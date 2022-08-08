https://ukraina.ru/20220808/1037424419.html

Украинки нашли необычный способ "поддержать боевой дух ВСУ"

Украинки нашли необычный способ "поддержать боевой дух ВСУ" - 08.08.2022 Украина.ру

Украинки нашли необычный способ "поддержать боевой дух ВСУ"

Психолог из Киева Анна Рымаренко создала эротический Telegram-канал для того, чтобы поддержать боевой дух украинской армии. Об этом сообщает 8 августа британское издание Daily Star

2022-08-08T17:40

2022-08-08T17:40

2022-08-08T17:40

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По словам создательницы, изначально идея о создании такого канала появилась в виде шутки.Эта идея показалась психологу здравой. Рымаренко создала эротический канал, куда ежедневно присылают свои фотографии около сотни украинок. По ее словам, на закрытый Telegram-канал "Для наших котят" подписаны свыше 4 тысяч человек.Рымаренко считает, что канал с обнаженными фото возвращает "сексуальность и любовь" украинской нации.Ранее, 24 мая, сервис эротического контента по подписке OnlyFans перевел в бюджет Украины более 300 тысяч долларов.Также можно вспомнить прецеденты, когда украинские вебкам-модели на своих страницах организовывали сбор средств – якобы на нужды ВСУ.

https://ukraina.ru/20220524/1034025432.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эротика, украина, всу, телеграм-каналы, новости