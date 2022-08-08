https://ukraina.ru/20220808/1037423815.html

Геращенко рассказал, какая собака символизирует Украину

Геращенко рассказал, какая собака символизирует Украину - 08.08.2022 Украина.ру

Геращенко рассказал, какая собака символизирует Украину

Для жителей Украины после легенды о "призраке Киева" придумали новый символ - собаку, рассказал в интервью The Record советник главы МВД Антон Геращенко

2022-08-08T17:32

2022-08-08T17:32

2022-08-08T19:15

антон геращенко

украина

собака

новости

символ

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В первые дни специальной военной операции России на Украине придумали легенду о "призраке Киева" - мифическом летчике, который якобы успешно вел воздушные бои с российскими асами. Легенда оказала положительное влияние, но со временем люди разочаровались в ней, так как до них "дошла правда", рассказал Антон Геращенко.Украинские власти теперь очень осторожно относятся к подобным легендам, поэтому следующим символом Украины выбрали собаку по кличке Патрон породы джек-рассел-терьер.Геращенко закончил интервью фразой "ложь может путешествовать по миру, пока правда надевает туфли", которую приписал "любимому политику Черчилю". По иронии судьбы, заметил интервьюер, это высказывание приписывают и Марку Твену, и Оскару Уайльду.

https://ukraina.ru/20220501/1033896545.html

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антон геращенко, украина, собака, новости, символ