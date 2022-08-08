https://ukraina.ru/20220808/1037423066.html

Звездный продюсер разоблачил двуличие Верки Сердючки

Звездный продюсер разоблачил двуличие Верки Сердючки - 08.08.2022 Украина.ру

Звездный продюсер разоблачил двуличие Верки Сердючки

Украинский артист Андрей Данилко (Верка Сердючка), критикуя спецоперацию на Украине, продолжает зарабатывать на мероприятиях россиян, заявил музыкальный продюсер Леонид Дзюник. Об этом 8 августа сообщает издание "Абзац"

2022-08-08T17:27

2022-08-08T17:27

2022-08-08T17:27

новости

верка сердючка

дзюник

продюсер

данилко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103038/08/1030380852_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1246fa84ed3ca5f25e4565cba7ec86ae.jpg

По словам Дзюника, Данилко рассказывал ему ранее, что на таких заграничных мероприятиях чаще всего договариваются именно с "нерукопожатными" для россиян артистами.Андрей Данилко в своем популярном образе Верки Сердючки в прошлом активно гастролировал по России, выступал на корпоративах и участвовал в телешоу. С недавних пор он регулярно делает антироссийские и русофобские заявления, эпатируя публику матерными частушками и откровенными провокациями. При этом Данилко, как сообщал ранее, не исключает, что еще приедет на заработки в РФ "через два года".

https://ukraina.ru/20220711/1034330926.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, верка сердючка, дзюник, продюсер, данилко