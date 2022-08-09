Себя изжила? Эксперт рассказал о роли винтовки Драгунова в современном бою - 09.08.2022 Украина.ру
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Себя изжила? Эксперт рассказал о роли винтовки Драгунова в современном бою
Себя изжила? Эксперт рассказал о роли винтовки Драгунова в современном бою - 09.08.2022 Украина.ру
Себя изжила? Эксперт рассказал о роли винтовки Драгунова в современном бою
Снайперская винтовка Драгунова (СВД) вполне может использоваться в современном бою, но в качестве не лидирующего, а поддерживающего типа оружия. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал основатель компании Lobaev Arms Владислав Лобаев
2022-08-09T04:00
2022-08-09T04:00
новости
оружие
винтовка
свд
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По его словам, в ходе российской спецоперации на Украине "ко многим пришло осознание" того, что это оружие, находящееся на вооружении российской армии, не в состоянии выполнять некоторые современные задачи.Он рассказал, что дальность современного боя приближаются к полутора-двум километрам, что было подтверждено нынешним конфликтом на Украине. По словам, ни одна штатная винтовка из использующихся в армии РФ, не может выполнять задачи на такой дальности.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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Украина.ру
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новости, оружие, винтовка, свд

Себя изжила? Эксперт рассказал о роли винтовки Драгунова в современном бою

04:00 09.08.2022
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСитуация в городе Ош
Ситуация в городе Ош - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости . Андрей Стенин
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Снайперская винтовка Драгунова (СВД) вполне может использоваться в современном бою, но в качестве не лидирующего, а поддерживающего типа оружия. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал основатель компании Lobaev Arms Владислав Лобаев
По его словам, в ходе российской спецоперации на Украине "ко многим пришло осознание" того, что это оружие, находящееся на вооружении российской армии, не в состоянии выполнять некоторые современные задачи.

Задачи, выполняемые в современном бою, с его дальностями и необходимой точностью, не могут быть эффективно решены с оружием, которое разработано практически сто лет назад (СВД – Ред.). Всё-таки это место должны занимать высокоточные винтовки с продольно скользящим затвором

Владислав Лобаев
Основатель компании Lobaev Arms
Он рассказал, что дальность современного боя приближаются к полутора-двум километрам, что было подтверждено нынешним конфликтом на Украине. По словам, ни одна штатная винтовка из использующихся в армии РФ, не может выполнять задачи на такой дальности.
ВСУ военнослужащий украинский оружие - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 17:00Чем воюют на Украине
Чем воюют на Украине. Незаменимый "Калашников" и его модификации
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
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