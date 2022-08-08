https://ukraina.ru/20220808/1037427609.html

Рожин: Бои на ближних подступах к Соледару закончились и переместились в сам город

Рожин: Бои на ближних подступах к Соледару закончились и переместились в сам город - 08.08.2022 Украина.ру

Рожин: Бои на ближних подступах к Соледару закончились и переместились в сам город

Городские бои начались в Соледаре, сейчас они идут в промзоне и на территории завода KNAUF, однако продвижение идет не так быстро, рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин

2022-08-08T19:45

2022-08-08T19:45

2022-08-08T20:01

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По словам эксперта, продвижение осложняется тем, что противник сохраняет опорные пункты к северу от города и не дает начать штурм с севера. То есть нам еще придется взять Яковлевку и Белогоровку. Это позволит усилить нажим на Соледар с севера. А в случае взятия Бахмутского мы сможем начать штурм юго-восточных окраин города.Рожин отмечает, что схожие проблемы наблюдаются на артемовском направлении.Эксперт заявил, что необходимо понимать, что группировка противника в районе Артемовска достаточно серьезная. У них еще достаточно артиллерии и РСЗО, которые затрудняют продвижение союзных войск, потому что они могут вести концентрированный огонь по определенным квадратам.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220806/1037368697.html

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артемовск, донбасс, днр, украина, новости, сво