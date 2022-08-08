Представитель Киева при МАГАТЭ выдвинул нелепое обвинение в адрес России - 08.08.2022 Украина.ру
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Представитель Киева при МАГАТЭ выдвинул нелепое обвинение в адрес России
Представитель Киева при МАГАТЭ выдвинул нелепое обвинение в адрес России - 08.08.2022 Украина.ру
Представитель Киева при МАГАТЭ выдвинул нелепое обвинение в адрес России
Российские войска якобы пытаются спровоцировать отключение электричества на юге Украины, и с этой целью "обстреливают Запорожскую АЭС". С таким обвинением выступил представитель киевского режима при МАГАТЭ Евгений Цымбалюк в беседе с журналистами, сообщает 8 августа агентство Reuters
2022-08-08T19:22
2022-08-08T19:22
спецоперация
новости
запорожская аэс
магатэ
марат хуснуллин
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Примечательно, что одновременно Цымбалюк заявил, что украинский персонал АЭС якобы работает "под дулами российских автоматов", то есть фактически признал, что Россия осуществляет полный контроль над станцией и производимой на ней электричеством, и, следовательно, им абсолютно не имеет смысла её обстреливать.Российские войска взяли Запорожскую АЭС под контроль в марте в ходе специальной операции на Украине.18 мая российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что власти готовы наладить поставки электроэнергии с ЗАЭС на Украину.21 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Россия обратилась в МАГАТЭ по поводу атак украинских беспилотников на ЗАЭС.7 августа подразделения 44-й артиллерийской бригады ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС, сообщили в Минобороны России. В результате обстрела была повреждена высоковольтная линия "Каховская". На распределительном устройстве электростанции произошел пожар, что вызвало скачок напряжения. На АЭС пришлось снизить мощность двух энергоблоков до 500 МВт.
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новости, запорожская аэс, магатэ, марат хуснуллин

Представитель Киева при МАГАТЭ выдвинул нелепое обвинение в адрес России

19:22 08.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
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Российские войска якобы пытаются спровоцировать отключение электричества на юге Украины, и с этой целью "обстреливают Запорожскую АЭС". С таким обвинением выступил представитель киевского режима при МАГАТЭ Евгений Цымбалюк в беседе с журналистами, сообщает 8 августа агентство Reuters

"Российские оккупанты стремятся разрушить инфраструктуру станции, повредить все линии электропередач, а они используются для передачи электроэнергии в украинскую сеть, и вызвать отключения электроэнергии на юге Украины", — утверждал он.

Примечательно, что одновременно Цымбалюк заявил, что украинский персонал АЭС якобы работает "под дулами российских автоматов", то есть фактически признал, что Россия осуществляет полный контроль над станцией и производимой на ней электричеством, и, следовательно, им абсолютно не имеет смысла её обстреливать.
Брифинг Минобороны РФ в Москве
Вчера, 18:08Спецоперация
В Минобороны рассказали, кто мешает представителям МАГАТЭ поехать на ЗАЭССотрудники ООН создают препятствия для проведения объективного международного контроля состояния Запорожской АЭС руководством Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом журналистам сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев
Российские войска взяли Запорожскую АЭС под контроль в марте в ходе специальной операции на Украине.
18 мая российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что власти готовы наладить поставки электроэнергии с ЗАЭС на Украину.
21 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Россия обратилась в МАГАТЭ по поводу атак украинских беспилотников на ЗАЭС.
7 августа подразделения 44-й артиллерийской бригады ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС, сообщили в Минобороны России. В результате обстрела была повреждена высоковольтная линия "Каховская". На распределительном устройстве электростанции произошел пожар, что вызвало скачок напряжения. На АЭС пришлось снизить мощность двух энергоблоков до 500 МВт.
 
СпецоперацияНовостиЗапорожская АЭСмагатэМарат Хуснуллин
 
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