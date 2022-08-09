https://ukraina.ru/20220809/1037455638.html

Зеленский подписал закон о принудительном кормлении заключенных через год

Зеленский подписал закон о принудительном кормлении заключенных через год - 09.08.2022 Украина.ру

Зеленский подписал закон о принудительном кормлении заключенных через год

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принудительном кормлении заключенных спустя год после одобрения Верховной рады. Об этом 9 августасообщили в пресс-службе украинского парламента

2022-08-09T15:10

2022-08-09T15:10

2022-08-09T15:10

владимир зеленский

рада

голодовка

новости

украина

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Верховная Рада приняла закон о принудительном кормлении заключенных, объявивших голодовку, в июле 2021 года.Напомним, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении закон о принудительном кормлении заключенных или арестованных, объявивших голодовку, 19 июля 2021 года.

https://ukraina.ru/20220808/1037390843.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир зеленский, рада, голодовка, новости, украина