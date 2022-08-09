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Немецкий журналист в Еленовке: что можно сказать о стране, которая стреляет по своим?
Немецкий журналист в Еленовке: что можно сказать о стране, которая стреляет по своим? - 09.08.2022 Украина.ру
Немецкий журналист в Еленовке: что можно сказать о стране, которая стреляет по своим?
Немецкий журналист Томас Рупер рассказал о посещении колонии в Еленовке (ДНР), по которой был нанесен удар ВСУ. Он рассказал о том, что западные СМИ врут об этом обстреле, сообщает Telegram-канал "Репортёр Rudenko V"
2022-08-09T16:58
2022-08-09T16:58
2022-08-09T16:59
новости
журналист
германия
сизо
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Двумя неделями ранее украинская армия нанесла удар по СИЗО в Еленовке, в котором содержались украинские военнопленные и боевики батальона "Азов"*, сдавшиеся на меткомбинате "Азовсталь" в Мариуполе. В результате обстрела погибли 54 человека, более 200 были ранены.Рупер рассказал, что видеть колонию в Еленовке – "грустно", но, совершенно очевидно, что удар был нанесен извне, а не "взрыв изнутри", как утверждают западные СМИ и киевская пропаганда.Он добавил, что у западной аудитории совсем другое, искаженное восприятие происходящего, так как СМИ повторяют только киевские версии. Журналист уверен, что его собственная аудитория услышит и послушает его, но сожалеет, что кроме него на месте нет ни одного европейского репортера.По словам Рупера, в данный момент ему кажется опасным возвращается домой и он планирует на время остаться в России, хотя это уже восьмая его поездка в Донбасс.*Запрещенная в России террористическая организация.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, журналист, германия, сизо
Немецкий журналист в Еленовке: что можно сказать о стране, которая стреляет по своим?
16:58 09.08.2022 (обновлено: 16:59 09.08.2022)
Немецкий журналист Томас Рупер рассказал о посещении колонии в Еленовке (ДНР), по которой был нанесен удар ВСУ. Он рассказал о том, что западные СМИ врут об этом обстреле, сообщает Telegram-канал "Репортёр Rudenko V"
Двумя неделями ранее украинская армия нанесла удар по СИЗО в Еленовке, в котором содержались украинские военнопленные и боевики батальона "Азов"*, сдавшиеся на меткомбинате "Азовсталь" в Мариуполе. В результате обстрела погибли 54 человека, более 200 были ранены.
Рупер рассказал, что видеть колонию в Еленовке – "грустно", но, совершенно очевидно, что удар был нанесен извне, а не "взрыв изнутри", как утверждают западные СМИ и киевская пропаганда.
Я спросил у ребят, мог ли это быть взрыв изнутри? Им, конечно, не до смеха, но они чуть не рассмеялись, услышав это. Что можно сказать о стране, которая стреляет по своим?
Он добавил, что у западной аудитории совсем другое, искаженное восприятие происходящего, так как СМИ повторяют только киевские версии. Журналист уверен, что его собственная аудитория услышит и послушает его, но сожалеет, что кроме него на месте нет ни одного европейского репортера.
По словам Рупера, в данный момент ему кажется опасным возвращается домой и он планирует на время остаться в России, хотя это уже восьмая его поездка в Донбасс.
*Запрещенная в России террористическая организация.