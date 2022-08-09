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Себя изжила? Эксперт рассказал о роли винтовки Драгунова в современном бою
Себя изжила? Эксперт рассказал о роли винтовки Драгунова в современном бою - 09.08.2022 Украина.ру
Себя изжила? Эксперт рассказал о роли винтовки Драгунова в современном бою
Снайперская винтовка Драгунова (СВД) вполне может использоваться в современном бою, но в качестве не лидирующего, а поддерживающего типа оружия. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал основатель компании Lobaev Arms Владислав Лобаев
2022-08-09T04:00
2022-08-09T04:00
2022-08-09T04:00
новости
оружие
винтовка
свд
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По его словам, в ходе российской спецоперации на Украине "ко многим пришло осознание" того, что это оружие, находящееся на вооружении российской армии, не в состоянии выполнять некоторые современные задачи.Он рассказал, что дальность современного боя приближаются к полутора-двум километрам, что было подтверждено нынешним конфликтом на Украине. По словам, ни одна штатная винтовка из использующихся в армии РФ, не может выполнять задачи на такой дальности.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220719/1036637732.html
Украина.ру
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, оружие, винтовка, свд
Себя изжила? Эксперт рассказал о роли винтовки Драгунова в современном бою
Снайперская винтовка Драгунова (СВД) вполне может использоваться в современном бою, но в качестве не лидирующего, а поддерживающего типа оружия. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал основатель компании Lobaev Arms Владислав Лобаев
По его словам, в ходе российской спецоперации на Украине "ко многим пришло осознание" того, что это оружие, находящееся на вооружении российской армии, не в состоянии выполнять некоторые современные задачи.
Задачи, выполняемые в современном бою, с его дальностями и необходимой точностью, не могут быть эффективно решены с оружием, которое разработано практически сто лет назад (СВД – Ред.). Всё-таки это место должны занимать высокоточные винтовки с продольно скользящим затвором
Владислав Лобаев
Основатель компании Lobaev Arms
Он рассказал, что дальность современного боя приближаются к полутора-двум километрам, что было подтверждено нынешним конфликтом на Украине. По словам, ни одна штатная винтовка из использующихся в армии РФ, не может выполнять задачи на такой дальности.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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