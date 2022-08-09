Стас Костюшкин рассказал об издевательствах со стороны уехавшей из России звезды
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМеждународный музыкальный фестиваль "Жара". День второй Костюшкин
Уроженец Одессы российский певец Стас Костюшкин рассказал о надругательствах со стороны певицы Лаймы Вайкуле, передает 9 августа издание "Дни.ру"
По его словам, в свое время артисту удалось поработать вместе с Вайкуле, которая демонстративно "не запоминала его имя", хотя его партнера по дуэту "Чай вдвоем" Дениса Клявера "запомнила легко".
"То есть какой-то мужик сзади болтается, а она к Денису льнет", – описал Костюшкин одно из творческих мероприятий, на котором певица уделила много внимания Кляверу.
Однако, утверждает певец, у него к Вайкуле "исключительно теплое отношение", хотя она его и "не любит".
Ранее Вайкуле подняла на сцене украинский флаг. Кроме того, по информации журналистов, несмотря на критику СВО, певица продолжает зарабатывать в России.
4 августа, 13:15Украинский флаг встал между Вайкуле и ее фанатами – СМИЭпатажная выходка певицы Лаймы Вайкуле с украинским флагом во время концерта в Латвии "очевидно убавил любовь российской публики", считает редактор издания Дни.ру Виктория Сергеева. Материал опубликован на сайте издания 4 августа