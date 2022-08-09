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Мы провалились? Военный эксперт Баранец о том, как русские "Ласточки" и "Орланы" бьют ВСУ

Мы провалились? Военный эксперт Баранец о том, как русские "Ласточки" и "Орланы" бьют ВСУ - 09.08.2022 Украина.ру

Мы провалились? Военный эксперт Баранец о том, как русские "Ласточки" и "Орланы" бьют ВСУ

Нужно честно сказать, что Россия провалила программу внедрения беспилотников в собственную армию. Именно поэтому мы стахановскими темпами в день производим тысячи легких, средних и тяжелых БПЛА. Этот провал мы пытаемся исправить, рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру

2022-08-09T10:50

2022-08-09T10:50

2022-08-09T10:50

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Другое дело, что всего этого мало, в том числе легких беспилотников, которые необходимы каждому взводному, потому что им надо видеть, что творится за тем бугорком и за той посадкой, подчеркнул Баранец.Проблема решается не в том объеме, который нужен армии, но она решается, мы можем надеяться, что на 60-70% мы эту проблему решим уже в августе, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, беспилотники, россия