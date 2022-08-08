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Представитель Киева при МАГАТЭ выдвинул нелепое обвинение в адрес России

Представитель Киева при МАГАТЭ выдвинул нелепое обвинение в адрес России - 08.08.2022 Украина.ру

Представитель Киева при МАГАТЭ выдвинул нелепое обвинение в адрес России

Российские войска якобы пытаются спровоцировать отключение электричества на юге Украины, и с этой целью "обстреливают Запорожскую АЭС". С таким обвинением выступил представитель киевского режима при МАГАТЭ Евгений Цымбалюк в беседе с журналистами, сообщает 8 августа агентство Reuters

2022-08-08T19:22

2022-08-08T19:22

2022-08-08T19:22

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запорожская аэс

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Примечательно, что одновременно Цымбалюк заявил, что украинский персонал АЭС якобы работает "под дулами российских автоматов", то есть фактически признал, что Россия осуществляет полный контроль над станцией и производимой на ней электричеством, и, следовательно, им абсолютно не имеет смысла её обстреливать.Российские войска взяли Запорожскую АЭС под контроль в марте в ходе специальной операции на Украине.18 мая российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что власти готовы наладить поставки электроэнергии с ЗАЭС на Украину.21 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Россия обратилась в МАГАТЭ по поводу атак украинских беспилотников на ЗАЭС.7 августа подразделения 44-й артиллерийской бригады ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС, сообщили в Минобороны России. В результате обстрела была повреждена высоковольтная линия "Каховская". На распределительном устройстве электростанции произошел пожар, что вызвало скачок напряжения. На АЭС пришлось снизить мощность двух энергоблоков до 500 МВт.

https://ukraina.ru/20220807/1037384711.html

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новости, запорожская аэс, магатэ, марат хуснуллин