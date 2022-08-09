https://ukraina.ru/20220809/1037442882.html

Звезда "Сватов" начала собирать деньги на украинскую армию

Звезда "Сватов" начала собирать деньги на украинскую армию - 09.08.2022 Украина.ру

Звезда "Сватов" начала собирать деньги на украинскую армию

Украинская актриса, снявшаяся в пятом и шестом сезонах сериал "Сваты" Анна Кошмал, сообщила, что собирает средства на прибор ночного видения для своего друга, военнослужащего ВСУ. Об этом он написала в своем аккаунте в Instagram* 9 августа

2022-08-09T12:23

2022-08-09T12:23

2022-08-09T12:23

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"Я наконец-то решилась. В сегодняшних обстоятельствах нет иного выхода, как открыть сбор. Мы уже нашли устройство в Канаде, после оплаты от будет идти к нам около 4 недель", - написала она, призвав подписчиков поучаствовать в сборе.Ранее она написала, что новый сезон сериала "никогда не выйдет", потому что отношение ее коллег, российских актеров "Сватов" к спецоперации – "оплеуха".По словам Кошмал, ее коллеги по сериалу решили отмолчаться по поводу происходящих на Украине событий. Она подчеркнула, что не общается в настоящее время с другими актерами из "Сватов", однако намеренно не удаляет из соцсетей совместную с ними фотографию."Я хочу, чтобы они видели и помнили, какие искренние чувства к ним я испытывала и какую большую оплеуху они дали всем нам", — заявила актриса.*Деятельность Meta (компании, владеющей соцсетями Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ukraina.ru/20220804/1037318636.html

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новости, сваты, сериал, всу, актриса