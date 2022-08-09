https://ukraina.ru/20220809/1037441834.html

Стас Костюшкин рассказал об издевательствах со стороны уехавшей из России звезды

Стас Костюшкин рассказал об издевательствах со стороны уехавшей из России звезды - 09.08.2022 Украина.ру

Стас Костюшкин рассказал об издевательствах со стороны уехавшей из России звезды

Уроженец Одессы российский певец Стас Костюшкин рассказал о надругательствах со стороны певицы Лаймы Вайкуле, передает 9 августа издание "Дни.ру"

2022-08-09T12:08

2022-08-09T12:08

2022-08-09T12:08

новости

вайкуле

костюшкин

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По его словам, в свое время артисту удалось поработать вместе с Вайкуле, которая демонстративно "не запоминала его имя", хотя его партнера по дуэту "Чай вдвоем" Дениса Клявера "запомнила легко"."То есть какой-то мужик сзади болтается, а она к Денису льнет", – описал Костюшкин одно из творческих мероприятий, на котором певица уделила много внимания Кляверу.Однако, утверждает певец, у него к Вайкуле "исключительно теплое отношение", хотя она его и "не любит".Ранее Вайкуле подняла на сцене украинский флаг. Кроме того, по информации журналистов, несмотря на критику СВО, певица продолжает зарабатывать в России.

https://ukraina.ru/20220804/1037290149.html

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2022

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новости, вайкуле, костюшкин