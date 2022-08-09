"Он танцевал в Сочи": Зеленский "отменил" украинского фигуриста-чемпиона - 09.08.2022 Украина.ру
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"Он танцевал в Сочи": Зеленский "отменил" украинского фигуриста-чемпиона
"Он танцевал в Сочи": Зеленский "отменил" украинского фигуриста-чемпиона - 09.08.2022 Украина.ру
"Он танцевал в Сочи": Зеленский "отменил" украинского фигуриста-чемпиона
Владимир Зеленский подписал Указ о лишении президентской стипендии украинского фигуриста Виктора Петренко за выступление в России, сообщила Украинская федерация фигурного катания
2022-08-09T10:13
2022-08-09T10:13
новости
фигурное катание
сочи
танец
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Назначил Петренко президентскую стипендию тоже Зеленский, причём в июне этого года. Фигурист является чемпионом зимних Олимпийских игр 1992 года, чемпионом мира этого же года и трехкратным чемпионом Европы.Причиной недовольства президента стало выступление Петренко 8 июля на ледовом шоу "Аленький цветочек" в Сочи. Его партнершей была российская фигуристка Алина Загитова.Несмотря на то, что в начале спецоперации Петренко "осудил" действия России на Украине, после участия в сочинском шоу, Украинская федерация фигурного катания лишила фигуриста всех наград и удалила его имя со своего сайта.Подобные ситуации нередко случаются с украинскими артистами. Стоит вспомнить истории, произошедшие в 2022 году на Олимпиаде в Пекине с фристайлистом Александром Абраменко, который пожал руку своему другу и коллеге российскому спортсмену Илье Бурову, или скандал с украинской легкоатлеткой Ярославой Магучих в 2018 году – во время летней Олимпиады в Токио она завоевала бронзу в прыжках в высоту и сфотографировалась с золотой медалисткой из России спортсменкой Марией Ласицкене.
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новости, фигурное катание, сочи, танец
Новости, фигурное катание, Сочи, танец

"Он танцевал в Сочи": Зеленский "отменил" украинского фигуриста-чемпиона

10:13 09.08.2022
 
© YouTube
- РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© YouTube
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Владимир Зеленский подписал Указ о лишении президентской стипендии украинского фигуриста Виктора Петренко за выступление в России, сообщила Украинская федерация фигурного катания
Назначил Петренко президентскую стипендию тоже Зеленский, причём в июне этого года. Фигурист является чемпионом зимних Олимпийских игр 1992 года, чемпионом мира этого же года и трехкратным чемпионом Европы.
Причиной недовольства президента стало выступление Петренко 8 июля на ледовом шоу "Аленький цветочек" в Сочи. Его партнершей была российская фигуристка Алина Загитова.
Несмотря на то, что в начале спецоперации Петренко "осудил" действия России на Украине, после участия в сочинском шоу, Украинская федерация фигурного катания лишила фигуриста всех наград и удалила его имя со своего сайта.

"Его поступок осудили Национальный олимпийский комитет и Украинская федерация фигурного катания (УФФК)", - говориться в сообщении организации.

Подобные ситуации нередко случаются с украинскими артистами. Стоит вспомнить истории, произошедшие в 2022 году на Олимпиаде в Пекине с фристайлистом Александром Абраменко, который пожал руку своему другу и коллеге российскому спортсмену Илье Бурову, или скандал с украинской легкоатлеткой Ярославой Магучих в 2018 году – во время летней Олимпиады в Токио она завоевала бронзу в прыжках в высоту и сфотографировалась с золотой медалисткой из России спортсменкой Марией Ласицкене.
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