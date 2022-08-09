https://ukraina.ru/20220809/1037455638.html
Зеленский подписал закон о принудительном кормлении заключенных через год
Зеленский подписал закон о принудительном кормлении заключенных через год - 09.08.2022 Украина.ру
Зеленский подписал закон о принудительном кормлении заключенных через год
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принудительном кормлении заключенных спустя год после одобрения Верховной рады. Об этом 9 августасообщили в пресс-службе украинского парламента
2022-08-09T15:10
2022-08-09T15:10
2022-08-09T15:10
владимир зеленский
рада
голодовка
новости
украина
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Верховная Рада приняла закон о принудительном кормлении заключенных, объявивших голодовку, в июле 2021 года.Напомним, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении закон о принудительном кормлении заключенных или арестованных, объявивших голодовку, 19 июля 2021 года.
https://ukraina.ru/20220808/1037390843.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир зеленский, рада, голодовка, новости, украина
Владимир Зеленский, Рада, голодовка, Новости, Украина
Зеленский подписал закон о принудительном кормлении заключенных через год
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принудительном кормлении заключенных спустя год после одобрения Верховной рады. Об этом 9 августасообщили в пресс-службе украинского парламента
Верховная Рада приняла закон о принудительном кормлении заключенных, объявивших голодовку, в июле 2021 года.
"Исключительно в случае, когда будет убедительно доказано, что существует такая медицинская необходимость", - говорится в пояснительной записке.
Напомним, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении закон о принудительном кормлении заключенных или арестованных, объявивших голодовку, 19 июля 2021 года.