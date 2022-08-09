Мы провалились? Военный эксперт Баранец о том, как русские "Ласточки" и "Орланы" бьют ВСУ - 09.08.2022 Украина.ру
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Мы провалились? Военный эксперт Баранец о том, как русские "Ласточки" и "Орланы" бьют ВСУ
Мы провалились? Военный эксперт Баранец о том, как русские "Ласточки" и "Орланы" бьют ВСУ - 09.08.2022 Украина.ру
Мы провалились? Военный эксперт Баранец о том, как русские "Ласточки" и "Орланы" бьют ВСУ
Нужно честно сказать, что Россия провалила программу внедрения беспилотников в собственную армию. Именно поэтому мы стахановскими темпами в день производим тысячи легких, средних и тяжелых БПЛА. Этот провал мы пытаемся исправить, рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
2022-08-09T10:50
2022-08-09T10:50
новости
всу
беспилотники
россия
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Другое дело, что всего этого мало, в том числе легких беспилотников, которые необходимы каждому взводному, потому что им надо видеть, что творится за тем бугорком и за той посадкой, подчеркнул Баранец.Проблема решается не в том объеме, который нужен армии, но она решается, мы можем надеяться, что на 60-70% мы эту проблему решим уже в августе, заключил собеседник издания.
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новости, всу, беспилотники, россия
Новости, ВСУ, беспилотники, Россия

Мы провалились? Военный эксперт Баранец о том, как русские "Ласточки" и "Орланы" бьют ВСУ

10:50 09.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПроведение спецоперации ВС РФ в южном направлении
Проведение спецоперации ВС РФ в южном направлении - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
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Нужно честно сказать, что Россия провалила программу внедрения беспилотников в собственную армию. Именно поэтому мы стахановскими темпами в день производим тысячи легких, средних и тяжелых БПЛА. Этот провал мы пытаемся исправить, рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
"Но у нас на поле боя беспилотники все же есть, а то, не дай Бог, меня сейчас какой-нибудь генерал упрекнет. У нас работают "Орлан-10" и "Форпост", а на днях уже "Ласточка" полетела, и "Ланцет" работает", - констатировал эксперт.
Другое дело, что всего этого мало, в том числе легких беспилотников, которые необходимы каждому взводному, потому что им надо видеть, что творится за тем бугорком и за той посадкой, подчеркнул Баранец.
Проблема решается не в том объеме, который нужен армии, но она решается, мы можем надеяться, что на 60-70% мы эту проблему решим уже в августе, заключил собеседник издания.
 
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