Военный эксперт: оборона ВСУ в Марьинке пока не рухнула
19:30 08.08.2022 (обновлено: 20:03 08.08.2022)
© РИА Новости . Дэн Леви / Перейти в фотобанкЖители поселка Марьинка Донецкой области в бомбоубежище
Сообщения о продвижении в Марьинке пока что не позволяют говорить о решающем успехе в этом направлении, считает эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин
По его словам, в настоящий момент довольно мало фото- и видеоподтверждений успешного продвижения союзных сил.
Непонятно, где именно проходит это продвижение. Потому что фото и видео за терриконом с нашей стороны не представлено, а до террикона мы доходили еще весной.
Эксперт напомнил о том, что Марьинка – весьма крупный укрепрайон, и продвижение в поселке не означает решающего успеха.
По его словам, союзные силы "поджали укрепрайон с севера", но это продвижение не настолько значительное, "чтобы говорить о том, что оборона противника в Марьинке рухнула. Не рухнула."
Рожин также отметил, что Украина продолжает перебрасывать в Марьинку подкрепления, чтобы сдерживать наступление российских войск.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
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