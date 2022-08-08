Обстановка на ЗАЭС, подготовка к референдуму. Итоги 8 августа на Украине - 08.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Обстановка на ЗАЭС, подготовка к референдуму. Итоги 8 августа на Украине
Обстановка на ЗАЭС, подготовка к референдуму. Итоги 8 августа на Украине - 08.08.2022 Украина.ру
Обстановка на ЗАЭС, подготовка к референдуму. Итоги 8 августа на Украине
Обстрелы Запорожской АЭС угрожают не только Украине и России, но и всей Европе. В Запорожской области решили провести референдум о воссоединении с Россией
2022-08-08T19:21
2022-08-08T19:21
спецоперация
эксклюзив
хроники
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Атаками на Запорожскую АЭС Киев фактически берет в заложники всю Европу, заявило министерство иностранных дел РФ. В МИД отметили, что Россия уже давно по различным линиям и на разных уровнях призывает международное сообщество решительно осудить непрекращающиеся военные удары, которые ВСУ наносят по электростанции."Они (власти Украины. — Ред.) выбрали в качестве цели не только народы России и Украины. Фактически берут в заложники всю Европу и, видимо, не прочь "подпалить" ее в угоду своим нацистским идолам", — указано в заявлении МИД РФ.В министерстве подчеркнули, что с каждым днём ситуация становится все более опасной, отметив, что регулярно направляют в МАГАТЭ информацию с места и она находит отражение в информационных циркулярах агентства."Наводя артиллерию на действующие реакторы и хранилище отработавшего ядерного топлива, украинцы тем самым целятся и в себя", - отмечалось в заявлении.За несколько часов до этого официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о том, что происходило на ЗАЭС накануне."7 августа режимом Зеленского совершён новый акт ядерного терроризма на объектах энергетической инфраструктуры Запорожской АЭС для создания гуманитарной катастрофы в Херсонской и Запорожской областях. Около 12 часов 40 минут украинскими подразделениями 44-й артиллерийской бригады из района населенного пункта Марганец, на противоположном берегу Каховского водохранилища, осуществлён обстрел Запорожской АЭС", - отметил Конашенков.Он также описал последствия удара."В результате украинского обстрела была повреждена высоковольтная линия "Каховская", обеспечивавшая подачу электроэнергии в Запорожскую и Херсонскую область. На Запорожской АЭС произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции. Также сработала система защиты, отключившая подачу электроэнергии. Прибывшим пожарным расчетом задымление удалось ликвидировать. Для предотвращения нарушения работы атомной электростанции техническим персоналом станции мощность 5-го и 6-го энергоблоков была снижена до 500 МВт", - отметил он.Ранее о состоянии ЗАЭС после ударов ВСУ рассказал и глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий."Станция в штатном режиме, два реактора работают не на полную мощность, на сегодня контролируются российскими структурами во взаимодействии с работниками станции", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".О том, что ЗАЭС работает не на полную мощность, сообщил и украинский "Энергоатом"."По состоянию на 08:00 8 августа 2022 года Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности &lt;...&gt; В результате атаки на Запорожскую АЭС, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита, отключен один из трёх работающих энергоблоков. Вследствие обстрелов серьёзно повреждена азотно-кислородная станция и объединённый вспомогательных корпус. Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, также высока пожарная опасность. Также повреждены три датчика радиационного мониторинга около площадки ядерных отходов ЗАЭС", - сообщил "Энергоатом".При этом украинская компания винит в обстрелах войска союзников, хотя ЗАЭС находится на подконтрольной ВС РФ территории, а украинские военные в соцсетях, а также украинские СМИ сами признавали, что ВСУ наносили удары по территории рядом с ЗАЭС, где якобы расположены военные объекты. В то же время, в украинских СМИ сообщается, что в результате обстрелов якобы получила ранение сотрудница станции Юлия Янжула.Примечательно, что местные жители знают, откуда обстреливается ЗАЭС."Атомная станция и город Энергодар практически со всех сторон окружены водой – это Каховское водохранилище. Там физически элементарно определить, откуда прилетает ракета. Здесь нет иллюзий. Ракеты летят со стороны Марганца, со стороны Никополя (города в Днепропетровской области), которые находятся под контролем ВСУ", - сообщил в эфире "Первого канала" глава ВГА Запорожской области Балицкий.Ранее, 5 августа, ВСУ нанесли удар по ЗАЭС из артиллерии калибром 152 мм. В результате этого обстрела возник пожар на водородопроводе, который был оперативно потушен экстренными службами. На АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4.Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС.РеферендумДнём 8 августа глава Запорожской области Балицкий также подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией. Подписание произошло на форуме общественного движения "Мы вместе с Россией", который проходит в Мелитополе. На мероприятии присутствуют более 700 представителей со всей области.Обращение участников форума зачитал член главного совета администрации региона Владимир Рогов."