В СБУ заявили о задержании киллеров для Резникова, Буданова и "Боцмана" - 08.08.2022 Украина.ру
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В СБУ заявили о задержании киллеров для Резникова, Буданова и "Боцмана"
В СБУ заявили о задержании киллеров для Резникова, Буданова и "Боцмана" - 08.08.2022 Украина.ру
В СБУ заявили о задержании киллеров для Резникова, Буданова и "Боцмана"
Служба безопасности Украины якобы предотвратила заказные убийства министра обороны Алексея Резникова, главы управления разведки Кирилла Буданова и "известного активиста". Об этом сообщили в пресс-службе СБУ
2022-08-08T18:03
2022-08-08T18:03
киллеры
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украина
новости
"азов"
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Известный активист - это один из лидеров "Азова*" Сергей Коротких по кличке "Боцман", утверждают журналисты украинского издания Страна.ua.В СБУ опубликовали видео и фотографии задержаний. Двух мужчин задержали на улице в городе Ковель в Волынской области. По версии СБУ, диверсионно-разведывательная группа была сформирована российской разведкой. За убийства мужчинам якобы обещали вознаграждения в размере от 100 до 150 тысяч долларов США.Среди задержанных - житель ЛНР с боевым опытом. Якобы он завербовал жителя Киева, который согласился за 5 тысяч долларов в качестве тестового испытания убить украинского военнослужащего, причастного к расправам над российскими военными. Якобы он прибыл на Украину через Беларусь для подготовки плана ликвидации Буданова, Резникова и Коротких.Задержанным предъявили подозрение в государственной измене и умышленном убийстве. "Решается вопрос избрания меры пресечения в виде заключения под стражу", заявили в СБУ.*запрещенная в России террористическая организация
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киллеры, сбу, украина, новости, "азов"

В СБУ заявили о задержании киллеров для Резникова, Буданова и "Боцмана"

18:03 08.08.2022
 
© пресс-служба СБУЗадержание киллеров для Резникова, Буданова и Боцмана
Задержание киллеров для Резникова, Буданова и Боцмана
© пресс-служба СБУ
Читать в
Служба безопасности Украины якобы предотвратила заказные убийства министра обороны Алексея Резникова, главы управления разведки Кирилла Буданова и "известного активиста". Об этом сообщили в пресс-службе СБУ
Известный активист - это один из лидеров "Азова*" Сергей Коротких по кличке "Боцман", утверждают журналисты украинского издания Страна.ua.
В СБУ опубликовали видео и фотографии задержаний. Двух мужчин задержали на улице в городе Ковель в Волынской области. По версии СБУ, диверсионно-разведывательная группа была сформирована российской разведкой. За убийства мужчинам якобы обещали вознаграждения в размере от 100 до 150 тысяч долларов США.
Среди задержанных - житель ЛНР с боевым опытом. Якобы он завербовал жителя Киева, который согласился за 5 тысяч долларов в качестве тестового испытания убить украинского военнослужащего, причастного к расправам над российскими военными. Якобы он прибыл на Украину через Беларусь для подготовки плана ликвидации Буданова, Резникова и Коротких.
Задержанным предъявили подозрение в государственной измене и умышленном убийстве. "Решается вопрос избрания меры пресечения в виде заключения под стражу", заявили в СБУ.
*запрещенная в России террористическая организация
Малюк Василий - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
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