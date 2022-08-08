В Чечне назвали условие для переименования Мариуполя в честь Кадырова - 08.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220808/1037420570.html
В Чечне назвали условие для переименования Мариуполя в честь Кадырова
В Чечне назвали условие для переименования Мариуполя в честь Кадырова - 08.08.2022 Украина.ру
В Чечне назвали условие для переименования Мариуполя в честь Кадырова
Жители Чеченской Республики поддержали бы инициативу о переименовании Мариуполя в честь Рамзана Кадырова. Об этом в эфире радио "Говорит Москва" 8 августа заявил председатель Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев
2022-08-08T17:12
2022-08-08T17:12
чечня
мариуполь
кадыров
переименование
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103350/86/1033508627_0:0:988:557_1920x0_80_0_0_b3aa9670298652cf9a390e464974edd8.jpg
Переименование Мариуполя поддержат и сами жители города, считает Тапаев, из-за чувств благодарности бойцам из Чеченской Республики и ее главе Рамзану Кадырову.21 апреля 2022 года Рамзан Кадыров сообщил о полном взятии Мариуполя под контроль российских и донецких войск.
https://ukraina.ru/20220615/1034156740.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103350/86/1033508627_0:0:948:711_1920x0_80_0_0_3de50bcb6b7a6cecf200ed976faf9245.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
чечня, мариуполь, кадыров, переименование, новости

В Чечне назвали условие для переименования Мариуполя в честь Кадырова

17:12 08.08.2022
 
© Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкСборы военных в Грозном
Сборы военных в Грозном
© Пресс-служба главы Чеченской Республики
Перейти в фотобанк
Читать в
Жители Чеченской Республики поддержали бы инициативу о переименовании Мариуполя в честь Рамзана Кадырова. Об этом в эфире радио "Говорит Москва" 8 августа заявил председатель Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев
Я думаю, в Республике всем будет приятно, если состоится переименование [Мариуполя в честь Рамзана Кадырова]. Но инициатива в первую очередь должна исходить от местных властей и местного населения
Рустам Тапаев
председатель Союза чеченской молодежи
Переименование Мариуполя поддержат и сами жители города, считает Тапаев, из-за чувств благодарности бойцам из Чеченской Республики и ее главе Рамзану Кадырову.
21 апреля 2022 года Рамзан Кадыров сообщил о полном взятии Мариуполя под контроль российских и донецких войск.
Повседневная жизнь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 13:40
«Лучше быть вместе с Россией». Что в Мариуполе говорят о новой жизни городаКорреспондент Украина.ру поговорил с жителями Мариуполя о том, как изменилась их жизнь, а также о об их отношении к присоединению Донбасса к России
 
ЧечняМариупольКадыровпереименованиеНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:45Рожин: Бои на ближних подступах к Соледару закончились и переместились в сам город
19:30Военный эксперт: оборона ВСУ в Марьинке пока не рухнула
19:22Представитель Киева при МАГАТЭ выдвинул нелепое обвинение в адрес России
19:21Обстановка на ЗАЭС, подготовка к референдуму. Итоги 8 августа на Украине
18:53Украинские фермеры вынуждены сокращать посевы
18:34Премьер-министр Финляндии призвала Евросоюз отказаться от российских туристов
18:03В СБУ заявили о задержании киллеров для Резникова, Буданова и "Боцмана"
17:51Российская военная база может появиться в Сербии
17:48О ядерной катастрофе, обстрелах АЭС и информационной войне - Пётр Лидов дал расклад. Видео
17:40Украинки нашли необычный способ "поддержать боевой дух ВСУ"
17:32Геращенко рассказал, какая собака символизирует Украину
17:31Два прорыва к свободе. В ГУЛАГе тоже боролись за справедливость и права
17:29Наступление на Юге, оборона ВСУ в Донбассе. О чём говорили эксперты 8 августа
17:29Отставка Орбана из-за Киева, запрет на правду: что говорили об Украине в мире 8 августа
17:27Звездный продюсер разоблачил двуличие Верки Сердючки
17:12В Чечне назвали условие для переименования Мариуполя в честь Кадырова
17:11В Запорожской области допустили электронный формат голосования на референдуме
16:46Генсек ООН назвал удары по Запорожской АЭС самоубийством
16:40Борис Рожин: Россия уничтожает ВСУ в Донбассе, но до прорыва фронта еще далеко
16:39Более полумиллиона украинцев выехали в Молдавию
Лента новостейМолния