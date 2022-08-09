https://ukraina.ru/20220809/1037397869.html

Себя изжила? Эксперт рассказал о роли винтовки Драгунова в современном бою

Себя изжила? Эксперт рассказал о роли винтовки Драгунова в современном бою - 09.08.2022 Украина.ру

Себя изжила? Эксперт рассказал о роли винтовки Драгунова в современном бою

Снайперская винтовка Драгунова (СВД) вполне может использоваться в современном бою, но в качестве не лидирующего, а поддерживающего типа оружия. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал основатель компании Lobaev Arms Владислав Лобаев

2022-08-09T04:00

2022-08-09T04:00

2022-08-09T04:00

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оружие

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свд

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По его словам, в ходе российской спецоперации на Украине "ко многим пришло осознание" того, что это оружие, находящееся на вооружении российской армии, не в состоянии выполнять некоторые современные задачи.Он рассказал, что дальность современного боя приближаются к полутора-двум километрам, что было подтверждено нынешним конфликтом на Украине. По словам, ни одна штатная винтовка из использующихся в армии РФ, не может выполнять задачи на такой дальности.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220719/1036637732.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, оружие, винтовка, свд