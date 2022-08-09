Турция поставила Украине партию бронетранспортеров Kirpi

Песков рассказал, что будет, если на Украине построят завод по производству "Байрактаров" Российские войска нанесут удар по заводу по производству турецких беспилотников "Байрактар", если его начнут строить на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс"