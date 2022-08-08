https://ukraina.ru/20220808/1037422647.html

Отставка Орбана из-за Киева, запрет на правду: что говорили об Украине в мире 8 августа

Отставка Орбана из-за Киева, запрет на правду: что говорили об Украине в мире 8 августа - 08.08.2022 Украина.ру

Отставка Орбана из-за Киева, запрет на правду: что говорили об Украине в мире 8 августа

Украина.ру, 08.08.2022

2022-08-08T17:29

2022-08-08T17:29

2022-08-08T17:29

эксклюзив

украина

венгрия

беженцы

оон

сми

цензура

оружие

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Правда об Украине Европе не нужнаАмериканский телеканал CBS внёс изменения в сюжет, вышедший в эфир ранее, о военной помощи Запада Украине. Первоначально руководитель волонтёрской организации "Синее и жёлтое" Джонас Охман говорил, что до передовой доходит лишь 30% от предоставленного объёма, а в отредактированной версии он заявил о значительном улучшении ситуации с доставкой помощи с момента съёмок документального фильма в конце апреля."Эта статья была обновлена с целью отразить изменения, произошедшие после того, как документальный фильм CBS "Поставки оружия на Украину" был снят. Документальный фильм тоже обновляется", - говорится в сообщении телеканала.После выхода фильма в эфир министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал тезис о 30% доставляемого вооружения и потребовал от CBS провести расследование.Это не первый подобный случай цензуры об украинских событиях на европейском телевидении. 28 июля шведская телекомпания SVT показала репортаж, в котором жители Херсона плакали от радости, что получили российские паспорта, и под звуки гимна принесли верность Российской Федерации. После этого зрители заявили, что репортаж "попахивает российской пропагандой", и за пять дней направили в Наблюдательный совет по радио и телевидению 47 жалоб на SVT. Телеканалу пришлось принести извинения перед аудиторией."Эти кадры сняла съемочная группа Reuters. По их данным, корреспонденты работали беспрепятственно и снимали всё, что хотели — без жёсткого контроля со стороны российских военных. Но поскольку материал вызвал вопросы, мы должны были четко указать источник. В частности, не объяснялось, ни сколько жителей Херсона решили стать гражданами России, ни что их на это толкнуло, ни что стоит за российской стратегией раздачи паспортов. Надо было дать зрителям больше контекста", — говорится в заявлении SVT.Венгрию украинцам лучше обходить сторонойРоссийские пранкеры Вован и Лексус, представившись мэром Киева Виталием Кличко, пообщались с мэром Будапешта Гергеем Карачонь.Глава венгерской столицы сказал, что не владеет точными сведениями о количестве прибывших украинских беженцев, но, насколько знает, для многих из них Венгрия стала транзитной зоной для дальнейшей поездки в Польшу, а большинство тех, кто остался в Будапеште и получил от столичного муниципалитета убежище, - это украинцы из Закарпатья, говорящие на венгерском."Насколько я знаю и предполагаю, для украинских беженцев Венгрия не лучшее место", - признался Карачонь.Пранкеры отметили, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не желает сражаться с Россией, на что их собеседник ответил: "Он уже даже не может полагаться на польских друзей, которые таковыми были. К сожалению, федеральное правительство действительно не на той стороне, и было очень сложно согласовать этот полный список санкций, но я рад, что в конечном итоге этот пакет был принят. Учитывая всю сложность экономической ситуации, не думаю, что режим Орбана просуществует долгое время".Глава правительства республики одним из первых европейских политиков согласился на новую схему оплаты газа с конвертацией в рубли, предложенную "Газпромом", а также применял право вето при обсуждении государствами-членами ЕС возможности введения нефтяного эмбарго в отношении РФ и в конечном итоге добился отсрочки для ряда стран срока введения ограничений. Все обвинения в том, что он "агент Кремля", Орбан воспринимает с иронией. Выступая на конференции консерваторов в Техасе 4 августа, премьер-министр Венгрии заявил: "Полагаю, что, пригласив меня, вам удалось озадачить очень многих. К примеру, левые СМИ. Я уже вижу заголовки завтрашних газет: "Крайне правый европейский диктатор, расист, антисемит и троянский конь Путина выступил с речью на консервативной конференции". И сорвал аплодисменты зала.Как Украина дорога ООНВ докладе, опубликованном Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов, говорится, что в гуманитарной помощи и защите на Украине в результате интенсивных боевых действий на сегодняшний день нуждаются как минимум 17,7 млн человек (для сравнения, в апреле этот показатель был примерно на 2 млн человек меньше). На её оказание, по оценке экспертов, ООН требуется $4,3 млрд."Запрос в смысле финансов увеличился с $2,25 млрд до $4,3 млрд, чтобы гарантировать, что гуманитарные работники в стране имеют финансирование и ресурсы, необходимые для продолжения оказания жизненно важной помощи и услуг по защите людей по всей Украине до декабря 2022 года", - уточняется в документе.

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https://ukraina.ru/20220406/1033690937.html

https://ukraina.ru/20220706/1034299706.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, венгрия, беженцы, оон, сми, цензура, оружие