Зеленский подписал закон о принудительном кормлении заключенных через год - 09.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220809/1037455638.html
Зеленский подписал закон о принудительном кормлении заключенных через год
Зеленский подписал закон о принудительном кормлении заключенных через год - 09.08.2022 Украина.ру
Зеленский подписал закон о принудительном кормлении заключенных через год
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принудительном кормлении заключенных спустя год после одобрения Верховной рады. Об этом 9 августасообщили в пресс-службе украинского парламента
2022-08-09T15:10
2022-08-09T15:10
владимир зеленский
рада
голодовка
новости
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103157/06/1031570647_0:61:768:493_1920x0_80_0_0_6aa574aa21436db25c8627a7a6016026.jpg
Верховная Рада приняла закон о принудительном кормлении заключенных, объявивших голодовку, в июле 2021 года.Напомним, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении закон о принудительном кормлении заключенных или арестованных, объявивших голодовку, 19 июля 2021 года.
https://ukraina.ru/20220808/1037390843.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103157/06/1031570647_0:0:768:576_1920x0_80_0_0_3430e6b1c8d0c08840833ec9ff6c9544.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
владимир зеленский, рада, голодовка, новости, украина
Владимир Зеленский, Рада, голодовка, Новости, Украина

Зеленский подписал закон о принудительном кормлении заключенных через год

15:10 09.08.2022
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Владимир Зеленский
- РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Владимир Зеленский
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принудительном кормлении заключенных спустя год после одобрения Верховной рады. Об этом 9 августасообщили в пресс-службе украинского парламента
Верховная Рада приняла закон о принудительном кормлении заключенных, объявивших голодовку, в июле 2021 года.
"Исключительно в случае, когда будет убедительно доказано, что существует такая медицинская необходимость", - говорится в пояснительной записке.
Напомним, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении закон о принудительном кормлении заключенных или арестованных, объявивших голодовку, 19 июля 2021 года.
Вчера, 08:49
Против тех, кто хочет в Россию. Режим Зеленского готовит провокации и не будет сдаваться
 
Владимир ЗеленскийРадаголодовкаНовостиУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:15Бутина рассказала, зачем Байдену нужна чернокожая баскетболистка-наркоманка
15:10Зеленский подписал закон о принудительном кормлении заключенных через год
15:10Есть два сценария. Военный эксперт о том, чем закончится большое наступление ВСУ
15:05На Украине посчитали хейтеров Сталина
15:03Марат Баширов о требовании Зеленского не пускать россиян в страны Запада
14:57Спиридон Килинкаров: Для властей Украины совершенно не важно, сколько украинцев поляжет
14:41"Не было выбора", "должна сидеть в тюрьме" - российские звезды высказались о Софии Ротару
14:38Война с Западом, фейки и как вычищать пятую колонну - Малькевич. Правдиво и жёстко. Видео
14:18Подоляк раскрыл настоящую цель бесконечных сообщений о контрнаступлении на Херсон
13:59Евгений Норин: Россия проламывает оборону ВСУ, но нам не хватает пехоты
13:50Транзит российской нефти продолжается вопреки действиям "Укртранснафты" – СМИ
13:41Der Spiegel: Германия потеряет 260 млрд евро из-за Украины
13:38СБУ вербует молодых россиян
13:30Песков прокомментировал возможность встречи Зеленского и Путина на Бали
13:10Венгрия Орбана и Украина Зеленского: настоящее против фальшивого
12:59Песков рассказал, что будет, если на Украине построят завод по производству "Байрактаров"
12:45Хроника событий на Украине на 12:00 9 августа
12:44Волкер и овцы: чего Запад требует от Украины
12:23Звезда "Сватов" начала собирать деньги на украинскую армию
12:09Как юань заменит доллар и во что погружается экономика ЕС - Агеев. Видео
Лента новостейМолния