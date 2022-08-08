Геращенко рассказал, какая собака символизирует Украину
17:32 08.08.2022 (обновлено: 19:15 08.08.2022)
© РИА Новости . Александр Максименко / Перейти в фотобанкБрифинг советника главы МВД Украины Антона Геращенко
Для жителей Украины после легенды о "призраке Киева" придумали новый символ - собаку, рассказал в интервью The Record советник главы МВД Антон Геращенко
В первые дни специальной военной операции России на Украине придумали легенду о "призраке Киева" - мифическом летчике, который якобы успешно вел воздушные бои с российскими асами. Легенда оказала положительное влияние, но со временем люди разочаровались в ней, так как до них "дошла правда", рассказал Антон Геращенко.
Украинские власти теперь очень осторожно относятся к подобным легендам, поэтому следующим символом Украины выбрали собаку по кличке Патрон породы джек-рассел-терьер.
"У нас есть очень большой символ войны, собака по кличке Патрон. Вы слышали об этой собаке?!", - спросил Геращенко у журналиста, и получил отрицательный ответ. - "Я пришлю вам информацию об этой собаке, для нас она символизирует Украину".
Геращенко закончил интервью фразой "ложь может путешествовать по миру, пока правда надевает туфли", которую приписал "любимому политику Черчилю". По иронии судьбы, заметил интервьюер, это высказывание приписывают и Марку Твену, и Оскару Уайльду.
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