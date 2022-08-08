https://ukraina.ru/20220808/1037420570.html
В Чечне назвали условие для переименования Мариуполя в честь Кадырова
В Чечне назвали условие для переименования Мариуполя в честь Кадырова - 08.08.2022 Украина.ру
В Чечне назвали условие для переименования Мариуполя в честь Кадырова
Жители Чеченской Республики поддержали бы инициативу о переименовании Мариуполя в честь Рамзана Кадырова. Об этом в эфире радио "Говорит Москва" 8 августа заявил председатель Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев
2022-08-08T17:12
2022-08-08T17:12
2022-08-08T17:12
чечня
мариуполь
кадыров
переименование
новости
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Переименование Мариуполя поддержат и сами жители города, считает Тапаев, из-за чувств благодарности бойцам из Чеченской Республики и ее главе Рамзану Кадырову.21 апреля 2022 года Рамзан Кадыров сообщил о полном взятии Мариуполя под контроль российских и донецких войск.
https://ukraina.ru/20220615/1034156740.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
чечня, мариуполь, кадыров, переименование, новости
В Чечне назвали условие для переименования Мариуполя в честь Кадырова
Жители Чеченской Республики поддержали бы инициативу о переименовании Мариуполя в честь Рамзана Кадырова. Об этом в эфире радио "Говорит Москва" 8 августа заявил председатель Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев