Военный эксперт: оборона ВСУ в Марьинке пока не рухнула - 08.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт: оборона ВСУ в Марьинке пока не рухнула
Военный эксперт: оборона ВСУ в Марьинке пока не рухнула - 08.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт: оборона ВСУ в Марьинке пока не рухнула
Сообщения о продвижении в Марьинке пока что не позволяют говорить о решающем успехе в этом направлении, считает эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин
2022-08-08T19:30
2022-08-08T20:03
спецоперация
марьинка
донецк
украина
новости
сво
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По его словам, в настоящий момент довольно мало фото- и видеоподтверждений успешного продвижения союзных сил.Эксперт напомнил о том, что Марьинка – весьма крупный укрепрайон, и продвижение в поселке не означает решающего успеха.По его словам, союзные силы "поджали укрепрайон с севера", но это продвижение не настолько значительное, "чтобы говорить о том, что оборона противника в Марьинке рухнула. Не рухнула."Рожин также отметил, что Украина продолжает перебрасывать в Марьинку подкрепления, чтобы сдерживать наступление российских войск.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220712/1034341898.html
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марьинка, донецк, украина, новости, сво

Военный эксперт: оборона ВСУ в Марьинке пока не рухнула

19:30 08.08.2022 (обновлено: 20:03 08.08.2022)
 
© РИА Новости . Дэн Леви / Перейти в фотобанкЖители поселка Марьинка Донецкой области в бомбоубежище
Жители поселка Марьинка Донецкой области в бомбоубежище - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости . Дэн Леви
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Сообщения о продвижении в Марьинке пока что не позволяют говорить о решающем успехе в этом направлении, считает эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин
По его словам, в настоящий момент довольно мало фото- и видеоподтверждений успешного продвижения союзных сил.
Непонятно, где именно проходит это продвижение. Потому что фото и видео за терриконом с нашей стороны не представлено, а до террикона мы доходили еще весной.
Борис Рожин
Борис Рожин
Эксперт Центра военно-политической журналистики
Эксперт напомнил о том, что Марьинка – весьма крупный укрепрайон, и продвижение в поселке не означает решающего успеха.
По его словам, союзные силы "поджали укрепрайон с севера", но это продвижение не настолько значительное, "чтобы говорить о том, что оборона противника в Марьинке рухнула. Не рухнула."
Рожин также отметил, что Украина продолжает перебрасывать в Марьинку подкрепления, чтобы сдерживать наступление российских войск.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 13:48
Украинские военные заминировали почти всю территорию МарьинкиТерритория Марьинки, где сейчас проходит линия боевого соприкосновения сил Донецкой Народной Республики (ДНР) и Вооруженных сил Украины (ВСУ), была заминирована украинскими силовиками практически полностью. Об этом 12 июля сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире «Первого канала»
 
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19:45Рожин: Бои на ближних подступах к Соледару закончились и переместились в сам город
19:30Военный эксперт: оборона ВСУ в Марьинке пока не рухнула
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