Основываясь на принципе свободного выбора, принимая за главную ценность мнение каждого жителя нашего региона, мы заявляем о намерении провести референдум по вопросу вхождения Запорожской области в состав Российской Федерации в качестве полноправного субъекта. Мы — один народ и мы будем вместе", — говорилось в тексте.Все делегаты, находившиеся в зале, единогласно подняли руку в знак согласия.Позже Рогов у себя в Telegram-канале опубликовал фото с форума."На фото исторический момент для Запорожской области – голосование за решение о проведении Референдума о воссоединении с Россией! 1500 делегатов форума движения "Мы вместе с Россией" из всех уголков моего родного Запорожского края единогласно проголосовали "ЗА!"", - подписал он фотографию.Дату проведения референдума не назвали. Однако уже ясно, что он пройдёт в очном порядке."Офлайн мы готовим 100 процентов. Все получается. У нас будет достаточно понятный людям формат голосования. Никаких экспериментов проводить не будем. Касательно электронного голосования — об этом думаем сейчас, смотрим, чтобы была техническая возможность это все провести", — сказал Рогов в эфире радио "Комсомольская правда".По его словам, говорить об электронном голосовании пока преждевременно. Как отметил Рогов, основная задача — обезопасить граждан и не позволить, чтобы люди, проголосовавшие на подконтрольных Украине территориях, подвергались преследованиям.Также власти региона приглашают и ждут на референдуме всех желающих международных наблюдателей, заключил Рогов.Ранее о намерении провести референдум по поводу будущего региона заявили и в Херсонской области."Референдум пройдёт, и никакой [министр иностранных дел Украины Дмитрий] Кулеба и прочие их американские партнёры не смогут этому помешать. Этот вопрос уже решён. Референдум пройдеё. Нет таких сил, которые могут этот референдум остановить и остановить людей, которые пойдут и проголосуют за вступление в состав Российской Федерации", - заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов 4 августа.По его словам, референдум станет точкой отсчета "другого времени".Дата референдума пока неизвестна.
https://ukraina.ru/20220808/1037416566.html
https://ukraina.ru/20220808/1037403095.html
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Егор Леев
Егор Леев
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5
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96
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452
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эксклюзив, хроники

Обстановка на ЗАЭС, подготовка к референдуму. Итоги 8 августа на Украине

19:21 08.08.2022
 
© Фото : Владимир Рогов / TelegramЗапорожская область референдум
Запорожская область референдум - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© Фото : Владимир Рогов / Telegram
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Егор Леев
автор Украина.ру
Все материалы
Обстрелы Запорожской АЭС угрожают не только Украине и России, но и всей Европе. В Запорожской области решили провести референдум о воссоединении с Россией
Атаками на Запорожскую АЭС Киев фактически берет в заложники всю Европу, заявило министерство иностранных дел РФ. В МИД отметили, что Россия уже давно по различным линиям и на разных уровнях призывает международное сообщество решительно осудить непрекращающиеся военные удары, которые ВСУ наносят по электростанции.
"Они (власти Украины. — Ред.) выбрали в качестве цели не только народы России и Украины. Фактически берут в заложники всю Европу и, видимо, не прочь "подпалить" ее в угоду своим нацистским идолам", — указано в заявлении МИД РФ.
В министерстве подчеркнули, что с каждым днём ситуация становится все более опасной, отметив, что регулярно направляют в МАГАТЭ информацию с места и она находит отражение в информационных циркулярах агентства.
"Наводя артиллерию на действующие реакторы и хранилище отработавшего ядерного топлива, украинцы тем самым целятся и в себя", - отмечалось в заявлении.
За несколько часов до этого официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о том, что происходило на ЗАЭС накануне.
Паспорта гражданина Российской Федерации и гражданина Украины - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
16:06Спецоперация
Хроника событий на Украине на 16:00 8 августаУкраинские военные продолжают нести потери. В Запорожской области приняли решение о референдуме о воссоединении с Россией. Освобождённый командир "Торнадо" Руслан Онищенко не отправился воевать на фронт, а стал волонтёром
"7 августа режимом Зеленского совершён новый акт ядерного терроризма на объектах энергетической инфраструктуры Запорожской АЭС для создания гуманитарной катастрофы в Херсонской и Запорожской областях. Около 12 часов 40 минут украинскими подразделениями 44-й артиллерийской бригады из района населенного пункта Марганец, на противоположном берегу Каховского водохранилища, осуществлён обстрел Запорожской АЭС", - отметил Конашенков.
Он также описал последствия удара.
"В результате украинского обстрела была повреждена высоковольтная линия "Каховская", обеспечивавшая подачу электроэнергии в Запорожскую и Херсонскую область. На Запорожской АЭС произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции. Также сработала система защиты, отключившая подачу электроэнергии. Прибывшим пожарным расчетом задымление удалось ликвидировать. Для предотвращения нарушения работы атомной электростанции техническим персоналом станции мощность 5-го и 6-го энергоблоков была снижена до 500 МВт", - отметил он.
