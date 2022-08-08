О ядерной катастрофе, обстрелах АЭС и информационной войне - Пётр Лидов дал расклад. Видео - 08.08.2022 Украина.ру
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О ядерной катастрофе, обстрелах АЭС и информационной войне - Пётр Лидов дал расклад. Видео
О ядерной катастрофе, обстрелах АЭС и информационной войне - Пётр Лидов дал расклад. Видео - 08.08.2022 Украина.ру
О ядерной катастрофе, обстрелах АЭС и информационной войне - Пётр Лидов дал расклад. Видео
Директор дирекции по коммуникациям "Россия сегодня" Пётр Лидов-Петровский в интервью Украине.ру рассказал о "красных линиях" для Китая и Запада, уроках... Украина.ру, 08.08.2022
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Директор дирекции по коммуникациям "Россия сегодня" Пётр Лидов-Петровский в интервью Украине.ру рассказал о "красных линиях" для Китая и Запада, уроках Пятидневной войны в Южной Осетии и о проблемах ведения информационной войны: 0:39 - Визит Ненси Пелоси на Тайвань;4:25 - Правление Байдена для США;6:43 - Где проходят "красные линии" в отношении Киева?11:22 - Грузино-осетинская война 08.08.08;16:13 - Где и как нам вести инфовойну?;Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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видео, видео

О ядерной катастрофе, обстрелах АЭС и информационной войне - Пётр Лидов дал расклад. Видео

17:48 08.08.2022
 
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Директор дирекции по коммуникациям "Россия сегодня" Пётр Лидов-Петровский в интервью Украине.ру рассказал о "красных линиях" для Китая и Запада, уроках Пятидневной войны в Южной Осетии и о проблемах ведения информационной войны:
0:39 - Визит Ненси Пелоси на Тайвань;
4:25 - Правление Байдена для США;
6:43 - Где проходят "красные линии" в отношении Киева?
11:22 - Грузино-осетинская война 08.08.08;
16:13 - Где и как нам вести инфовойну?;
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
 
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