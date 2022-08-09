https://ukraina.ru/20220809/1037457382.html

Снарядов нет? Военный эксперт о том, почему США вдруг отказались отдать ВСУ новые HIMARS

Снарядов нет? Военный эксперт о том, почему США вдруг отказались отдать ВСУ новые HIMARS - 09.08.2022 Украина.ру

Снарядов нет? Военный эксперт о том, почему США вдруг отказались отдать ВСУ новые HIMARS

США решили, что у ВСУ нет проблем с количеством американских реактивных установок. Они решили сосредоточиться на том, что есть, чтобы эффективнее противостоять российским войскам. Об этом рассказал военный историк и журналист Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-09T16:40

2022-08-09T16:40

2022-08-09T16:40

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Ранее замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что в распоряжении Украины уже достаточно западных РСЗО типа HIMARS, поэтому США видят приоритетной задачу обеспечить бесперебойные поставки боеприпасов.Эксперт отметил, что, во-первых, на Украине с боеприпасами - действительно проблема, а во-вторых, нельзя просто взять и привезти в чистое поле такую сложную технику, чтобы она сама начала стрелять.Западные поставки оружия – это непростая штука для Украины, потому что все это вооружение для них непривычно. Это другие технические регламенты, это переобучение расчетов и это необходимость встраивать их в новую армейскую структуру с другими нормами расхода боеприпасов и другой техникой безопасности. Ты должен не просто дать Украине вооружение. Ты должен обеспечить ей подловленные расчеты, пояснил он.Поэтому США решили, что у ВСУ нет проблем с количеством установок. Они решили сосредоточиться на том, что есть, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, всу, himars