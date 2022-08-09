Турция поставила Украине партию бронетранспортеров Kirpi
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / скриншотБронетранспортеры Kirpi на Украине
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / скриншот
Вооруженные силы Украины получили партию турецких бронетранспортеров Kirpi 4x4. Об этом сообщили журналисты "РБК-Украина", ссылаясь на группировку украинских войск "Каховка"
Ранее 50 Kirpi получили две бригады украинских морпехов. Ожидается поставка еще 150 броневиков, сообщил депутат Верховной Рады Украины Юрий Мысягин.
На бронетранспортерах установлены механические турели с пулеметами, система пожаротушения, противоминная защита, броня четвертого класса - от стрелкового оружия. Kirpi может перевозить 12 бойцов и экипаж.
Уточним, Вооруженные силы Турции приняли на вооружение БТР Kirpi в 2011 году. Броневики производит компания BMC.
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