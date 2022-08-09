https://ukraina.ru/20220809/1037448947.html

Der Spiegel: Германия потеряет 260 млрд евро из-за Украины

Der Spiegel: Германия потеряет 260 млрд евро из-за Украины - 09.08.2022 Украина.ру

Der Spiegel: Германия потеряет 260 млрд евро из-за Украины

ФРГ потеряет 260 млрд евро добавленной стоимости к 2030 году и 150 тыс. рабочих мест. Об этом пишут журналисты немецкого издания Der Spiegel, ссылаясь на исследование Института исследований занятости Федерального агентства занятости ФРГ (IAB)

2022-08-09T13:41

2022-08-09T13:41

2022-08-09T13:41

германия

экономика

рецессия

украина

новости

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Позиция немецких властей по отношению к специальной военной операции России на Украине обойдется катастрофическими последствиями для экономики Германии. С 2022 по 2028 годы могут потерять работу 150 тыс. человек, несмотря на государственные меры поддержки.Туристическая сфера не успела оправиться после коронавирусных ограничений и снова пострадала. Следующий удар придется по покупательной способности граждан, предположили исследователи IAB. Снижение расходов частных предприятий приводят к снижению потребности в работниках.Руководители общепитов рассчитывали на бум после пандемии, однако летний спрос на кафе и рестораны демонстрирует тенденцию к дальнейшему снижению.Рост цен на ископаемые ресурсы создает нагрузку на экспортную экономику и потребительские возможности. Эксперты прогнозируют недополучение 1,7% ВВП Германии в 2023 году.Ситуация вокруг Украины отменила посткоронавирусное восстановление страны, считает исследователь IAB Энцо Вебер. По его словам, усугубление энергетического кризиса грозит рецессией.Немецкие исследователи отмечают, что расчеты не могут быть точными, так как неизвестны дальнейший ход военной операции России и динамика цен на энергоносители. В любом случае к 2030 году в ФРГ ожидают снижение ВВП на 0,5%, к 2025 году на рынке труда будет занято на 660 тысяч человек меньше, к 2030 году – еще на 60 тысяч человек.

https://ukraina.ru/20220805/1037318243.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

германия, экономика, рецессия, украина, новости