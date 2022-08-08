Звездный продюсер разоблачил двуличие Верки Сердючки - 08.08.2022 Украина.ру
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Звездный продюсер разоблачил двуличие Верки Сердючки
Звездный продюсер разоблачил двуличие Верки Сердючки - 08.08.2022 Украина.ру
Звездный продюсер разоблачил двуличие Верки Сердючки
Украинский артист Андрей Данилко (Верка Сердючка), критикуя спецоперацию на Украине, продолжает зарабатывать на мероприятиях россиян, заявил музыкальный продюсер Леонид Дзюник. Об этом 8 августа сообщает издание "Абзац"
2022-08-08T17:27
2022-08-08T17:27
новости
верка сердючка
дзюник
продюсер
данилко
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По словам Дзюника, Данилко рассказывал ему ранее, что на таких заграничных мероприятиях чаще всего договариваются именно с "нерукопожатными" для россиян артистами.Андрей Данилко в своем популярном образе Верки Сердючки в прошлом активно гастролировал по России, выступал на корпоративах и участвовал в телешоу. С недавних пор он регулярно делает антироссийские и русофобские заявления, эпатируя публику матерными частушками и откровенными провокациями. При этом Данилко, как сообщал ранее, не исключает, что еще приедет на заработки в РФ "через два года".
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новости, верка сердючка, дзюник, продюсер, данилко

Звездный продюсер разоблачил двуличие Верки Сердючки

17:27 08.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Андрей Данилко/Верка Сердючка﻿Андрей Данилко
Андрей Данилко - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Андрей Данилко/Верка Сердючка﻿
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Украинский артист Андрей Данилко (Верка Сердючка), критикуя спецоперацию на Украине, продолжает зарабатывать на мероприятиях россиян, заявил музыкальный продюсер Леонид Дзюник. Об этом 8 августа сообщает издание "Абзац"
Андрей Данилко позвонил мне в начале спецоперации, мы с ним разговаривали. Я ему заметил: "Андрюша, ты же своими высказываниями теряешь публику в России, гастроли". На что он мне ответил: "Лёня, ваши олигархи, ваши бизнесмены, ваши депутаты Госдумы устраивают себе мероприятия в Дубае, в Абу-Даби, и они всегда меня приглашают. Два таких выступления – и я себе возвращаю два гастрольных тура по России.
По словам Дзюника, Данилко рассказывал ему ранее, что на таких заграничных мероприятиях чаще всего договариваются именно с "нерукопожатными" для россиян артистами.
Андрей Данилко в своем популярном образе Верки Сердючки в прошлом активно гастролировал по России, выступал на корпоративах и участвовал в телешоу. С недавних пор он регулярно делает антироссийские и русофобские заявления, эпатируя публику матерными частушками и откровенными провокациями. При этом Данилко, как сообщал ранее, не исключает, что еще приедет на заработки в РФ "через два года".
Евровидение-2019. Репетиция финала Верка Сердючка - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 13:35
Верка Сердючка устроила русофобскую вакханалию в прямом эфиреВо время выступления на онлайн-фестивале Atlas Online, артист Андрей Данилко в образе Верки Сердючки в очередной раз спел «раша гудбай», ругался матом и показывал оскорбительные жесты, сообщает Telegram-канал «Культурная прачечная» 11 июля
 
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