Ранее о состоянии ЗАЭС после ударов ВСУ рассказал и глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
"Станция в штатном режиме, два реактора работают не на полную мощность, на сегодня контролируются российскими структурами во взаимодействии с работниками станции", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
12:00Спецоперация
Хроника событий на Украине на 12:00 8 августаУкраинские военные продолжают обстреливать Донбасс. Проблемы с Запорожской АЭС. На Украине хотят запретить въезд в страну всем россиянам без исключения
О том, что ЗАЭС работает не на полную мощность, сообщил и украинский "Энергоатом".
"По состоянию на 08:00 8 августа 2022 года Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности <...> В результате атаки на Запорожскую АЭС, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита, отключен один из трёх работающих энергоблоков. Вследствие обстрелов серьёзно повреждена азотно-кислородная станция и объединённый вспомогательных корпус. Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, также высока пожарная опасность. Также повреждены три датчика радиационного мониторинга около площадки ядерных отходов ЗАЭС", - сообщил "Энергоатом".
При этом украинская компания винит в обстрелах войска союзников, хотя ЗАЭС находится на подконтрольной ВС РФ территории, а украинские военные в соцсетях, а также украинские СМИ сами признавали, что ВСУ наносили удары по территории рядом с ЗАЭС, где якобы расположены военные объекты. В то же время, в украинских СМИ сообщается, что в результате обстрелов якобы получила ранение сотрудница станции Юлия Янжула.
Примечательно, что местные жители знают, откуда обстреливается ЗАЭС.
"Атомная станция и город Энергодар практически со всех сторон окружены водой – это Каховское водохранилище. Там физически элементарно определить, откуда прилетает ракета. Здесь нет иллюзий. Ракеты летят со стороны Марганца, со стороны Никополя (города в Днепропетровской области), которые находятся под контролем ВСУ", - сообщил в эфире "Первого канала" глава ВГА Запорожской области Балицкий.
Ранее, 5 августа, ВСУ нанесли удар по ЗАЭС из артиллерии калибром 152 мм. В результате этого обстрела возник пожар на водородопроводе, который был оперативно потушен экстренными службами. На АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4.
Антоновский мост удар - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
09:31Спецоперация
Хроника событий на Украине на утро 8 августаУкраина нанесла удар по Мелитополю. В Запорожской области рассказали о референдуме. В ООН заявили о самоубийственности атак на ЗАЭС. ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС.
Референдум
Днём 8 августа глава Запорожской области Балицкий также подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией. Подписание произошло на форуме общественного движения "Мы вместе с Россией", который проходит в Мелитополе. На мероприятии присутствуют более 700 представителей со всей области.
Обращение участников форума зачитал член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Основываясь на принципе свободного выбора, принимая за главную ценность мнение каждого жителя нашего региона, мы заявляем о намерении провести референдум по вопросу вхождения Запорожской области в состав Российской Федерации в качестве полноправного субъекта. Мы — один народ и мы будем вместе", — говорилось в тексте.
Все делегаты, находившиеся в зале, единогласно подняли руку в знак согласия.
Позже Рогов у себя в Telegram-канале опубликовал фото с форума.
"На фото исторический момент для Запорожской области – голосование за решение о проведении Референдума о воссоединении с Россией! 1500 делегатов форума движения "Мы вместе с Россией" из всех уголков моего родного Запорожского края единогласно проголосовали "ЗА!"", - подписал он фотографию.
Дату проведения референдума не назвали. Однако уже ясно, что он пройдёт в очном порядке.
"Офлайн мы готовим 100 процентов. Все получается. У нас будет достаточно понятный людям формат голосования. Никаких экспериментов проводить не будем. Касательно электронного голосования — об этом думаем сейчас, смотрим, чтобы была техническая возможность это все провести", — сказал Рогов в эфире радио "Комсомольская правда".
По его словам, говорить об электронном голосовании пока преждевременно. Как отметил Рогов, основная задача — обезопасить граждан и не позволить, чтобы люди, проголосовавшие на подконтрольных Украине территориях, подвергались преследованиям.
Также власти региона приглашают и ждут на референдуме всех желающих международных наблюдателей, заключил Рогов.
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
Вчера, 19:00Спецоперация
Обстрелы ЗАЭС, требования Воздушных сил. Итоги 7 августа на УкраинеВ украинских Воздушных силах рассказали о потребностях. Украина обстреляла Запорожскую АЭС из реактивной артиллерии
Ранее о намерении провести референдум по поводу будущего региона заявили и в Херсонской области.
"Референдум пройдёт, и никакой [министр иностранных дел Украины Дмитрий] Кулеба и прочие их американские партнёры не смогут этому помешать. Этот вопрос уже решён. Референдум пройдеё. Нет таких сил, которые могут этот референдум остановить и остановить людей, которые пойдут и проголосуют за вступление в состав Российской Федерации", - заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов 4 августа.
По его словам, референдум станет точкой отсчета "другого времени".
Дата референдума пока неизвестна.
 
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