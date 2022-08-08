https://ukraina.ru/20220808/1037427314.html

Военный эксперт: оборона ВСУ в Марьинке пока не рухнула

Военный эксперт: оборона ВСУ в Марьинке пока не рухнула - 08.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт: оборона ВСУ в Марьинке пока не рухнула

Сообщения о продвижении в Марьинке пока что не позволяют говорить о решающем успехе в этом направлении, считает эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин

2022-08-08T19:30

2022-08-08T19:30

2022-08-08T20:03

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По его словам, в настоящий момент довольно мало фото- и видеоподтверждений успешного продвижения союзных сил.Эксперт напомнил о том, что Марьинка – весьма крупный укрепрайон, и продвижение в поселке не означает решающего успеха.По его словам, союзные силы "поджали укрепрайон с севера", но это продвижение не настолько значительное, "чтобы говорить о том, что оборона противника в Марьинке рухнула. Не рухнула."Рожин также отметил, что Украина продолжает перебрасывать в Марьинку подкрепления, чтобы сдерживать наступление российских войск.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220712/1034341898.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

марьинка, донецк, украина, новости, сво