https://ukraina.ru/20220808/1037424946.html
О ядерной катастрофе, обстрелах АЭС и информационной войне - Пётр Лидов дал расклад. Видео
О ядерной катастрофе, обстрелах АЭС и информационной войне - Пётр Лидов дал расклад. Видео - 08.08.2022 Украина.ру
О ядерной катастрофе, обстрелах АЭС и информационной войне - Пётр Лидов дал расклад. Видео
Директор дирекции по коммуникациям "Россия сегодня" Пётр Лидов-Петровский в интервью Украине.ру рассказал о "красных линиях" для Китая и Запада, уроках... Украина.ру, 08.08.2022
2022-08-08T17:48
2022-08-08T17:48
2022-08-08T17:48
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/08/1037421457_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a0b751d783ff866d72e687adf190fb3e.jpg
Директор дирекции по коммуникациям "Россия сегодня" Пётр Лидов-Петровский в интервью Украине.ру рассказал о "красных линиях" для Китая и Запада, уроках Пятидневной войны в Южной Осетии и о проблемах ведения информационной войны: 0:39 - Визит Ненси Пелоси на Тайвань;4:25 - Правление Байдена для США;6:43 - Где проходят "красные линии" в отношении Киева?11:22 - Грузино-осетинская война 08.08.08;16:13 - Где и как нам вести инфовойну?;Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/08/1037421457_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a08d646a80c886d5da1e14e9bc7d4b39.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, видео
Директор дирекции по коммуникациям "Россия сегодня" Пётр Лидов-Петровский в интервью Украине.ру рассказал о "красных линиях" для Китая и Запада, уроках Пятидневной войны в Южной Осетии и о проблемах ведения информационной войны:
0:39 - Визит Ненси Пелоси на Тайвань;
4:25 - Правление Байдена для США;
6:43 - Где проходят "красные линии" в отношении Киева?
11:22 - Грузино-осетинская война 08.08.08;
16:13 - Где и как нам вести инфовойну?;
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.