https://ukraina.ru/20220808/1037425619.html

В СБУ заявили о задержании киллеров для Резникова, Буданова и "Боцмана"

В СБУ заявили о задержании киллеров для Резникова, Буданова и "Боцмана" - 08.08.2022 Украина.ру

В СБУ заявили о задержании киллеров для Резникова, Буданова и "Боцмана"

Служба безопасности Украины якобы предотвратила заказные убийства министра обороны Алексея Резникова, главы управления разведки Кирилла Буданова и "известного активиста". Об этом сообщили в пресс-службе СБУ

2022-08-08T18:03

2022-08-08T18:03

2022-08-08T18:03

киллеры

сбу

украина

новости

"азов"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/08/1037425358_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_71b68adc605f84c3893cfdc1ddd537ed.jpg

Известный активист - это один из лидеров "Азова*" Сергей Коротких по кличке "Боцман", утверждают журналисты украинского издания Страна.ua.В СБУ опубликовали видео и фотографии задержаний. Двух мужчин задержали на улице в городе Ковель в Волынской области. По версии СБУ, диверсионно-разведывательная группа была сформирована российской разведкой. За убийства мужчинам якобы обещали вознаграждения в размере от 100 до 150 тысяч долларов США.Среди задержанных - житель ЛНР с боевым опытом. Якобы он завербовал жителя Киева, который согласился за 5 тысяч долларов в качестве тестового испытания убить украинского военнослужащего, причастного к расправам над российскими военными. Якобы он прибыл на Украину через Беларусь для подготовки плана ликвидации Буданова, Резникова и Коротких.Задержанным предъявили подозрение в государственной измене и умышленном убийстве. "Решается вопрос избрания меры пресечения в виде заключения под стражу", заявили в СБУ.*запрещенная в России террористическая организация

https://ukraina.ru/20220719/1036572890.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

киллеры, сбу, украина, новости, "азов"