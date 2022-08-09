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Немецкий журналист в Еленовке: что можно сказать о стране, которая стреляет по своим?

Немецкий журналист в Еленовке: что можно сказать о стране, которая стреляет по своим? - 09.08.2022 Украина.ру

Немецкий журналист в Еленовке: что можно сказать о стране, которая стреляет по своим?

Немецкий журналист Томас Рупер рассказал о посещении колонии в Еленовке (ДНР), по которой был нанесен удар ВСУ. Он рассказал о том, что западные СМИ врут об этом обстреле, сообщает Telegram-канал "Репортёр Rudenko V"

2022-08-09T16:58

2022-08-09T16:58

2022-08-09T16:59

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журналист

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сизо

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Двумя неделями ранее украинская армия нанесла удар по СИЗО в Еленовке, в котором содержались украинские военнопленные и боевики батальона "Азов"*, сдавшиеся на меткомбинате "Азовсталь" в Мариуполе. В результате обстрела погибли 54 человека, более 200 были ранены.Рупер рассказал, что видеть колонию в Еленовке – "грустно", но, совершенно очевидно, что удар был нанесен извне, а не "взрыв изнутри", как утверждают западные СМИ и киевская пропаганда.Он добавил, что у западной аудитории совсем другое, искаженное восприятие происходящего, так как СМИ повторяют только киевские версии. Журналист уверен, что его собственная аудитория услышит и послушает его, но сожалеет, что кроме него на месте нет ни одного европейского репортера.По словам Рупера, в данный момент ему кажется опасным возвращается домой и он планирует на время остаться в России, хотя это уже восьмая его поездка в Донбасс.*Запрещенная в России террористическая организация.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, журналист, германия, сизо