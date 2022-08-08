Украинки нашли необычный способ "поддержать боевой дух ВСУ" - 08.08.2022 Украина.ру
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Украинки нашли необычный способ "поддержать боевой дух ВСУ"
Украинки нашли необычный способ "поддержать боевой дух ВСУ" - 08.08.2022 Украина.ру
Украинки нашли необычный способ "поддержать боевой дух ВСУ"
Психолог из Киева Анна Рымаренко создала эротический Telegram-канал для того, чтобы поддержать боевой дух украинской армии. Об этом сообщает 8 августа британское издание Daily Star
2022-08-08T17:40
2022-08-08T17:40
эротика
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По словам создательницы, изначально идея о создании такого канала появилась в виде шутки.Эта идея показалась психологу здравой. Рымаренко создала эротический канал, куда ежедневно присылают свои фотографии около сотни украинок. По ее словам, на закрытый Telegram-канал "Для наших котят" подписаны свыше 4 тысяч человек.Рымаренко считает, что канал с обнаженными фото возвращает "сексуальность и любовь" украинской нации.Ранее, 24 мая, сервис эротического контента по подписке OnlyFans перевел в бюджет Украины более 300 тысяч долларов.Также можно вспомнить прецеденты, когда украинские вебкам-модели на своих страницах организовывали сбор средств – якобы на нужды ВСУ.
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эротика, украина, всу, телеграм-каналы, новости

Украинки нашли необычный способ "поддержать боевой дух ВСУ"

17:40 08.08.2022
 
© РИА Новости . Григорий Василенко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости . Григорий Василенко
Перейти в фотобанк
Читать в
Психолог из Киева Анна Рымаренко создала эротический Telegram-канал для того, чтобы поддержать боевой дух украинской армии. Об этом сообщает 8 августа британское издание Daily Star
По словам создательницы, изначально идея о создании такого канала появилась в виде шутки.

Мой друг пошутил: "Почему бы девушкам не поддержать солдат, присылая свои фотографии в обнаженном виде, это нас очень воодушевит"

Эта идея показалась психологу здравой. Рымаренко создала эротический канал, куда ежедневно присылают свои фотографии около сотни украинок. По ее словам, на закрытый Telegram-канал "Для наших котят" подписаны свыше 4 тысяч человек.
Рымаренко считает, что канал с обнаженными фото возвращает "сексуальность и любовь" украинской нации.
Ранее, 24 мая, сервис эротического контента по подписке OnlyFans перевел в бюджет Украины более 300 тысяч долларов.
Также можно вспомнить прецеденты, когда украинские вебкам-модели на своих страницах организовывали сбор средств – якобы на нужды ВСУ.
порно
24 мая, 18:35
«Стану спонсором»: британский порносайт профинансировал госбюджет УкраиныСервис эротического контента по подписке OnlyFans перевел в бюджет Украины более $300 тысяч, сообщил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев в Telegram
 
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