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"Он танцевал в Сочи": Зеленский "отменил" украинского фигуриста-чемпиона

"Он танцевал в Сочи": Зеленский "отменил" украинского фигуриста-чемпиона - 09.08.2022 Украина.ру

"Он танцевал в Сочи": Зеленский "отменил" украинского фигуриста-чемпиона

Владимир Зеленский подписал Указ о лишении президентской стипендии украинского фигуриста Виктора Петренко за выступление в России, сообщила Украинская федерация фигурного катания

2022-08-09T10:13

2022-08-09T10:13

2022-08-09T10:13

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фигурное катание

сочи

танец

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Назначил Петренко президентскую стипендию тоже Зеленский, причём в июне этого года. Фигурист является чемпионом зимних Олимпийских игр 1992 года, чемпионом мира этого же года и трехкратным чемпионом Европы.Причиной недовольства президента стало выступление Петренко 8 июля на ледовом шоу "Аленький цветочек" в Сочи. Его партнершей была российская фигуристка Алина Загитова.Несмотря на то, что в начале спецоперации Петренко "осудил" действия России на Украине, после участия в сочинском шоу, Украинская федерация фигурного катания лишила фигуриста всех наград и удалила его имя со своего сайта.Подобные ситуации нередко случаются с украинскими артистами. Стоит вспомнить истории, произошедшие в 2022 году на Олимпиаде в Пекине с фристайлистом Александром Абраменко, который пожал руку своему другу и коллеге российскому спортсмену Илье Бурову, или скандал с украинской легкоатлеткой Ярославой Магучих в 2018 году – во время летней Олимпиады в Токио она завоевала бронзу в прыжках в высоту и сфотографировалась с золотой медалисткой из России спортсменкой Марией Ласицкене.

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новости, фигурное катание, сочи, танец