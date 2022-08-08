Геращенко рассказал, какая собака символизирует Украину - 08.08.2022 Украина.ру
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Геращенко рассказал, какая собака символизирует Украину
Геращенко рассказал, какая собака символизирует Украину - 08.08.2022 Украина.ру
Геращенко рассказал, какая собака символизирует Украину
Для жителей Украины после легенды о "призраке Киева" придумали новый символ - собаку, рассказал в интервью The Record советник главы МВД Антон Геращенко
2022-08-08T17:32
2022-08-08T19:15
антон геращенко
украина
собака
новости
символ
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В первые дни специальной военной операции России на Украине придумали легенду о "призраке Киева" - мифическом летчике, который якобы успешно вел воздушные бои с российскими асами. Легенда оказала положительное влияние, но со временем люди разочаровались в ней, так как до них "дошла правда", рассказал Антон Геращенко.Украинские власти теперь очень осторожно относятся к подобным легендам, поэтому следующим символом Украины выбрали собаку по кличке Патрон породы джек-рассел-терьер.Геращенко закончил интервью фразой "ложь может путешествовать по миру, пока правда надевает туфли", которую приписал "любимому политику Черчилю". По иронии судьбы, заметил интервьюер, это высказывание приписывают и Марку Твену, и Оскару Уайльду.
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антон геращенко, украина, собака, новости, символ

Геращенко рассказал, какая собака символизирует Украину

17:32 08.08.2022 (обновлено: 19:15 08.08.2022)
 
© РИА Новости . Александр Максименко / Перейти в фотобанкБрифинг советника главы МВД Украины Антона Геращенко
Брифинг советника главы МВД Украины Антона Геращенко - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости . Александр Максименко
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Для жителей Украины после легенды о "призраке Киева" придумали новый символ - собаку, рассказал в интервью The Record советник главы МВД Антон Геращенко
В первые дни специальной военной операции России на Украине придумали легенду о "призраке Киева" - мифическом летчике, который якобы успешно вел воздушные бои с российскими асами. Легенда оказала положительное влияние, но со временем люди разочаровались в ней, так как до них "дошла правда", рассказал Антон Геращенко.
Украинские власти теперь очень осторожно относятся к подобным легендам, поэтому следующим символом Украины выбрали собаку по кличке Патрон породы джек-рассел-терьер.
"У нас есть очень большой символ войны, собака по кличке Патрон. Вы слышали об этой собаке?!", - спросил Геращенко у журналиста, и получил отрицательный ответ. - "Я пришлю вам информацию об этой собаке, для нас она символизирует Украину".
Геращенко закончил интервью фразой "ложь может путешествовать по миру, пока правда надевает туфли", которую приписал "любимому политику Черчилю". По иронии судьбы, заметил интервьюер, это высказывание приписывают и Марку Твену, и Оскару Уайльду.
МиГ-29 Словакия - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
1 мая, 09:36
«Призрак Киева» оказался ложью, отказ ВСУ от советского оружия, закрытие портов, МиГ-29 для Украины, Хроника событий на Украине на утро 1 маяВоздушные силы ВСУ признали, что рассказы о «призраке Киева» были неправдой. Главком ВСУ Валерий Залужный объявил об отказе от советского оружия. Украинское министерство инфраструктуры закрыло порты, над которыми потеряло контроль. Словакия передаст Украине МиГ-29
 
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