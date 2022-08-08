https://ukraina.ru/20220808/1037424946.html

О ядерной катастрофе, обстрелах АЭС и информационной войне - Пётр Лидов дал расклад. Видео

О ядерной катастрофе, обстрелах АЭС и информационной войне - Пётр Лидов дал расклад. Видео - 08.08.2022 Украина.ру

О ядерной катастрофе, обстрелах АЭС и информационной войне - Пётр Лидов дал расклад. Видео

Директор дирекции по коммуникациям "Россия сегодня" Пётр Лидов-Петровский в интервью Украине.ру рассказал о "красных линиях" для Китая и Запада, уроках... Украина.ру, 08.08.2022

2022-08-08T17:48

2022-08-08T17:48

2022-08-08T17:48

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Директор дирекции по коммуникациям "Россия сегодня" Пётр Лидов-Петровский в интервью Украине.ру рассказал о "красных линиях" для Китая и Запада, уроках Пятидневной войны в Южной Осетии и о проблемах ведения информационной войны: 0:39 - Визит Ненси Пелоси на Тайвань;4:25 - Правление Байдена для США;6:43 - Где проходят "красные линии" в отношении Киева?11:22 - Грузино-осетинская война 08.08.08;16:13 - Где и как нам вести инфовойну?;Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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