Стас Костюшкин рассказал об издевательствах со стороны уехавшей из России звезды - 09.08.2022 Украина.ру
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Стас Костюшкин рассказал об издевательствах со стороны уехавшей из России звезды
Стас Костюшкин рассказал об издевательствах со стороны уехавшей из России звезды - 09.08.2022 Украина.ру
Стас Костюшкин рассказал об издевательствах со стороны уехавшей из России звезды
Уроженец Одессы российский певец Стас Костюшкин рассказал о надругательствах со стороны певицы Лаймы Вайкуле, передает 9 августа издание "Дни.ру"
2022-08-09T12:08
2022-08-09T12:08
новости
вайкуле
костюшкин
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По его словам, в свое время артисту удалось поработать вместе с Вайкуле, которая демонстративно "не запоминала его имя", хотя его партнера по дуэту "Чай вдвоем" Дениса Клявера "запомнила легко"."То есть какой-то мужик сзади болтается, а она к Денису льнет", – описал Костюшкин одно из творческих мероприятий, на котором певица уделила много внимания Кляверу.Однако, утверждает певец, у него к Вайкуле "исключительно теплое отношение", хотя она его и "не любит".Ранее Вайкуле подняла на сцене украинский флаг. Кроме того, по информации журналистов, несмотря на критику СВО, певица продолжает зарабатывать в России.
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новости, вайкуле, костюшкин
Новости, Вайкуле, Костюшкин

Стас Костюшкин рассказал об издевательствах со стороны уехавшей из России звезды

12:08 09.08.2022
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМеждународный музыкальный фестиваль "Жара". День второй Костюшкин
Международный музыкальный фестиваль Жара. День второй Костюшкин - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Уроженец Одессы российский певец Стас Костюшкин рассказал о надругательствах со стороны певицы Лаймы Вайкуле, передает 9 августа издание "Дни.ру"
По его словам, в свое время артисту удалось поработать вместе с Вайкуле, которая демонстративно "не запоминала его имя", хотя его партнера по дуэту "Чай вдвоем" Дениса Клявера "запомнила легко".
"То есть какой-то мужик сзади болтается, а она к Денису льнет", – описал Костюшкин одно из творческих мероприятий, на котором певица уделила много внимания Кляверу.
Однако, утверждает певец, у него к Вайкуле "исключительно теплое отношение", хотя она его и "не любит".
Ранее Вайкуле подняла на сцене украинский флаг. Кроме того, по информации журналистов, несмотря на критику СВО, певица продолжает зарабатывать в России.
Закрытие конкурса Новая волна - 2017 в Сочи - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 13:15
Украинский флаг встал между Вайкуле и ее фанатами – СМИЭпатажная выходка певицы Лаймы Вайкуле с украинским флагом во время концерта в Латвии "очевидно убавил любовь российской публики", считает редактор издания Дни.ру Виктория Сергеева. Материал опубликован на сайте издания 4 августа
 
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