспортеры
всу
новости
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Ранее 50 Kirpi получили две бригады украинских морпехов. Ожидается поставка еще 150 броневиков, сообщил депутат Верховной Рады Украины Юрий Мысягин.На бронетранспортерах установлены механические турели с пулеметами, система пожаротушения, противоминная защита, броня четвертого класса - от стрелкового оружия. Kirpi может перевозить 12 бойцов и экипаж.Уточним, Вооруженные силы Турции приняли на вооружение БТР Kirpi в 2011 году. Броневики производит компания BMC.
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украина, турция, бронетранспортеры, всу, новости
Украина, Турция, бронетранспортеры, ВСУ, Новости

Турция поставила Украине партию бронетранспортеров Kirpi

15:54 09.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / скриншотБронетранспортеры Kirpi на Украине
Бронетранспортеры Kirpi на Украине - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / скриншот
Читать в
Вооруженные силы Украины получили партию турецких бронетранспортеров Kirpi 4x4. Об этом сообщили журналисты "РБК-Украина", ссылаясь на группировку украинских войск "Каховка"
Ранее 50 Kirpi получили две бригады украинских морпехов. Ожидается поставка еще 150 броневиков, сообщил депутат Верховной Рады Украины Юрий Мысягин.
На бронетранспортерах установлены механические турели с пулеметами, система пожаротушения, противоминная защита, броня четвертого класса - от стрелкового оружия. Kirpi может перевозить 12 бойцов и экипаж.
Уточним, Вооруженные силы Турции приняли на вооружение БТР Kirpi в 2011 году. Броневики производит компания BMC.
Военный беспилотник Байрактар сбитый в Киевской области
12:59
Песков рассказал, что будет, если на Украине построят завод по производству "Байрактаров"Российские войска нанесут удар по заводу по производству турецких беспилотников "Байрактар", если его начнут строить на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс"
 
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