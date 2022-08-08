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Рожин: Бои на ближних подступах к Соледару закончились и переместились в сам город
Рожин: Бои на ближних подступах к Соледару закончились и переместились в сам город - 08.08.2022 Украина.ру
Рожин: Бои на ближних подступах к Соледару закончились и переместились в сам город
Городские бои начались в Соледаре, сейчас они идут в промзоне и на территории завода KNAUF, однако продвижение идет не так быстро, рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин
2022-08-08T19:45
2022-08-08T19:45
2022-08-08T20:01
спецоперация
артемовск
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новости
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По словам эксперта, продвижение осложняется тем, что противник сохраняет опорные пункты к северу от города и не дает начать штурм с севера. То есть нам еще придется взять Яковлевку и Белогоровку. Это позволит усилить нажим на Соледар с севера. А в случае взятия Бахмутского мы сможем начать штурм юго-восточных окраин города.Рожин отмечает, что схожие проблемы наблюдаются на артемовском направлении.Эксперт заявил, что необходимо понимать, что группировка противника в районе Артемовска достаточно серьезная. У них еще достаточно артиллерии и РСЗО, которые затрудняют продвижение союзных войск, потому что они могут вести концентрированный огонь по определенным квадратам.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220806/1037368697.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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артемовск, донбасс, днр, украина, новости, сво
Рожин: Бои на ближних подступах к Соледару закончились и переместились в сам город
19:45 08.08.2022 (обновлено: 20:01 08.08.2022)
Городские бои начались в Соледаре, сейчас они идут в промзоне и на территории завода KNAUF, однако продвижение идет не так быстро, рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин
По словам эксперта, продвижение осложняется тем, что противник сохраняет опорные пункты к северу от города и не дает начать штурм с севера. То есть нам еще придется взять Яковлевку и Белогоровку. Это позволит усилить нажим на Соледар с севера. А в случае взятия Бахмутского мы сможем начать штурм юго-восточных окраин города.
Рожин отмечает, что схожие проблемы наблюдаются на артемовском направлении.
Там наши войска закрепились на восточных окраинах. К юго-востоку от города противник оказывает сопротивление на линии Зайцево — Кодема. Взятие этих поселков позволит продвигаться к юго-восточным окраинам города и начать штурм с нескольких направлений. Желательно еще продвинутся к Артемовску с северо-востока, но там пока противник тоже сохраняет целостность обороны.
Борис Рожин
Эксперт Центра военно-политической журналистики
Эксперт заявил, что необходимо понимать, что группировка противника в районе Артемовска достаточно серьезная. У них еще достаточно артиллерии и РСЗО, которые затрудняют продвижение союзных войск, потому что они могут вести концентрированный огонь по определенным квадратам.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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