https://ukraina.ru/20220809/1037457382.html
Снарядов нет? Военный эксперт о том, почему США вдруг отказались отдать ВСУ новые HIMARS
Снарядов нет? Военный эксперт о том, почему США вдруг отказались отдать ВСУ новые HIMARS - 09.08.2022 Украина.ру
Снарядов нет? Военный эксперт о том, почему США вдруг отказались отдать ВСУ новые HIMARS
США решили, что у ВСУ нет проблем с количеством американских реактивных установок. Они решили сосредоточиться на том, что есть, чтобы эффективнее противостоять российским войскам. Об этом рассказал военный историк и журналист Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-09T16:40
2022-08-09T16:40
2022-08-09T16:40
новости
сша
всу
himars
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Ранее замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что в распоряжении Украины уже достаточно западных РСЗО типа HIMARS, поэтому США видят приоритетной задачу обеспечить бесперебойные поставки боеприпасов.Эксперт отметил, что, во-первых, на Украине с боеприпасами - действительно проблема, а во-вторых, нельзя просто взять и привезти в чистое поле такую сложную технику, чтобы она сама начала стрелять.Западные поставки оружия – это непростая штука для Украины, потому что все это вооружение для них непривычно. Это другие технические регламенты, это переобучение расчетов и это необходимость встраивать их в новую армейскую структуру с другими нормами расхода боеприпасов и другой техникой безопасности. Ты должен не просто дать Украине вооружение. Ты должен обеспечить ей подловленные расчеты, пояснил он.Поэтому США решили, что у ВСУ нет проблем с количеством установок. Они решили сосредоточиться на том, что есть, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, всу, himars
Снарядов нет? Военный эксперт о том, почему США вдруг отказались отдать ВСУ новые HIMARS
США решили, что у ВСУ нет проблем с количеством американских реактивных установок. Они решили сосредоточиться на том, что есть, чтобы эффективнее противостоять российским войскам. Об этом рассказал военный историк и журналист Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
Ранее замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что в распоряжении Украины уже достаточно западных РСЗО типа HIMARS, поэтому США видят приоритетной задачу обеспечить бесперебойные поставки боеприпасов.
Эксперт отметил, что, во-первых, на Украине с боеприпасами - действительно проблема, а во-вторых, нельзя просто взять и привезти в чистое поле такую сложную технику, чтобы она сама начала стрелять.
Западные поставки оружия – это непростая штука для Украины, потому что все это вооружение для них непривычно. Это другие технические регламенты, это переобучение расчетов и это необходимость встраивать их в новую армейскую структуру с другими нормами расхода боеприпасов и другой техникой безопасности. Ты должен не просто дать Украине вооружение. Ты должен обеспечить ей подловленные расчеты, пояснил он.
"Почему, например, так трудно уничтожить HIMARS`ы? Потому что вокруг них построена целая система. Есть расчеты ПВО, которые их прикрывают, есть люди, занимающиеся вопросами целеуказания и разведки. То есть воюют не пушки. Воюют батареи, сведенные в дивизионы, которые встроены в структуру вооруженных сил", - указал Норин.
Поэтому США решили, что у ВСУ нет проблем с количеством установок. Они решили сосредоточиться на том, что есть, заключил собеседник издания.